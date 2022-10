Por: Fernando Ávila Figueroa- Luis Fernando González V.

Fotos: Marco Lara-Héctor Vargas

Jornada de alta temperatura en la región de O’Higgins lo que hizo que quienes llegaron temprano al estadio El Teniente buscaran un lugar donde poder cobijarse del sol. No sería una jornada masiva de público, no en vano el aforo anunciado era solo de 5 mil personas, pese a que a partir del 1 de octubre el Ministerio de Salud eliminó los aforos y ya no es obligatorio el uso de mascarillas (excepto en los recintos de salud)

Las unidades representantes de las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas a eso de las 11:40 de la mañana del domingo ya estaban apostadas sobre el césped del Estadio El Teniente. Poco antes del mediodía, arribó la Ministra de Defensa, Maya Fernández, junto al Comandante en Jefe del Ejército, General, Javier Iturriaga, quienes encabezaron la presencia de autoridades.

Fue así como representantes de la Escuela Naval, Escuela de Aviación, Carabineros y, Ejército, tomaron posición para dar inicio al desfile, previo a ello se presentó un saludo folclórico a los presentes donde las tonadas y cuecas se escucharon en cada rincón del estadio. Cerca de un centenar de parejas dieron vida al baile nacional. Cabe señalar que a diferencia de lo que tradicionalmente sucedía en nuestro desfile este año solo asistieron una compañía por Escuela Matriz, no las Escuelas completas como era tradicional y también se presentaron sin sus bandas.

Con el encajonamiento de la banda de guerra de Suboficiales del Ejército se dio inicio al desfile, para luego dar paso a la Escuelas Matrices de Fuerza y Orden. Con el paso de los minutos quedó en evidencia unos de los puntos negativos de la jornada, ya que quienes se apostaron la tribuna Andes, reclamaron con pifias y gritos su descontento debido a que el desfile no se realizó por toda la pista atlética. El desfile solo se realizó frente a las autoridades en Marquesina, por menos de una cuadra, entrando los participantes por la puerta ubicada entre Angostura y la Marquesina, saliendo por el ingreso ubicado al inicio de la galería Rengo. Esto motivó que muchos decidieran retirarse calificando la situación como una falta de respeto

El desfile continúo con el paso de algunas instituciones sociales como la Cruz Roja, clubes deportivos, agrupaciones folclóricas, Defensa Civil y representantes del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, sumada a una delegación de Regimiento Nº 19 Colchagua, y otra delegación de la Brigada de Aviación Ejercito y de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro” quienes con su paso cantando a viva voz Los Viejos Estandartes marcaron una de las pocas cosas que se pueden rescatar de este desfile, marcando asi el cierre de un austero desfile que este año no contó con la presencia de alumnos de colegios y, que estuvo marcada por una baja asistencia de personas.

Finalizada la actividad, el Delegado Presidencial, Fabio López, sostuvo que tenían expectativas bastante altas con el desfile, teniendo en cuenta que las entradas se agotaron el segundó día, incluso habían tomado la decisión abrir otro sector de estadio en caso que llegaran las 5 mil personas. Adujo que el sol pudo haber sido la causa de la baja asistencia, pero a juicio de López, se contó con un marco de público aceptable, que les deja la experiencia de tal vez para el próximo año se poder buscar una locación distinta y con un aforo distinto. El Delegado recordó que este desfile fue preparado en un contexto de pandemia y el cambio de medidas sanitarias comenzó el sábado último.

Sobre las pifias que se originaron en un sector de Andes, el Delegado adujo que el diseño del desfile era sólo por el sector que se realizó y, que las personas que reclamaron tenían entradas para el sector Rengo. Producto del sol reinante se autorizó a que se colocaran en Andes, pero asegura que siempre se les explicó que el desfile sería por la zona donde transcurrió.

MOLESTIA DEL ALCALDE GODOY

Sobre lo vivido en el estadio, el alcalde Rancagua, Juan Ramón Godoy, adujo que el estadio El Teniente es un buen lugar para el desfile, ya que se ve muy bien, al contrario de lo que pasa en las calles, donde la gente queda a nivel, los niños no pueden disfrutar al igual que los adultos mayores. Es por ello que es de la idea de abrir a la comunidad el Estadio El Teniente, invitar a los rancagüinos a conmemorar esta fecha con un estadio lleno.

Agregó que pese a que el municipio no organiza este desfile, se deben sacar varias lecciones, una de ellas es la mencionada de abrir las puertas a la comunidad, lo que podía haber originado que por lo menos se hubiese contado con 5 mil personas, cosa que no ocurrió.

Para la autoridad comunal, se ha roto la tradición de que el desfile circule por toda el estadio, sumado a la nula presencia de colegios, situación que debe retomarse. “Esto es una conmemoración, es Rancagua quien recuerda los 208 años de la Batalla donde esto no tiene una mirada de desastre, ya que aquí comenzó la Independencia de Chile y eso es lo que en la historia y, también en nuestra tradición rancagüina, tiene que destacarse. Entiendo que hay una organización anterior, pero abriendo el Estadio El Teniente no creo que hubiésemos superado el aforo”, sentenció Godoy.

El alcalde Juan Ramón Godoy manifiesta su molestia frente a la decisión tomada por la Delegación Presidencial, institución organizadora del tradicional desfile por la Batalla de Rancagua, que no consideró toda la pista del estadio para el desarrollo del mismo. pic.twitter.com/FyH60HPC4O — Rancagua (@munirancagua) October 2, 2022

Asistentes al desfile en estadio denuncian malisima organización, sector Andes se retira del estadio #Rancagua pic.twitter.com/ShRPa77Thj — ℝ𝔸ℕℂ𝔸𝔾Ü𝕀ℕ𝕆 ℂ𝕆ℕ𝔼ℂ𝕋𝔸𝔻𝕆 (@capocele) October 2, 2022

Insólito!!!! En desfile en E. El Teniente, escuelas matrices desfilan solo frente a autoridades y no frente a la gradería con público. Así lo organizó @DPROhiggins

Una vergüenza y falta de respeto a quienes vinieron a ver este tan lindo homenaje a nuestra ciudad de #rancagua — Natalia Romero (@nromerotalguia) October 2, 2022