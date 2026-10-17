Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Iquique quiere mantener su racha frente Curicó Unido

La previa del choque de Curicó Unido ante Deportes Iquique, a disputarse en el estadio Bicentenario La Granja mañana desde las 12:30 horas. El árbitro será Víctor Abarzúa Espinoza.

Comparte esta noticia

Anuncios

A partir de las 12:30 horas, Curicó Unido y Deportes Iquique protagonizarán mañana su choque por la fecha 28 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario La Granja.

Así llegan Curicó Unido y Deportes Iquique

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido viene de vencer a Santiago Wanderers con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique viene de derrotar a Unión Española con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 3 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG – 10 PE – 9 PP).

Víctor Abarzúa Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
11 Deportes Iquique 34 27 8 10 9 6
13 Curicó Unido 30 27 7 9 11 -16

Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Magallanes: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario Curicó Unido y Deportes Iquique, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Macará e Independiente del Valle arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 3 del torneo ecuatoriano
5 minutos hace
EN VIVO: Argentinos Juniors avanza en el marcador y le gana a Banfield 1 a 0
5 minutos hace
EN VIVO: Valencia y Athletic Bilbao, sin goles en el duelo de la fecha 9 de La Liga
25 minutos hace
EN VIVO: Macará e Independiente del Valle arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 3 del torneo ecuatoriano
5 minutos hace
EN VIVO: Argentinos Juniors avanza en el marcador y le gana a Banfield 1 a 0
5 minutos hace
Anuncios
1 pdi detenidos rcgua
Tres detenidos y 12.500 dosis de droga incautadas deja operativo en la población La Foresta
798306_0
EN VIVO: Cobreloa golea a Recoleta con un marcador 4-0
Anuncios
1 Coordinación SAMU Hospital de Graneros
Hospital de Graneros y SAMU coordinan respuesta ante emergencias en centro de internación de menores
Lluvia (2)
Alertan por posibles lluvias de hasta 35 milímetros y tormentas eléctricas en O’Higgins este martes
798304_0
Unión Española intentará cortar la racha positiva de D. Copiapó
798305_2
Magallanes cayó frente a San Luis 1-0 con un gol agónico de Gonzalo Bustos
Anuncios
cuentas luz 1
Proyectan una baja de 2,7% en las cuentas de la luz de O’Higgins
region 1
Menos recursos para la región de O’Higgins: ¿qué proyectos podrían verse afectados?
Patricio Torres UTEM
El biministerio de la Verdad
EDITORIAL ok
La lección del pontífice: cuando la prevención transforma el diagnóstico
798307_2
Goleada 4-1 de Santiago Wanderers a Rangers con doblete de Ignacio Flores incluído
Panel Esto es Chile 16 octubre 2026.jpg
Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Agrosuper: «O’Higgins busca aportar desde la región al crecimiento de Chile»
Anuncios
clausura san fernando
San Fernando: Clausuran discoteca ilegal tras reiteradas fiscalizaciones
santacruz palestino 2
Santa Cruz juega una final este domingo contra Antofagasta
LIBRO 1
Rancagüino publica libro que aborda por qué cuesta tanto adquirir el hábito de hacer ejercicio
RECORRIDO 1
San Fernando: Alcalde y Concejales recorren junto a medios de comunicación el recinto de la Feria el Trapiche
Anuncios
CORE 1
CORE aprueba recursos adicionales para proyecto sanitario en San Fernando
PDI placilla
Funcionario del Departamento de Salud de Placilla, fue detenido y formalizado por delitos reiterados de corrupción
JORGE 1
Libro póstumo trae de vuelta la memoria y el legado literario de Jorge Nawrath
DERRUMBES 2
“Derrumbes: lo que cae, lo que cede” lleva la danza contemporánea a tres comunas de O’Higgins
1 osamentas
Encuentran caja con fragmentos de osamentas durante excavaciones en la Catedral de Rancagua
Se posterga el partido entre Coquimbo Unido y O’Higgins
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 16 DE OCTUBRE
NOTA 2.1
Feria Laboral de Olivar reunió a empresas y ofreció más de 2.000 puestos de trabajo