¿Debe Chile revisar la fecha del Día del Profesor?

Por Constanza Carolina Flores Adrián

Educadora Diferencial, Magíster en Psicología Positiva Educacional Aplicada, Doctoranda en Ciencias de la Educación y presidenta regional de O’Higgins de la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH).

Instagram: @constanzaflores.educacion

Cada 16 de octubre, Chile conmemora el Día del Profesor. Una fecha que debiera representar a todos quienes hemos dedicado nuestra vida a la noble tarea de enseñar, independientemente de nuestras convicciones políticas, ideológicas o gremiales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿por qué celebramos a nuestros profesores en una fecha vinculada al nacimiento de una organización profesional y no en una que represente nuestra historia educacional, nuestra identidad republicana o el legado de nuestros grandes maestros?

Para comprender esta situación, debemos revisar nuestra historia. En 1943, Chile estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro, en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, educador argentino que contribuyó significativamente al desarrollo de la educación chilena. Posteriormente, esta conmemoración experimentó modificaciones hasta que, en 1977, mediante el Decreto Ley N.º 1.938, se estableció oficialmente el 16 de octubre como Día del Profesor.

La elección de esta fecha se relaciona con la creación del Colegio de Profesores de Chile, ocurrida el 16 de octubre de 1974, durante el gobierno militar, mediante el Decreto Ley N.º 678.

Así, la celebración que hoy reconoce a todos los profesores chilenos quedó vinculada al nacimiento de una organización profesional. Con el tiempo, el Colegio de Profesores ha desempeñado un papel relevante en el debate educacional, aunque sus posiciones y actuaciones no necesariamente representan las distintas sensibilidades que conviven entre quienes ejercen la docencia.

Por supuesto, las organizaciones gremiales tienen derecho a defender sus intereses, participar en el debate público y expresar sus posiciones. Sin embargo, la profesión docente es mucho más amplia que cualquier organización. En Chile trabajan miles de profesores con distintas convicciones, realidades territoriales y proyectos educativos, en establecimientos públicos, particulares subvencionados, particulares pagados, escuelas rurales, técnico-profesionales y de educación especial. Todos contribuyen, desde sus propias realidades, a formar a las nuevas generaciones.

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Por ello, resulta legítimo preguntarnos si una conmemoración nacional podría representar de mejor manera esa diversidad y, al mismo tiempo, reconocer la historia de la educación chilena.

Cuando observamos lo que sucede en otros países de América Latina, encontramos ejemplos que permiten ampliar esta reflexión.

En Argentina, el Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre, en recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento, expresidente, educador y uno de los principales impulsores de la educación pública. En Perú, se conmemora cada 6 de julio, fecha vinculada a la creación de la primera Escuela Normal de Varones en 1822, durante el gobierno de José de San Martín. En Ecuador, el 13 de abril recuerda el nacimiento de Juan Montalvo, escritor y pensador que simboliza la importancia de la libertad intelectual. En Brasil, el Día del Profesor se celebra cada 15 de octubre, en referencia a una ley de 1827 destinada a establecer escuelas de primeras letras.

Son tradiciones diferentes, con figuras y acontecimientos que también pueden ser objeto de debate. No obstante, nos muestran distintas maneras de relacionar el reconocimiento a los docentes con la historia y el desarrollo de la educación.

Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿acaso Chile carece de grandes educadores que merezcan representar una celebración nacional?

Somos la patria de Gabriela Mistral, maestra rural, Premio Nobel de Literatura y una de las mujeres más universales de nuestra historia. Una educadora que comprendió profundamente el valor humano de enseñar, especialmente a los niños más vulnerables y a quienes vivían alejados de los grandes centros urbanos.

También somos herederos del trabajo intelectual y pedagógico de Amanda Labarca, Darío Salas y tantos otros hombres y mujeres que contribuyeron a construir nuestra educación, entendiendo que el conocimiento es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, la libertad y el progreso de las naciones.

¿Por qué no abrir entonces una discusión nacional sobre la posibilidad de establecer una fecha que reconozca ese legado? ¿Por qué no convocar a docentes de distintas corrientes de pensamiento, modalidades educativas y organizaciones profesionales para construir una celebración que nos represente a todos?

No se trata de desconocer la historia del Colegio de Profesores ni su participación en el debate educacional. Se trata de reconocer que la historia de la educación chilena es mucho más amplia que la trayectoria de cualquier organización y que el Día del Profesor puede ser una oportunidad para poner en valor ese patrimonio común.

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Desde mi propia experiencia en educación especial, he aprendido que enseñar significa mucho más que transmitir conocimientos. Significa reconocer la dignidad de cada estudiante, acompañar sus procesos, descubrir sus capacidades y construir oportunidades allí donde muchas veces la sociedad solamente observa dificultades. Esa vocación de servicio es compartida por miles de profesores a lo largo de Chile, más allá de sus diferencias personales, políticas o gremiales. Esta mirada sobre la diversidad y la dignidad humana también atraviesa mi reflexión sobre la inclusión educativa y el Sistema de Admisión Escolar y sobre el valor de la inclusión a partir de la historia de mi hermana Anita.

Hacia una conmemoración docente de alcance nacional

Por estas razones, considero que ha llegado el momento de ir más allá de la reflexión y proponer una iniciativa concreta: abrir un proceso nacional de revisión de la fecha en que Chile conmemora el Día del Profesor, con el propósito de establecer una celebración vinculada a nuestra historia educacional, a nuestra identidad republicana y al legado de quienes dedicaron su vida a la enseñanza.

Esta propuesta debiera ser recogida por el Ministerio de Educación y el Congreso Nacional, convocando a representantes de las distintas organizaciones docentes, universidades formadoras de profesores, historiadores de la educación y comunidades educativas de todo el país.

El proceso podría evaluar fechas relacionadas con nuestros grandes educadores, considerando especialmente el legado de Gabriela Mistral, Amanda Labarca, Darío Salas y otras figuras que contribuyeron decisivamente al desarrollo de la educación chilena. Asimismo, debieran estudiarse acontecimientos fundacionales de nuestro sistema educativo, como la creación de la primera Escuela Normal de Preceptores en 1842, impulsada durante el gobierno de Manuel Bulnes y dirigida por Domingo Faustino Sarmiento.

No se trata de reemplazar una identificación por otra ni de imponer arbitrariamente una figura histórica. Se trata de construir, mediante un procedimiento participativo y fundado, una conmemoración que pueda ser reconocida como propia por profesores de distintas generaciones, establecimientos y corrientes de pensamiento.

El resultado de este proceso debiera traducirse en una iniciativa legislativa que establezca oficialmente una fecha de conmemoración docente de alcance nacional y que permita reconocer la trayectoria de quienes han construido nuestra historia educacional.

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Porque el Día del Profesor no debiera ser simplemente una fecha en el calendario. Debiera ser una oportunidad para que Chile reconozca públicamente la importancia de enseñar, la dignidad de la profesión docente y la responsabilidad que sus educadores han asumido en la construcción de nuestra república.

No necesitamos que todos los profesores pensemos igual para celebrar juntos. Necesitamos una fecha que reconozca aquello que compartimos: la vocación de enseñar, el compromiso con nuestros estudiantes y la convicción de que la educación puede abrir oportunidades y transformar vidas.

Porque la educación no pertenece a una corriente política, a una organización gremial ni a una ideología. La educación es patrimonio de Chile. Construir una conmemoración que represente verdaderamente a todos sus profesores es una oportunidad para reconocer esa historia común y fortalecer el lugar que la enseñanza ocupa en nuestra sociedad.