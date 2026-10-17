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Matrícula de primer año en O’Higgins: crecen las carreras profesionales y se modera la formación técnica

Mientras las carreras profesionales registran un crecimiento sostenido desde 2021, la formación técnica presenta fluctuaciones y una tendencia a la baja respecto de los primeros años analizados, especialmente en las áreas de Salud y Bienestar.

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Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua

La evolución de la matrícula de primer año en la Región de O’Higgins evidencia comportamientos diferenciados entre la formación técnica y profesional. Mientras las carreras técnicas presentan fluctuaciones y una tendencia de disminución respecto de los primeros años, especialmente en las áreas de Salud y Bienestar y Administración de Empresas y Derecho, las carreras profesionales muestran un crecimiento sostenido, particularmente desde 2021.

Destaca el importante crecimiento de Ingeniería, Industria y Construcción en la formación profesional, junto con el dinamismo de Administración de Empresas y Derecho. Por su parte, Salud y Bienestar mantiene una participación relevante, aunque con señales de moderación en los últimos años.

Desde una perspectiva técnica, estos resultados reflejan una recomposición de la matrícula regional, caracterizada por una mayor expansión de la formación profesional frente a una evolución más moderada de la formación técnica. Esta tendencia plantea el desafío de fortalecer la pertinencia de la oferta académica, promover la articulación entre ambos niveles formativos y responder oportunamente a las necesidades de capital humano de los sectores productivos de la Región de O’Higgins.

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