La confianza no se mide en seguidores: el valor de la credibilidad en la era digital

Las redes sociales transformaron la manera en que nos comunicamos y accedemos a la información. Hoy es posible llegar a miles de personas en segundos y convertir una opinión individual en una conversación global. Pero en medio de esta transformación corremos el riesgo de confundir popularidad con credibilidad y visibilidad con confianza.

El fenómeno de los influencers refleja esa tensión. Reunir seguidores se convirtió en una forma de influencia y en un negocio de enormes dimensiones. Sin embargo, las polémicas que afectan a algunas de estas figuras también muestran los límites de un modelo que no siempre distingue entre captar atención y construir una relación de confianza con la audiencia.

El alcance no es lo mismo que la confianza

Para una marca, contratar a alguien con una gran audiencia puede significar exposición inmediata y medible. Pero esa exposición no garantiza confianza. Una controversia puede terminar asociando el nombre de una empresa a un problema inesperado: la misma visibilidad que impulsa una campaña puede amplificar sus riesgos.

Aquí aparece una pregunta que merece más atención: ¿cuánto vale llegar a muchas personas si no existe una relación de confianza con ellas?

El alcance y la credibilidad son valores distintos. Una publicación puede generar un impacto extraordinario durante unas horas; una relación construida a lo largo del tiempo puede influir en cómo una comunidad reconoce, evalúa y recuerda a una marca. La exposición puede comprarse como parte de una campaña. La confianza requiere consistencia, reputación y tiempo.

Por eso, la confianza también debe entenderse como un activo comercial. En un entorno saturado de mensajes, las marcas no solo compiten por llamar la atención: necesitan razones para ser creídas. Una presencia sostenida junto a contenidos rigurosos y en espacios reconocidos por su credibilidad puede aportar un valor diferente al de una acción puntual.

No garantiza resultados, pero plantea una distinción fundamental: no es lo mismo conseguir visibilidad por un momento que construir una reputación capaz de perdurar.

La credibilidad no depende del canal, sino del contenido

La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión a este escenario. Cada vez más personas recurren a sistemas que sintetizan información para comparar productos, conocer servicios o resolver dudas. La calidad y la procedencia de los contenidos disponibles adquieren así una importancia creciente.

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Contar con información verificable y antecedentes consistentes, incluida la cobertura en fuentes periodísticas confiables, puede contribuir a contextualizar la presencia de una empresa en las respuestas de estas tecnologías. Esto no asegura una recomendación favorable, pero abre una pregunta relevante: ¿estamos construyendo una reputación que resista más allá de la próxima campaña y pueda ser reconocida también en las nuevas formas de buscar información?

Tampoco tiene sentido enfrentar al periodismo con las redes sociales. Esa dicotomía es falsa. Muchas personas se informan a través de las cuentas digitales de medios y periodistas, y en esas mismas plataformas se puede investigar, verificar, contrastar fuentes y explicar la realidad con rigor. También hay creadores independientes capaces de desarrollar contenidos valiosos para sus comunidades.

La diferencia no está en el canal, sino en el contenido y en cómo se construye. Una información rigurosa sigue siéndolo cuando pasa del papel a una página web o a una red social. Una afirmación falsa no se vuelve verdadera por acumular millones de visualizaciones o ser difundida por alguien popular.

El soporte puede cambiar la manera en que recibimos un mensaje, pero no sustituye la obligación de comprobarlo. La credibilidad se demuestra con el trabajo y se consolida con el tiempo.

Una marca que trasciende a las personas

Hay, sin embargo, una diferencia entre la confianza depositada principalmente en una persona y aquella que se construye alrededor de una institución, una trayectoria y una manera de hacer las cosas.

En un creador de contenido, la confianza puede quedar estrechamente ligada a su personalidad, sus decisiones y sus circunstancias. En un medio de comunicación, aunque cada periodista contribuye a su reputación, existe además una identidad editorial que trasciende a quienes firman cada publicación.

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En El Rancagüino llevamos 111 años contando la historia de nuestra región. Por nuestras páginas han pasado cientos de periodistas y colaboradores, mientras las generaciones, las tecnologías y las formas de comunicarnos han cambiado. Hemos transitado del papel a la web y a las redes sociales, pero el sentido de nuestra tarea sigue siendo el mismo: entregar información seria, responsable y confiable.

Las personas pasan; el medio permanece, con la responsabilidad de cuidar una relación construida a lo largo del tiempo. Esa continuidad no garantiza por sí sola la credibilidad: obliga a merecerla una y otra vez.

Esta trayectoria también tiene valor para quienes buscan comunicar sus mensajes. Una marca periodística que ha construido un vínculo sostenido con su comunidad puede ofrecer algo distinto de una exposición puntual: una identidad reconocible y una responsabilidad editorial que no termina cuando concluye una campaña.

No se trata de reemplazar a los creadores de contenido ni de suponer que los medios son confiables por definición. Se trata de reconocer que el alcance inmediato y la confianza acumulada son valores diferentes.

Las herramientas seguirán cambiando. Las redes facilitan la distribución, los creadores comparten conocimientos y experiencias, los medios aportan investigación y contexto, y la inteligencia artificial abre nuevas formas de acceder a la información. El desafío es aprovechar esas posibilidades sin confundirlas con el propósito de la comunicación.

Porque la atención puede conseguirse en un instante; la confianza se construye con el tiempo. Y esa diferencia puede ser también la que separa una campaña que termina de una reputación que permanece.