Deportes Rancagua proyecta su sueño de ascenso: invicto en la segunda rueda y con la mente puesta en la liguilla

Tras amargarle la fiesta a Malleco Unido con una vibrante victoria 3-2 y asegurar el tercer lugar de la Tercera División A, el elenco «naranja» afronta los Play-Offs con la ventaja deportiva de cerrar como local frente a Lautaro de Buin.

Desde el cuerpo técnico liderado por Ítalo Pinochet y el plantel advierten que la meta final es lograr el ascenso.

Un impulso anímico tras cerrar invictos la segunda rueda

El triunfo obtenido en el estadio Patricio Mekis de Rancagua ante Malleco Unido no solo le impidió a la visita coronarse campeón del torneo, sino que selló una campaña notable para Deportes Rancagua en el tramo final de la fase regular.

El delantero Camilo Leiton, héroe de la jornada al anotar el gol del triunfo definitivo al minuto 70, destacó el valor de la racha invicta conseguida en la segunda mitad del campeonato. «Este partido era importante para terminar la segunda rueda de una manera espectacular. Terminamos invictos, no perdimos ningún partido en esta segunda rueda. Eso nos da un golpe anímico gigante para lo que viene, que ahora es la liguilla», comentó.

Leiton, calificado por la prensa como el «bombero» del equipo por sus decisivas apariciones, remarcó la transformación que ha experimentado el grupo. “Vine a dar una mano a este equipo. El grupo me recibió bien y ahora se ve reflejado en la cancha lo que estamos haciendo, que es una locura», dijo.

Además, agregó que el jugarse en cancha el ascenso al profesionalismo «es una oportunidad linda que hace unos meses atrás no pensábamos que íbamos a estar en esta instancia y ahora estamos aquí luchando por el objetivo».

La estrategia de Ítalo Pinochet: objetivo a objetivo

El resurgimiento de Deportes Rancagua lleva la firma de su director técnico, Ítalo Pinochet, quien logró reestructurar el rendimiento del plantel desde su llegada.

De cara al cruce de ida y vuelta contra Lautaro de Buin, Pinochet enfatizó que la clave ha sido no saltarse etapas en la planificación: «Cuando llegué el objetivo era salir del descenso directo que estaba el equipo. Después el objetivo fue salir del repechaje. Después fue acercarnos a la liguilla, después fue clasificar y ahora tenemos que ganar esta llave de playoff con Lautaro. Nosotros no podemos pensar estar en el tercer partido ni en el segundo. Tenemos que pensar ahora en el próximo fin de semana, recuperar a los jugadores de la mejor manera e intentar ganar ese partido», puntualizó.

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Además, el estratega resaltó el convencimiento de sus dirigidos para encarar la postemporada, indicando que «los jugadores cambiaron la disposición, se entregaron por completo al trabajo de nosotros… Los resultados nos han acompañado, pero bueno, ahora vamos por el objetivo que es ascender. Ya terminó este campeonato y obviamente que ahora lo importante es pasar esta llave difícil que tenemos con Lautaro y poder jugar la final».

Feliz se mostró Ítalo Pinochet de ir por un nuevo ascenso ahora con Deportes Rancagua. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.

Gestión de plantilla y el respaldo de la hinchada

Para el duelo de cierre de la fase regular, el cuerpo técnico protegió a varios futbolistas que registraban cuatro tarjetas amarillas, asegurando así contar con la totalidad de la plantilla en óptimas condiciones para la liguilla.

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores coinciden en que la mentalidad del grupo dio un giro definitivo.

Este equipo cambió la mentalidad gracias al profe… y vamos por todo con el que sea», aseveró Leiton, haciendo un llamado a la fanaticada local a mantener el acompañamiento masivo en el estadio: «Que nos sigan apoyando, que este equipo está para grandes cosas».

Con la ventaja deportiva de definir la llave de Play-Offs en condición de local, Deportes Rancagua inicia su ruta definitiva con la ambición intacta de lograr el anhelado paso a la Segunda División Profesional.