CNTC pide mesa de trabajo con Codelco tras muerte de dos trabajadores en El Teniente

La muerte de dos trabajadores en la División El Teniente llevó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre (CNTC), encabezada por su presidente, Luis Núñez, a solicitar a Codelco una mesa de trabajo para revisar las condiciones de las faenas y acordar medidas concretas de protección.

En una carta dirigida al gerente general de la División El Teniente, Julio Díaz, la organización planteó la necesidad de esclarecer lo ocurrido con rigor y transparencia. Según expuso, los antecedentes recibidos generan interrogantes sobre la evaluación de los riesgos, la supervisión en terreno y la coordinación entre las empresas involucradas y la División.

La CNTC precisó que estos aspectos deben ser examinados por las instancias competentes, sin anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades antes de conocer los resultados de la investigación.

Contratistas piden participar en las decisiones

La organización destacó la importancia de incorporar la experiencia de los trabajadores en la prevención de riesgos y en las decisiones que afectan sus labores.

“Quienes conocen las tareas y enfrentan diariamente los riesgos deben ser escuchados oportunamente, y sus advertencias deben traducirse en respuestas y medidas concretas”, sostuvo la CNTC.

La propuesta contempla la participación de representantes de los contratistas y de las áreas técnicas, con el propósito de recoger las inquietudes de los equipos, establecer compromisos y evaluar su cumplimiento en terreno.

Además, la Coordinadora solicitó una investigación rigurosa y la comunicación oportuna de sus resultados, con respeto hacia las familias de las víctimas y los procedimientos correspondientes.

La organización valoró el vínculo que mantiene con Codelco, pero sostuvo que es necesario traducir ese entendimiento en decisiones concretas que contribuyan a evitar nuevos accidentes.

“Las buenas relaciones que hemos construido son una base para avanzar. Hoy necesitamos fortalecerlas con más escucha, mayor participación y decisiones concretas que den seguridad a los trabajadores y tranquilidad a sus familias”, expresó la CNTC.