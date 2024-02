Deportes Santa Cruz vs Athletic Club Barnechea EN VIVO, Campeonato Ascenso 2024 fecha 1: relato MINUTO A MINUTO

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Sentirás pena por la marcha de alguien con quien también discutías mucho, te darás cuenta que habías llegado a la amistad por el camino de la confrontación de ideas, que es una buena forma de ejercitar la mente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Sentirás algo de vértigo al iniciar una nueva etapa profesional. Aunque tendrás que esforzarte al máximo, sabrás solucionar todos los problemas. Recibirás noticias del extranjero que pueden cambiar tu vida de forma positiva. La suerte te sonríe.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Pueden llegar ofertas realmente tentadoras, pero tu vida profesional tendría que pasar a primer plano respecto a la personal. Tus seres queridos acabarán por entenderlo, pero tendrás que buscar contrapartidas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tienes que organizarte mejor para ver a todos tus amigos que llevan esperando semanas para quedar contigo. Conviene que tomes la costumbre de apuntar en una agenda todo lo que tienes que hacer y asignarle un día concreto.

LEO (23 julio-22 agosto).

Ten cuidado con lo que comes, los excesos a los que estás acostumbrado en comidas de empresa no son buenos para un correcto funcionamiento intestinal. Ese ardor de después de comer lo puedes solucionar no comiendo cosas aceitosas fuera de casa.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No se te ocurra prestar dinero en estos momentos y menos avalar con alguna propiedad familiar, puedes tener serios conflictos, incluso legales. Si te has hecho un análisis o un reconocimiento médico, los resultados serán buenos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tienes que comenzar a preparar algunos trabajos pendientes para esta semana, pero antes de que te venza la pereza del lunes, verás que hoy consigues concentrarte y avanzar en la tarea. Los astros te favorecen hoy a tu signo en este sentido.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Gran día para los enamoramientos y para la conquista. Te muestras atractivo y espontáneo ante los demás y así es como van a verte. Desprenderás un aura de sensualidad y erotismo. Buena jornada para conseguir objetivos complicados.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Mezclar el dinero y la amistad es una tentación que tenemos en muchas ocasiones, pero no suele ser una buena idea. Por muy fácil que te lo pongan, tienes que pensar en un futuro próximo e imaginar lo que podría ocurrir. Lo tendrás muy claro.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es el momento de tomar una decisión importante en tu vida y resolver un problema que te agobia desde hace tiempo. Tienes una protección cósmica especial, así que puede salir todo mejor de lo que esperabas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Llega el fin de semana y te vienen a la memoria los amigos del pasado a quienes has dejado de tratar por pura pereza, no por falta de afecto ni malas experiencias. Tendrás hoy la ocasión de arreglar alguno de estos desaguisados.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Puedes pasar un día de bricolaje haciendo pequeños trabajos para tu casa y la de algún que otro vecino. Aprovecha para relacionarte con la gente que te rodea en el entorno en el que vives, pues puede resultar una experiencia interesante.