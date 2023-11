Un formalizado por otro delito dejan allanamientos por investigación de secuestro.

Tras las lluvias de mitad de este año, la comuna de Coltauco continúa sufriendo las repercusiones climáticas de ese momento (las precipitaciones de junio y agosto), estas, afectaron considerablemente a diversas familias dado el desborde del río Cachapoal. Ante esa realidad, se han ejecutado diversas acciones para suturar el malestar de miles de personas que fueron afectadas, más aún, informando de aquellas necesidades a los organismos correspondientes, sin embargo, la ayuda hasta ahora ha sido deficiente, precaria y sin viabilidad para habitar, por consecuencia, mi columna de la semana se titula “Coltauco: Un guerrero herido”.

Primero, Coltauco es una comuna de la zona central de Chile, ubicada en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, específicamente en la provincia de Cachapoal.​ El nombre de Coltauco significa «Agua de Renacuajo». En lengua mapudungun, proviene de «Koltrawko», que une las palabras «koltraw/kolchaw» (renacuajo) y «ko» (agua). Los indígenas que habitaban esta zona, promaucaes o picunches, dieron este nombre debido a la cantidad de riachuelos, arroyos, vertientes, pantanos y humedales que existían. Nombre que los españoles tomaron por Coltauco. Aldea del departamento de Cachapual. Es de caserío disperso, que contiene 1,320 habitantes, iglesia parroquial, escuelas gratuitas y oficinas de registro civil y de correo. Está asentada en medio de una isla de rico terreno de aluvión, que forma el río Cachapual, abriéndose en dos brazos frente a la punta de Cuevas hasta su reunión en el punto de Monte Lorenzo. Por tanto, estamos frente a un lugar lleno de historia, herencia cultural y esencia ancestral, entonces, Coltauco no puede seguir abandonado, su pueblo necesita respaldo y no “parche curitas” del Estado.

Segundo, muchas son las comunas que han mostrado solidaridad hacia Coltauco, incluso, en su momento Cecinas San Jorge ayudó a levantar el lugar con alimentos para algunas viviendas damnificadas, más aún, se realizaron rezos por aquellas familias en el templo parroquial Nuestra Señora de la Merced, sin embargo, el Gobierno de Chile hasta ahora no ha prestado al ayuda suficiente frente a la realidad plasmada, claro, algunas familias recibieron las llamadas viviendas de emergencia, pero ellas no han podido ser habitadas, ya que no cuentan con la instalación de los servicios básicos (una ironía). El alcalde Félix Sánchez se ha dirigido a la Comisión de Obras Públicas del Congreso Nacional, los ministros y las Seremias de la región de O´Higgins, no obstante, y, como hemos reseñado, la ayuda ha sido precaria y muestra un centralismo que, entre paréntesis, las izquierdas han criticado pero vuelven a caer consciente o inconscientemente una y otra vez en lo mismo. De las 193 viviendas de emergencias solicitadas para las familias más afectadas, solo fueron aprobadas 70 a nivel central, ejemplo de esto fueron aquellas palabras del Mandatario al decir “con el alcalde somos de diferentes colores políticos (…), pero las ayudas deben llegar a todas partes y trabajar por la gente que ha sido damnificada”, a lo que el alcalde Sánchez respondió que “aunque haya diferencias, aquí no se ha llevado a cabo un trabajo que se dijo que se iba a desarrollar”. Tal vez, estamos en presencia de un abandono, de una herida que no logra cicatrizar, de un pueblo que gime con dolores de parto y un Gobierno indolente que, está más preocupado de rudimentos ideológicos de cara al plebiscito que de esta realidad regional; necesitamos esfuerzos de unión, tejidos de esperanza e ideas concretas por parte del Ejecutivo, no ciertas ocurrencias que terminan siendo “parche curitas” frente a una triste realidad, de ahí que mi columna inscriba la siguiente premisa; “Coltauco: Un guerrero herido”.

Benjamín Escobedo (Teólogo e Investigador de Historia)

Escritor para Latinoamérica (Monte Alto Editorial)

Lic. Teología

Lic. © Historia