Texto : Gisella Abarca

Las mujeres nos vanagloriamos que podemos hacer varias cosas a la vez; y sí, a veces podemos. Si tenemos que hacer 50 tareas a lo largo del día, intentaremos llegar a las 50 como sea, y hacerlas todas lo mejor posible. Pero para estar siempre haciendo cosas al mismo tiempo hay que ser una supermamá, un cargo que tanto la sociedad como uno misma se ha asignado.

Ese es nuestro mayor error: asumirlo todo para demostrar lo buenas madres que somos, lo profesionales que somos, lo capaces que somos de controlarlo todo y hacerlo todo bien. Los niños, la casa y el trabajo, cuando hay que ir al supermercado, cuando hay que hacerle el disfraz, entonces llega al rescate la supermamá y lo soluciona todo.

La consecuencia de querer responder a todo es que cada vez más mujeres nos sentimos identificadas con el Síndrome de la Mujer Acelerada que puede tener consecuencias en nuestra salud física y mental si estamos constantemente en una carrera. El número de mujeres con estrés y ansiedad por querer abarcar todo va en aumento y afecta a todo tipo de ellas sin importar la edad, aunque es más frecuente en determinados rasgos de personalidad como personas perfeccionistas o rígidas.

“Ser súpermujer es una mujer que se ocupa de todo olvidándose radicalmente de sus propias necesidades. Está para todo, en lo profesional, familiar y de pareja, pero por ese mismo entusiasmo se olvida de sí misma en todo momento, con una intención oculta de agradar y ser aceptada en su entorno como una auténtica heroína”, indica la psicóloga clínica del centro de salud mental Llafkelen Rancagua, Paola Guajardo.

“La sociedad y nuestra historia de aprendizaje, todo lo que hemos vivido ha reforzado la imagen de súpermujer y hace que hayamos desarrollado una enorme autoexigencia, que estemos cargadas de obligaciones, que nos imponemos nosotras solas muchas veces”, agrega la psicóloga de www.llafkelensaludmental.cl

Este término fue usado por primera vez por Marjorie Hansen Shaevitz, autora del libro “The Superwoman Syndrome” publicado en 1984. Las mujeres con este problema tienen la necesidad constante de estar ocupadas y se sienten culpables cuando se toman tiempos de relajo. Les cuesta decir que no cuando otros les piden ayuda y no solo asumen más responsabilidades de las que pueden manejar; sino que se esfuerzan por ser obtener un desempeño perfecto en todos sus deberes y les cuesta mucho aceptar ayuda.

Hablamos del estrés a la ligera, y nos hemos acostumbrado a minimizar sus efectos, porque vemos que en nuestro entorno todas las mujeres están igual que nosotras, normalizando este día a día en que vivimos de prisa. “Tener que llegar a todo a tiempo y hacerlo como yo quiero (es decir perfecto) lo marcamos nosotras mismas. Podemos delegar en otros -que posiblemente no lo van a hacer como nosotras- pero van a alcanzar los mismos objetivos. Cuando aprendemos a tolerar la incomodidad que nos genera que no lo hagan como nosotras, descubrimos que su forma también vale y el resultado final sirve”, indica la profesional del centro de salud mental ubicado en Germán Riesco #320 Oficina D. Rancagua.

Guajardo añade “Debemos aprender a ponernos freno, negarnos a ser supermamá y súpermujer porque es lo que toca y pedir ayuda si vemos que no podemos con todo, porque las consecuencias de un estrés prolongado pueden desencadenar problemas físicos, trastornos como la ansiedad, pueden agravar enfermedades ya existentes, e incluso llevarnos a la depresión”, sostiene la psicóloga.

Los síntomas más habituales que desencadena ser autoexigente consigo misma detalla la profesional del área de la salud mental “suelen ser alto nivel de estrés, insomnio, trastornos psicológicos y emocionales como ansiedad, pérdida del deseo sexual, insatisfacción o depresión, además de problemas fisiológicos como molestias gastrointestinales, trastornos alimenticios o hipertensión, etc”.

Como herramientas para parar este círculo vicioso, la psicóloga Guajardo nos entrega claves como que debemos aprender a delegar tanto en casa y en el trabajo, aprender a decir no sin sentirnos culpables. “Se trata de aprender a manejar estos pensamientos exigentes con nosotras mismas y mejorar nuestros hábitos de vida, ya que la actividad física, el sueño y una alimentación sana ayudan a reponernos”, concluye Guajardo.

CÓMO TRATAR DE PARAR A LA “SUPER MUJER”

Sufrir del Síndrome de la Mujer Acelerada puede llevar a un agotamiento emocional, físico y mental causado por estrés excesivo y prolongado, pues por mucho que queramos hacer todo, olvidamos que somos humanas y que tenemos límites. Te dejamos consejos que ayudan a evitar el agotamiento:

Decir NO a la sobrecarga de responsabilidad:

Muchas mujeres son complacientes con las personas porque temen el rechazo y sienten que los demás las percibirán como malas personas, pero no podemos estar disponibles para todos. Aprende a decir no de forma amable y asertiva.

Compartir roles o delegar:

Ya es hora de compartir los roles. No es que tu pareja “te ayude” si no que es simple: mitad y mitad de trabajo doméstico, tengas o no tengas hijos. Eso es lo justo. Simplifica las tareas de la casa.

Tiempo para ti:

El cuidado personal es una de las cosas más importante en la que puedes invertir tu tiempo, un espacio suficiente para recargar energías. Necesitas tener actividades y personas que te hagan sentir bien: meditación, tomar siestas, un pasatiempo relajante, dar un paseo, escuchar música, etc.

Soltar el ser perfecta:

Gastar energías en ser perfecta en todo solo traerá una baja autoestima e insatisfacción con la vida. Trata de dar lo mejor de ti y buscar la colaboración de personas que puedan ayudarte con lo que tú no puedes hacer.

