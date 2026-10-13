El resguardo del periodismo ante la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en que se produce, distribuye y consume la información. Sin embargo, esta revolución tecnológica plantea serios desafíos para la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica del periodismo. Para asegurar la pervivencia de una prensa libre y rigurosa, resulta imprescindible resguardar el trabajo periodístico garantizando mecanismos de atribución, control y compensación justa cuando sus contenidos son utilizados por sistemas de IA.

El uso no regulado de publicaciones para el entrenamiento y la operación de modelos generativos impacta a medios de todos los tamaños, desde grandes empresas hasta publicaciones regionales y locales.

En respuesta a esta problemática, la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights) —fundada originalmente por medios e iniciativas globales como BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media Group, Mediahuis y The Associated Press, e integrada por organizaciones como WAN-IFRA, FIPP y News/Media Alliance— se ha posicionado como un espacio clave para desarrollar estándares técnicos que permitan a los editores medir, gestionar y controlar el uso de sus obras.

En este contexto, la incorporación conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y seis asociaciones representativas de la región —ADEPA (Argentina), Alianza de Medios MX (México), AMI (Colombia), ANJ (Brasil), ANP (Chile) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP)— constituye un hito pionero. Esta adhesión unificada garantiza que las necesidades del periodismo de las Américas estén representadas de manera coordinada en las conversaciones internacionales donde se definen las reglas del ecosistema digital.

Entre las soluciones concretas que impulsa la coalición destaca el Content Telemetry Standard, publicado en junio para ofrecer un lenguaje técnico común de medición y reporte sobre el uso de contenidos periodísticos por parte de la IA.

Esta y otras líneas de trabajo apuntan a reducir las barreras técnicas de licenciamiento, asegurar la trazabilidad de los datos y promover esquemas de acuerdo comercial más equilibrados y transparentes con las plataformas tecnológicas.

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Proteger al periodismo frente a la inteligencia artificial no significa oponerse al progreso tecnológico, sino garantizar que la innovación no ocurra a costa de desmantelar el valor que producen las salas de redacción.

Defender la propiedad intelectual y exigir mecanismos claros de trazabilidad es la única ruta para construir una relación equitativa, transparente y sostenible entre la tecnología y el periodismo independiente.