Agustín Briceño da un nuevo paso en su camino hacia el fútbol profesional

Por: Carlos Osses.

Agustín Briceño continúa construyendo su camino en el fútbol formativo. El lateral derecho de O’Higgins acaba de dar un nuevo paso en su trayectoria al firmar un contrato por dos años con VERO Sports, agencia brasileña que lo apoyará económicamente y en el ámbito médico mientras continúa su preparación como futbolista.

La incorporación se produjo después de un proceso de seguimiento por parte de la agencia, que observó sus partidos y videos antes de sostener reuniones con el jugador.

“Mi representante me presentó con ellos, y VERO Sports comenzó a seguir mis partidos, mis videos; tuvimos reuniones con ellos”, contó Agustín.

En este proceso también participó Carlos Valdenegro, representante en Chile y parte del equipo de VERO Sports, quien, según explicó, identificó el talento de Agustín y promovió el acercamiento con la agencia.

El joven futbolista se mostró contento con esta nueva etapa, especialmente por la posibilidad de integrarse a una agencia que trabaja con jugadores de trayectoria internacional. Sin embargo, también tuvo palabras de agradecimiento para el club donde continúa creciendo como deportista. “También doy gracias a O’Higgins por prepararme día a día y porque me hayan elegido en la agencia”, señaló.

Agencia con presencia internacional

VERO Sports es una agencia brasileña dedicada a la representación y gestión de carreras futbolísticas. Su trabajo contempla distintas áreas del desarrollo profesional de los jugadores, desde la planificación de sus carreras hasta la intermediación contractual y el acompañamiento a sus representados.

Entre los futbolistas vinculados a la agencia figuran nombres conocidos del fútbol internacional, como Lucas Beraldo, defensor brasileño del Paris Saint-Germain, y Gustavo Scarpa, mediocampista brasileño que ha desarrollado parte importante de su carrera en el fútbol de su país.

La incorporación de Briceño a esta estructura representa una nueva oportunidad para su desarrollo. El contrato contempla apoyo económico y médico, aspectos que pueden contribuir a su preparación durante los próximos dos años. Para el jugador, no obstante, el desafío principal continúa estando en la cancha y en el trabajo cotidiano que exige su formación.

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Un sueño que se construye día a día

A sus 16 años, Agustín tiene claro cuál es su gran objetivo: llegar a ser futbolista profesional. Una meta que, según reconoce, lo acompaña desde pequeño y que intenta alcanzar a través del aprendizaje y la constancia.

“Mi mayor sueño es llegar a ser futbolista profesional. Ojalá pueda lograr el objetivo por el que he luchado desde chico”, expresó.

El lateral derecho también explicó que su preparación no se limita a lo que ocurre durante los entrenamientos. El descanso y la alimentación son aspectos a los que presta especial atención para intentar responder de la mejor manera a las exigencias del fútbol formativo.

“Todos los días aprendo algo nuevo en O’Higgins y trato de mejorar en mis entrenamientos. Le doy mucho énfasis a temas de descanso y alimentación para prepararme de la mejor manera posible para mis objetivos”, agregó.

Sus palabras reflejan una preocupación por mejorar en distintos aspectos de su preparación, entendiendo que el crecimiento futbolístico requiere trabajo constante y dedicación.

El lateral derecho, Agustín Briceño, fue captado por la agencia internacional para potenciar su desarrolló deportivo.

O’Higgins como parte de su formación

La historia de Agustín también permite poner en valor el trabajo de las divisiones juveniles de O’Higgins, donde los jugadores se preparan para competir, mejorar sus condiciones y buscar oportunidades que les permitan proyectar sus carreras.

En el caso de Briceño, su incorporación a VERO Sports es un nuevo paso dentro de ese proceso formativo. El respaldo de una agencia puede abrir posibilidades y aportar herramientas, pero el camino hacia el profesionalismo exige seguir aprendiendo, competir y demostrar una evolución sostenida.

Aún queda mucho recorrido por delante. Agustín lo sabe y mantiene la mirada puesta en su objetivo. Por ahora, seguirá trabajando en O’Higgins, aprovechando cada entrenamiento y cada experiencia para crecer como futbolista. El contrato con la agencia internacional marca el comienzo de una nueva etapa, pero su principal desafío continúa siendo el mismo que lo acompaña desde niño: prepararse para llegar algún día al fútbol profesional.