Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Santa Cruz aumenta distancia sobre Rangers

Comparte esta noticia

Anuncios

Un 0-0 frente a Deportes Recoleta terminó siendo un buen resultado para Deportes Santa Cruz en su partido disputado por la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

El cuadro unionista vio cómo, un par de horas después, el colista Rangers perdió en casa por 1-2 frente a Deportes Iquique, estirando así la diferencia a cuatro unidades: 22 contra 18.

Mathias Pinto, delantero santacruzano, comentó que “de local tenemos que hacernos fuertes, nos cuesta el doble, somos un equipo chico y es difícil”. Por lo mismo, miran con optimismo el juego próximo donde recibirán a San Marcos de Arica.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
En un partido increíble, Real Madrid le ganó con gol agónico a Elche por 3 a 2
14 minutos hace
Valencia se quedó con el triunfo 1-0 ante Alavés con un gol de Luis Rioja
1 hora hace
Espanyol fue relegado por Rayo Vallecano en una derrota por 2-1
2 horas hace
En un partido increíble, Real Madrid le ganó con gol agónico a Elche por 3 a 2
14 minutos hace
Valencia se quedó con el triunfo 1-0 ante Alavés con un gol de Luis Rioja
1 hora hace
Anuncios
798287_0
EN VIVO: San Luis se impone ante D. Antofagasta con un marcador 1-0 en el estadio Bicentenario Lucio Fariña
controles la estrella 1
Refuerzan controles preventivos en La Estrella ante proximidad de Fiestas Patrias
Anuncios
carnes pichilemu
Fiscalización en carnicería de Pichilemu encuentra productos vencidos
quemaduras fiestas patrias 1
Fiestas Patrias: COANIQUEM entrega recomendaciones para prevenir quemaduras durante los asados
despedida sonia graniffo 1
La comunidad rancagüina despide con emoción a Sonia Graniffo, histórica directora del Rancagua College
bomberos santa cruz
Bomberos de Santa Cruz trabajó en atención de emergencias simultáneas
Anuncios
WhatsApp Image 2026-09-14 at 10.25.19
Con más de 30 preparaciones típicas, los restaurantes de Monticello se preparan para las Fiestas Patrias
793873_0
Se enfrentan Flamengo e Independiente del Valle por la llave 2
797867_0
MC Torque se enfrentará ante Cienciano por la llave 4
fundacion luis silva mineduc
Plantean al Ministerio de Educación los desafíos de la educación en Colchagua
boca_vs_lanus_46
São Paulo y Boca Juniors se miden por la llave 1
798292_0
Deportes Temuco visita a Unión Española por la fecha 26
Anuncios
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
IMG_5
Estudiantes de liceos técnicos de Rancagua y Machalí conocieron la maestranza de ferrocarriles de División El Teniente
798286_2
Deportes Iquique consigue una estrecha victoria de 2 a 1 sobre Rangers
797169_2
U. La Calera derrotó 1-0 a Deportes Limache
Anuncios
Fiestas Patrias: aprender a ser chileno
IMG_4
Profesionales de El Teniente buscan aportar a la transición energética con la recuperación de cobalto desde sus relaves
2 cristo del rio
Rengo mantiene viva la tradición del Cristo del Río
1 detenido rcgua....
Detienen a acusado de agredir con arma cortante a una persona en Villa Álamos de la Cruz
Escolar 2
PISA 2025: Chile destaca en América Latina, pero investigadora UOH advierte que no puede conformarse con ese resultado
concon colchagua
Colchagua se despide del ascenso con nueva derrota en la liguilla
“Mi compromiso es dar el ejemplo con mis acciones y cuidar a mi equipo”
FOT07596
Docentes de la región fueron capacitados en estadio Codelco El Teniente sobre nueva Ley de los 60 minutos de actividad física