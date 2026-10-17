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Municipio de Rancagua condena agresión a funcionario que trabajaba durante emergencia climática

El trabajador fue embestido por un vehículo y golpeado mientras realizaba labores de emergencia en el sector sur de la comuna. El imputado quedó en libertad con medidas cautelares, incluida la prohibición de acercarse a la víctima.

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La Municipalidad de Rancagua condenó la agresión sufrida por uno de sus funcionarios la noche del martes, mientras realizaba labores de emergencia para enfrentar las consecuencias de las intensas precipitaciones e inundaciones registradas en distintos sectores de la comuna.

El hecho ocurrió en un pasaje del sector sur de Rancagua, donde equipos municipales se encontraban desplegados para atender las contingencias provocadas por el sistema frontal y prestar apoyo a los vecinos.

Según los antecedentes recabados, un individuo ingresó al lugar en un vehículo y embistió al trabajador. Luego descendió del automóvil y lo golpeó reiteradamente con puñetazos.

El detenido fue identificado con las iniciales J.A.O.M., de 56 años, y pasó a control de detención. Posteriormente, quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse al funcionario afectado.

Tras la agresión, el trabajador constató sus lesiones y actualmente se encuentra en recuperación. En tanto, el municipio presentó la denuncia correspondiente y anunció que ejercerá las acciones institucionales y judiciales necesarias para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

Alcalde condenó la agresión

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, condenó el ataque y afirmó que el municipio no permitirá que se normalice la violencia contra sus funcionarios.

“Esto es absolutamente inaceptable. No vamos a tolerar ni normalizar que alguien crea que puede agredir brutalmente a un funcionario municipal que está haciendo su trabajo”, sostuvo.

La autoridad recordó que el trabajador fue atacado mientras los equipos municipales se encontraban en terreno atendiendo la emergencia y ayudando a los vecinos.

“No existe ninguna justificación para una violencia de esta naturaleza. Como municipio denunciamos los hechos y ejerceremos todas las acciones que correspondan para que se determinen las responsabilidades. Nuestros funcionarios merecen respeto y protección y quien los agrede debe responder ante la justicia”, afirmó Agliati.

Desde el municipio reiteraron su respaldo al funcionario afectado y señalaron que continuarán impulsando las acciones correspondientes para que el caso sea investigado conforme a la ley.

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