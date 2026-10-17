Deportes Rancagua aguó la fiesta de Malleco Unido y aseguró el tercer lugar de cara a los Play-Offs

En un electrizante encuentro válido por la vigesimosexta fecha de la Tercera División A, Deportes Rancagua se impuso por un ajustado 3-2 frente a Malleco Unido. En un duelo de alto vuelo futbolístico y constante ida y vuelta, el conjunto naranja logró doblegar a un «León de Nahuelbuta» que llegaba con la obligación de ganar para coronarse campeón de la categoría, resultado que finalmente le permitió a los rancagüinos afianzarse en la parte alta del torneo y amargar las aspiraciones de título de la visita pues el monarca terminó siendo Quintero Unido.

Duelo de ida y vuelta

Desde el pitazo inicial, la escuadra forastera asumió el protagonismo y el control del balón, empujada por la urgencia de levantar la copa. Durante gran parte de la primera fracción, Malleco Unido fue ampliamente superior y obligó a los dueños de casa a replegarse en labores defensivas para buscar daño mediante el contraataque.

Aquella insistencia visitante rindió frutos a los 30 minutos, cuando una gran conexión ofensiva fue capitalizada por Christopher Navarro para decretar el 0-1 parcial. Sin embargo, el golpe despertó al elenco local, que apenas tres minutos después (33′) avisó con un peligroso remate de Ignacio Carreño que fue despejado con lo justo por el guardameta rival.

Ese envión anímico hizo crecer rápidamente a la escuadra rancagüina sobre el terreno de juego. A los 41 minutos, la búsqueda local encontró su premio mediante un potente cabezazo de Julio Zúñiga, quien envió el balón al fondo de la red para estampar el 1-1 y llenar de presión al cuadro sureño antes del descanso, ya que la igualdad no le servía para alcanzar la corona.

Camilo Leiton sentenció el encuentro en el segundo lapso para llevar a Deportes Rancagua a enfrentar a Lautaro de Buin en duelo de ida y vuelta. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Lo sentenció en el segundo lapso

Reanudadas las acciones en el complemento, el «Depo» mantuvo su ímpetu y golpeó de entrada: a los 52′, Luciano Iglesias apareció con precisión para concretar la remontada parcial, instalando el 2-1 y desatando el festejo de la parcialidad naranja.

Lejos de bajar los brazos, Malleco Unido adelantó sus líneas con una fuerte presión y logró restablecer la paridad a los 59 minutos gracias a la anotación de Moisés Calupi. El trámite se tornó sumamente friccionado y emocionante, destacando el gran nivel de ambos planteles en cada pelota dividida.

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No obstante, el desequilibrio definitivo llegó a los 70 minutos, cuando Camilo Leiton protagonizó una notable carrera y definió con absoluta certeza frente al pórtico rival para sellar el 3-2. A partir de ese momento, la desesperación consumió a los visitantes, permitiendo que Deportes Rancagua dominara con amplitud la posesión del esférico y las ocasiones de ataque hasta el pitazo final.

El plantel de Deportes Rancagua, que dirige técnicamente Ítalo Pinochet. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Lautaro en la liguilla

Con esta valiosa victoria, Deportes Rancagua consiguió afianzarse en la tercera posición de la tabla general. Gracias a este sólido cierre, el cuadro local se enfrentará en los Play-Offs a Lautaro de Buin, contando con la crucial ventaja deportiva de definir la llave en casa. En la vereda opuesta, Malleco Unido no solo dejó escapar la oportunidad de consagrarse campeón de la división, sino que ahora deberá reenfocar sus esfuerzos en la postemporada, instancia donde tendrá la exigente misión de medirse ante Naval de Talcahuano.

Los visitantes, de Malleco Unido, lamentaron la derrota que les costó el título de la categoría. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Ficha del partido

Deportes Rancagua (3): Kevin Guzmán, Francisco Escobar, Lucas Espinoza (82’, Kevin Gamboa), Julio Zúñiga, Luciano Iglesias (87’, Joaquín Yévenes), Álvaro Arredondo, Enzo Pérez (60, Alejandro Zúñiga), Ignacio Carreño (60’, Martín Serrano), Cristian Toledo (60’, Nicolás Ibarra), Benjamín Miranda, Camilo Leiton. DT: Ítalo Pinochet.

Malleco Unido (2): Juaquín Gutiérrez, Jarol Chamorro (74’, Gabriel Zúñiga), Martín Osses (82’, Alexis Lebu), Matías Aguilar, Felipe Zúñiga (68’, Hugo Labrín), Byron Aqueveque (82’, Jaime Caro), Rodrigo Toloza, Vicente Garrido, Christopher Navarro, Maximiliano Aravena (74’, Benjamín Oreste), Moisés Calupi. DT: Luis Pérez.

Árbitros: Raúl Peña, Nicolás Manríquez, Daniel Juárez, Jorge Pulgar.

Goles: 0-1, 30’, Navarro; 1-1, 41’, Zúñiga; 2-1, 52’, Iglesias; 2-2, 59’, Calupi; 3-2, 70’, Leiton.

Amonestados: Zúñiga, Iglesias (RAN).

Estadio: Patricio Mekis, Rancagua.