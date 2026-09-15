Santa Cruz aumenta distancia sobre Rangers

Un 0-0 frente a Deportes Recoleta terminó siendo un buen resultado para Deportes Santa Cruz en su partido disputado por la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

El cuadro unionista vio cómo, un par de horas después, el colista Rangers perdió en casa por 1-2 frente a Deportes Iquique, estirando así la diferencia a cuatro unidades: 22 contra 18.

Mathias Pinto, delantero santacruzano, comentó que “de local tenemos que hacernos fuertes, nos cuesta el doble, somos un equipo chico y es difícil”. Por lo mismo, miran con optimismo el juego próximo donde recibirán a San Marcos de Arica.