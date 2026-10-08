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Excavaciones en la Catedral de Rancagua podrían extenderse hasta este viernes para recuperar osamentas humanas

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Las excavaciones que se realizan al interior de la Catedral de Rancagua, tras el hallazgo de osamentas humanas, podrían extenderse hasta este viernes debido a la complejidad de los trabajos y a la necesidad de revisar cuidadosamente las distintas capas del suelo.

Así lo informó el fiscal a cargo de la investigación, Claudio Meneses, quien explicó que las labores se desarrollan bajo la supervisión de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y con personal de la empresa que ejecuta los trabajos en el recinto religioso.

Según detalló, las primeras labores han debido enfrentar la presencia de mármol y concreto, materiales que deben ser retirados cuidadosamente para avanzar en la recuperación de las osamentas que dieron origen a la denuncia.

El persecutor indicó que, aunque inicialmente se esperaba concluir las diligencias durante la jornada del miércoles, el procedimiento podría prolongarse, considerando que aún deben revisarse distintas capas y, posteriormente, el terreno de tierra, con el objetivo de descartar la presencia de otros restos humanos.

Luego vendrán análisis en el SML

Una vez recuperadas, las osamentas serán trasladadas al área de Antropología Forense del Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, donde se realizarán los peritajes correspondientes para determinar su data.

El fiscal sostuvo que, hasta ahora, los integrantes del equipo investigador que han revisado los registros fotográficos no han podido establecer antecedentes concluyentes sobre su antigüedad, por lo que será necesario esperar los resultados de los análisis especializados.

Las pericias del Servicio Médico Legal serán clave para establecer la data de las osamentas y aportar nuevos antecedentes a la investigación.

Se realizan minuciosos trabajos para determinar la data de las osamentas humanas.

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