ANFP confirma que final de la Copa de la Liga se jugará en el estadio Claro Arena

Como lo informamos en El Rancagüino la semana pasada, este martes la ANFP lo hizo oficial. La final de la Copa de la Liga, que entregará pasajes para la Copa Libertadores 2027, se disputará el próximo viernes 16 en el estadio Claro Arena de Las Condes.

Tras semanas de espera, que incluyó negociaciones con Valparaíso para jugar el partido en el estadio Elías Figueroa, el ente rector del fútbol nacional aplicó el plan B y contó con el respaldo de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana que visó el desarrollo del encuentro en San Carlos de Apoquindo.

De esta manera, ese viernes, O’Higgins buscará su tercer título de Primera División en este inédito torneo, y su rival será Coquimbo Unido.

Las entradas para los hinchas que quieran asistir al recinto deportivo capitalino se podrán a la venta este jueves a las 10 horas. Eso sí, los primeros días de comercialización estarán destinados para forofos socios y abonados de ambos clubes finalistas.