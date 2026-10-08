Parlamentarios de O’Higgins cuestionan recorte de 19,27% al presupuesto regional

Pablo Silva Amaya, cuestionó la reducción de recursos contemplada para la región en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Según expuso, la propuesta considera una disminución de 19,27% respecto del presupuesto vigente, lo que posicionaría a O’Higgins como la región con el mayor recorte del país.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Gobierno Regional, Silva explicó que la reducción representa $18.838 millones menos para la región y advirtió que la menor disponibilidad de recursos podría afectar proyectos comprometidos con municipios y comunidades de las 33 comunas.

Una vez conocida esta información, y precisamente porque el presupuesto debe verse en el congreso consultamos a los parlamentarios de la zona que pensaban de la situación, estas son las respuestas que recibimos.

Diputada Natalia Romero: “Voy a defender esos recursos en el Congreso”

La diputada Independiente elegida en cupo UDI por el Distrito 15, Natalia Romero fue una de las primeras que reaccionó, al ser consultada sobre el anuncio hecho por el gobernador Pablo Silva Amaya, al señalar que O´Higgins no puede pagar el costo del ajuste fiscal del gobierno.

“No podemos aceptar que nuestra región tenga el mayor recorte presupuestario del país y que eso termine golpeando los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los proyectos que los municipios necesitan para sus comunas”, afirmó.

En sus declaraciones Romero fue enfática al expresar que “voy a defender esos recursos en el Congreso, para que se revierta este recorte” y está dispuesta a exigir que cada peso se ejecute bien.

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A su juicio, en tiempos de estrechez fiscal hay gastos que pueden esperar, por lo tanto, se debe priorizar la inversión en obras que permanezcan, generen empleo y mejoren concretamente la vida de la familia.

Natalia Romero remató que “los recursos de la región tienen que llegar a sus 33 comunas y transformarse en inversión real, que impacte positivamente a las familias de la región.”

Diputado Raúl Soto: “Es impresentable el recorte”

El también diputado por el Distrito 15 y actual presidente del Partido por la Democracia, Raúl Soto fue tajante en sus declaraciones sobre la rebaja en el Presupuesto 2027 para la región de O’Higgins, al señalar que “es impresentable el recorte y debilitamiento de los gobiernos regionales, que este gobierno promueve, y especialmente, la afectación de nuestra región de O´Higgins”.

Soto fue incisivo y breve en sus afirmaciones, al subrayar que “vamos a defender nuestra región, que ya cuenta con niveles de empleo e inversión preocupantes, y esto sería, una muy mala señal que podría empeorarlo”.

Cuando se le consultó si este recorte vendría acompañado de un tinte político, Raúl Soto, fue tajante, al expresar “espero que no, sería grave si así fuera”.

Diputada Carolina Cucumides: «Este Gobierno lleva a Chile al despeñadero»

“La indolencia de este gobierno no tiene nombre”, de esta manera respondió la diputada Independiente por el Distrito 16 y cercana al Partido Socialista de Chile, Carolina Cucumides, al dar respuesta sobre el recorte presupuestario de la región de O´Higgins, para el venidero 2017.

En medio de la discusión por el Presupuesto 2027, la legisladora advirtió sobre sus efectos en las áreas de salud, educación, gobiernos regionales, municipios y programas sociales, ya que a su parecer, este es un presupuesto que afecta directamente a todas y todos los chilenos.

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También indicó la parlamentaria que, las prioridades definidas para el próximo año, expresan un problema más profundo, respecto de quiénes resultan beneficiados por las decisiones económicas del Ejecutivo.

“El Presupuesto de la Nación para 2027 no abraza a los chilenos; solamente abraza a ese 1% más rico, al que le dimos todos nuestros impuestos. Les estamos regalando el país y este Gobierno lleva a Chile al despeñadero”, recalcó Cucumides.

Diputada Valentina Cáceres: “Esto significa menos obras, inversión y empleo”

“El recorte planteado para el Gobierno Regional de O’Higgins en el Presupuesto 2027 es una muy pésima señal para nuestra región y para las 33 comunas que dependen de estos recursos para sacar adelante proyectos que impactan directamente en la vida de las personas”, fue la respuesta de la diputada por el Distrito 15, Valentina Cáceres, cuando se le solicitó su opinión sobre esta decisión del gobierno central.

Agregó Cáceres, que se está hablando de una disminución cercana al 20%, que estaría por el orden de los $18.838 millones menos para la región de O´Higgins, ya que un recorte de esta magnitud, no es solo una cifra en una planilla de Hacienda. “Son menos obras, menos inversión, menos empleo y menos capacidad para responder a las necesidades de nuestras comunas”.

Valentina Cáceres afirmó que esos recursos que fueron despojados a la región, se necesitan para seguridad, infraestructura, salud, caminos, proyectos municipales, para la recuperación de espacios públicos y para generar empleo en la región.

“No podemos pedirles a las regiones que impulsen la inversión, que generen empleo y que respondan a las urgencias de sus comunidades, y al mismo tiempo quitarles recursos para hacerlo”, insistió la parlamentaria.

También es de las diputadas de O´Higgins que está dispuesta “a defender los recursos que nuestra región necesita durante la discusión del Presupuesto de la Nación 2027”.

Valentina Cáceres está convencida que la descentralización no puede ser solamente un discurso, porque “si queremos regiones fuertes, necesitamos que las regiones tengan recursos suficientes para decidir e invertir de acuerdo con sus propias necesidades”.