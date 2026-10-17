Deportes Iquique quiere mantener su racha frente Curicó Unido

A partir de las 12:30 horas, Curicó Unido y Deportes Iquique protagonizarán mañana su choque por la fecha 28 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario La Granja.
Así llegan Curicó Unido y Deportes Iquique
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026
Curicó Unido viene de vencer a Santiago Wanderers con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 4.
Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026
Deportes Iquique viene de derrotar a Unión Española con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 3 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG – 10 PE – 9 PP).
Víctor Abarzúa Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|50
|27
|14
|8
|5
|13
|2
|Cobreloa
|48
|27
|13
|9
|5
|16
|3
|Santiago Wanderers
|47
|28
|13
|8
|7
|15
|11
|Deportes Iquique
|34
|27
|8
|10
|9
|6
|13
|Curicó Unido
|30
|27
|7
|9
|11
|-16
Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 29: vs D. Antofagasta: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 29: vs Magallanes: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario Curicó Unido y Deportes Iquique, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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