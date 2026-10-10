Huachipato vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 24: relato MINUTO A MINUTO

Huachipato y O’Higgins se enfrentarán a las 17:30 horas de hoy en el estadio CAP de Talcahuano, en un duelo que corresponde a la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

El Capo retorna al torneo local después de una positiva seguidilla en Copa Chile. El equipo de Lucas Bovaglio suma cuatro triunfos consecutivos considerando todas las competencias, pero en la Liga necesita recuperar terreno: ocupa el decimotercer lugar con 27 puntos, cuatro menos que Huachipato.

🔵 O’Higgins quiere trasladar su buen momento a la Liga

La Copa Chile permitió al cuadro rancagüino reencontrarse con los triunfos y ganar confianza. Los celestes llegan a Talcahuano después de cuatro victorias consecutivas en el torneo copero, aunque su último partido por la Liga terminó con derrota 1-0 frente a Audax Italiano.

Bovaglio quiere que ese buen momento se refleje ahora en el campeonato. “Intentaremos hacer lo mejor posible para sacar el resultado que necesitamos en Talcahuano y afirmar el buen presente que tenemos”, señaló.

La necesidad es concreta: O’Higgins marcha 13º con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y 12 derrotas.

⚫ Huachipato encontró estabilidad

El conjunto acerero llega en una situación más favorable en la tabla. Huachipato viene de vencer 2-0 a Universidad de Concepción y ocupa el noveno puesto con 31 unidades, a solo dos puntos de la zona que entrega clasificación a la Copa Sudamericana.

Bovaglio destacó precisamente la evolución del rival. “Es un equipo que ha mostrado una mejoría. La sensación es que su entrenador ha encontrado el equipo, prácticamente no ha modificado la alineación y el sistema, y eso le ha traído resultados positivos”, comentó. Para el técnico celeste, el desafío pasa también por mantener la atención en el propio juego.

Anuncios

🎯 La prioridad está en Talcahuano

O’Higgins atraviesa semanas cargadas de competencia y tiene también objetivos abiertos en Copa Chile. Bovaglio, sin embargo, quiere evitar que el plantel adelante etapas. “En el día a día tratamos de hacer énfasis en el rival de turno. Es Huachipato, es el torneo local”, sostuvo.

El objetivo inmediato es sumar en el barrio de Las Higueras y mejorar una posición que mantiene al equipo todavía cerca de la parte baja.

💬 Leandro Díaz: “Debemos ganar como sea”

Leandro Díaz también puso énfasis en la importancia de los tres puntos. El defensor considera que una victoria permitiría al equipo tomar distancia de los últimos lugares y acercarse a la lucha internacional. “Tenemos un partido muy importante. Lo que queremos es sumar porque es lo que nos da acceso a copas también y queremos meternos en el grupo de avanzada”, señaló.

Díaz reconoce, además, la mejoría del rival y la dificultad habitual de jugar en Talcahuano. “Venimos de cuatro partidos muy buenos en la Copa Chile. Hoy nos enfocamos en el Campeonato Nacional por la necesidad que tenemos y debemos ganar como sea”, agregó.

🚑 Cinco bajas para el Capo

Bovaglio deberá modificar su equipo por varias ausencias. Luis Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva y Joaquín Muñoz quedan fuera por lesión, mientras que Arnaldo Castillo deberá cumplir una suspensión.

Las bajas afectan especialmente al mediocampo y al ataque, obligando al cuerpo técnico a utilizar variantes respecto de las últimas formaciones.

📋 Probable formación de O’Higgins

El Capo podría comenzar con Omar Carabalí; Felipe Faúndez o Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido o Miguel Brizuela y Leandro Díaz; Tomás Avilés, Bryan Rabello y Santiago Toloza; Walter Bou, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

La presencia de Vecino desde el inicio aparece como una de las principales alternativas ante la suspensión de Castillo.

📊 Cuatro puntos separan a ambos equipos

La tabla muestra la importancia del encuentro para los dos. Huachipato comienza la fecha en el noveno lugar con 31 puntos, con nueve victorias, cuatro empates y diez derrotas.

O’Higgins está decimotercero con 27 unidades, cuatro puntos más abajo y todavía cerca de los equipos que luchan por evitar la zona roja. El cuadro acerero busca acercarse a puestos internacionales. El Capo necesita ganar para tomar aire y, al mismo tiempo, volver a mirar hacia arriba.

⚔️ Huachipato domina los últimos enfrentamientos

Los antecedentes recientes favorecen al equipo de Talcahuano. En los últimos cinco partidos por el Campeonato Nacional, Huachipato consiguió tres victorias y los otros dos terminaron empatados. O’Higgins no registra triunfos en ese periodo.

Anuncios

El duelo más reciente se jugó el 10 de abril, cuando Huachipato ganó 2-0 en El Teniente. El Capo tendrá así otro desafío pendiente: cortar una racha desfavorable frente a los acereros.

⚖️ Cristian Galaz dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Cristian Galaz Sepúlveda, designación que figura en la programación oficial de la ANFP.

Sus asistentes serán Edson Cisternas y Diego Vidal, mientras que Matías Valenzuela ejercerá como cuarto árbitro. En el VAR estarán Benjamín Saravia y Aldo Gómez.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Huachipato vs O’Higgins?

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium, con cobertura desde las 17:10 horas. También podrá seguirse vía streaming en HBO Max.

El partido estará además disponible en televisión abierta a través de T13 En Vivo y la aplicación de Canal 13, 13Go.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Liga de Primera 2026 – Fecha 24

🏟️ Estadio: Huachipato-CAP Acero, Talcahuano

📅 Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

🕠 Hora: 17:30 en Chile / 17:30 en Argentina

🌎 Otros horarios: 15:30 en Colombia y Perú / 14:30 en México y Centroamérica / 16:30 en Venezuela

⚖️ Árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda

📺 TV pago: TNT Sports Premium

📺 TV abierta: T13 En Vivo

💻 Streaming: HBO Max / 13Go

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de Huachipato vs O’Higgins, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Huachipato-CAP Acero.