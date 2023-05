La Capilla de Gaudí tendrá que seguir esperando recursos para su construcción.

“Con mucha franqueza, no me opongo a la construcción de la capilla Gaudí, no obstante, sin recursos del Gobierno Regional”, indicó el Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya.

“En el contexto que vivimos y ante la urgencia de avanzar en las necesidades más sentidas de nuestra población, en materia de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otras, nos vemos impedidos de priorizar esta Capilla de Gaudí, porque su valor de construcción equivale aproximadamente a dos Centros de Salud Familiar (CESFAM), de vital importancia para miles de vecinos que requieren una atención digna y de calidad, cercana a sus hogares, sobre todo en zonas rurales”, con estas palabras el Gobernador Regional de O’Higgins, Pablo Silva encendió las alarmas respecto al futuro del proyecto del arquitecto catalán en Rancagua.

Por medio de una columna de opinión publicada el pasado 23 de abril en estas mismas paginas, si bien Silva da cuenta que el compromiso social es el principal lineamiento del Gobierno Regional poniendo en el centro de su gestión a las personas y sus necesidades, deja -por ahora- en segundo plano el emblemático proyecto de la Capilla de Gaudí que será construido en el parque comunal de Rancagua.

“Hemos definido los ejes de nuestra gestión y cuáles serán su sello de forma clara. Con especial énfasis nos hemos propuesto avanzar y hacer de O´Higgins una región mucho más inclusiva y, por lo mismo, es que hoy podríamos preguntarnos qué es más necesario para nuestra gente: ¿materializar la construcción de esta capilla o levantar un instituto Teletón?”.

En esta línea, en la columna Silva Amaya agrega “Solo como antecedente, el centro de rehabilitación nos significará una inversión de más de 10 mil millones de pesos y darle vida a esta obra diseñada por el arquitecto catalán significaría un costo superior a los 15 mil millones de pesos. Juzgue usted, nosotros creemos ir avanzando en la dirección correcta”, indica el escrito.

“Conocemos la historia y el proceso que se ha vivido para construir una capilla de Gaudí en Rancagua y entendemos la importancia arquitectónica y cultural del proyecto. Al respecto, se han hecho esfuerzos administrativos y financieros desde el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas para concretar la iniciativa; sin embargo, la última licitación, el año 2017, quedó desierta por razones presupuestarias”, indicó el Gobernador Regional, Pablo Silva.

A lo que agrega “Entendemos el valor religioso de la obra y respetamos enormemente a quienes han luchado por muchos años para que el proyecto sea una realidad, pero debemos ser muy honestos en relación con nuestras prioridades de inversión para la Región de O’Higgins”.

En síntesis, finaliza el Gobernador “con mucha franqueza, no me opongo a la construcción de la capilla Gaudí, no obstante, sin recursos del Gobierno Regional, ya que nuestras prioridades están en las personas de O’Higgins”, remata.

“EL PROYECTO TELETÓN CON EL PROYECTO GAUDÍ JAMÁS HAN COMPETIDO, SE COMPLEMENTAN”

Respecto a las declaraciones que sacaron a colación el proyecto que dará vida a la capilla Nuestra Señora de los Ángeles en la capital regional, la Secretaria Ejecutiva de la Corporación Gaudí, Beatriz Valenzuela Van Treek expuso “Entendemos que los recursos de la región siempre han sido muy escasos y hay que hacer una gestión en los Ministerios. Valoramos y agradecemos el respaldo político que el Gobernador Regional le da al proyecto; pero acá no tiene que ver con el proyecto en sí, sino que con los recursos disponibles y la Teletón hay que construirla de todas maneras, hay muchas familias que lo necesitan y no compite para nada con el proyecto Gaudí, son proyectos complementarios que se van a construir en el Parque Comunal. El proyecto Teletón con el proyecto Gaudí jamás han competido, se complementan”, dijo.

En esta línea, una de las representantes de la futura obra Gaudí en Rancagua añadió “Comprendemos y apoyamos al Gobernador, porque es una prioridad financiar la Teletón y es un anhelo de la Corporación Gaudí que se construya la Teletón allí, porque viene a ser un proyecto para el cual actualmente estamos haciendo un gran mural de mosaico con la campaña de ‘Pon tu corazón con la Teletón’ en la que esperamos participen miles de personas como el que hicimos en Membrillar para donarlo al edificio de la Teletón”, sostuvo Valenzuela Van Treek.

Respecto al proyecto del arquitecto catalán, Valenzuela Van Treek expuso que “El proyecto fue licitado el 2017, no se adjudicó y el Ministerio de Obras Públicas lo está evaluando. Como Corporación estamos muy agradecidos del Obras Públicas, de la Seremi, del director regional de arquitectura, del Minvu, de la seremi de cultura, porque todos han manifestado apoyar el proyecto. Precisamente ellos están gestionando y definiendo la fuente de financiamiento. Estamos a la espera, mientras tanto nos vamos a instalar con una exposición en contenedores permanentes en el parque, ya estamos trabajando en su instalación y debieran estar listos a fines de mayo, por lo que invitamos a la comunidad a conocer el proyecto y a participar de los talleres de murales”.

No obstante, aclaró que los montos referidos por la primera autoridad regional son menores, “no es solamente la capilla, ahí está incluido el parque también; entonces es la capilla, la laguna, el centro cultural para la comunidad, y terminar el parque Cataluña o comunal como lo conocemos, con el monto de 13 mil millones para todo, es una obra integral, entonces hay que hacerlo por etapas. Rancagua necesita un parque grande y ese hay que terminarlo. Estamos esperando que las autoridades dialoguen y se concrete”, remarcó la Secretaria Ejecutiva de la Corporación Gaudí.

LA PRIMERA OBRA GAUDÍ CONSTRUIDA FUERA DE ESPAÑA

La Secretaria Ejecutiva de la Corporación Gaudí, Beatriz Valenzuela VanTreek, recordó la importancia del proyecto que dará vida a la capilla Nuestra Señora de los Ángeles en la capital regional “Rancagua sería la única ciudad fuera de España que tendría este diseño de Antonio Gaudí. Creo que nos falta mirar la perspectiva de desarrollo económico que tendrá la ciudad y la región con un proyecto de alto impacto turístico como éste”.

Así es, la única obra fuera de España del arquitecto catalán Antoni Gaudí algún día estará emplazada en el parque comunal de Rancagua, edificación que se construirá a partir de un boceto que el arquitecto catalán regaló a un fraile chileno en 1922, marcando así un hito para la región una vez que la obra esté en pie.

Y es que el futuro Centro Cultural y Espiritual Gaudí será uno de los grandes puntos de interés de la región, un espacio para reflexionar sobre el ser humano y la naturaleza diseñado por uno de los arquitectos más reconocidos del mundo.

El proyecto que es concebido como un espacio para la integración social, espiritual y cultural, significará un fuerte impulso económico y de desarrollo local para la ciudad y toda la región; y comprende la construcción de una pequeña capilla de 30 metros de alto, un espacio cultural y dos grandes plazas situadas en el Parque Cataluña, un espacio de 14 hectáreas de parque urbano.

El boceto de la pequeña capilla, diseñado por Gaudí para el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, fue cedido en 1922 a un franciscano chileno llamado Angélico Aranda. El fraile chileno, enamorado de la arquitectura y especializado en pintura sacra, pidió por carta al arquitecto catalán “unos planos como sólo él sabe hacer” porque estaba empeñado en “construir una Porciúncula (capilla dedicada al perdón” en Rancagua.

La solicitud del fraile chileno calzaba exactamente con una capilla proyectada para la parte trasera del ábside de la Sagrada Familia, obra más emblemática del reconocido arquitecto, motivo por el cual Gaudí cedió los planos subrayando que la construcción de la capilla en Chile sería “prueba de la confraternidad espiritual entre España y América”.

Así, el diseño de la capilla del perdón fue creado por Gaudí en 1915, quien se basó en la obra del español Luis Bonifacio que se encuentra en el centro de la Catedral de la ciudad catalana de Gerona. Este proyecto, que lleva un siglo de trayectoria, es hasta ahora un sueño que aún no puede verse hecho realidad.