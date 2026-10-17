Proyectan una baja de 2,7% en las cuentas de la luz de O’Higgins

Las cuentas de la luz de los hogares de la Región de O’Higgins podrían bajar un 2,7% a partir de enero de 2027, de acuerdo con las proyecciones preliminares de la Comisión Nacional de Energía (CNE). A nivel nacional, el organismo estima una disminución promedio de 4,3% para los clientes residenciales.

La información fue dada a conocer por la delegada presidencial regional, Susana Pinto, y la seremi de Energía, Alejandra Avendaño, a partir del informe técnico preliminar del Precio de Nudo Promedio (PNP), correspondiente a las actualizaciones tarifarias previstas para el primer semestre de 2027.

La proyección para O’Higgins se sitúa 1,6 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Sin embargo, las cifras todavía son preliminares y deberán ser ratificadas antes de conocer los valores definitivos.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, valoró el anuncio y señaló que el Gobierno busca que la disminución se traduzca en un alivio para las familias que deben afrontar el pago de los servicios básicos.

Por su parte, la seremi de Energía, Alejandra Avendaño, destacó la proyección como una señal positiva para los hogares y sostuvo que se continuará trabajando para avanzar hacia un sistema eléctrico más eficiente, con precios que beneficien a las familias e inversiones en generación y transmisión de energía.

¿Por qué bajarían las cuentas de la luz?

Según la explicación incluida en el informe, la disminución proyectada a nivel nacional se relaciona principalmente con la diferencia entre el valor del dólar considerado al momento de fijar las tarifas y el valor efectivo observado durante el período.

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Como el dólar efectivo fue inferior al utilizado para calcular los precios, se generó un saldo favorable para los clientes regulados del Sistema Eléctrico Nacional. Ese saldo se refleja en una reducción de los precios de la energía que se traspasan a las cuentas de los usuarios.

El informe también identifica un factor adicional en la zona norte del país: el término de contratos de suministro de CGE. La energía asociada a esos contratos representaba aproximadamente el 90% del suministro en esa zona y tenía un precio cercano a los 100 dólares por megavatio-hora (MWh).

Esos contratos serían reemplazados por otros adjudicados en licitaciones de 2022, 2023 y 2025, con precios más bajos.

La rebaja aún debe ser ratificada

La proyección forma parte del informe preliminar de Precios de Nudo Promedio de la Comisión Nacional de Energía. Según el calendario informado por la autoridad, el documento será ratificado durante noviembre.

En paralelo, el informe preliminar de Cargos de Transmisión se presentará durante ese mismo mes y su ratificación está prevista para diciembre.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que las disminuciones proyectadas alcanzarían a 13 de las 16 regiones del país a partir de enero de 2027.

Entre las rebajas mencionadas por la ministra figuran Arica y Parinacota, con una disminución promedio de 9,9%; Tarapacá, con 7,4%; Antofagasta, con 11%; Atacama, con 10,2%; Coquimbo, con 8,4%; y Valparaíso, con 8,5%.

En O’Higgins, la disminución estimada es de 2,7%, por lo que será necesario esperar la ratificación de los informes tarifarios para confirmar la rebaja que finalmente se aplicará a las cuentas de electricidad.