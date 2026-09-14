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Rangers intentará seguir su racha positiva ante Deportes Iquique

Toda la previa del duelo entre Rangers y Deportes Iquique. El partido se juega en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca hoy a las 20:30 horas. Será arbitrado por Manuel Vergara Rodríguez.

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Rangers tendrá hoy como rival a Deportes Iquique, a las 20:30 horas en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, por la fecha 26 del campeonato 2026.

Así llegan Rangers y Deportes Iquique

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers venció 2-1 a D. Puerto Montt en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

A Deportes Iquique no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Dep. Santa Cruz. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 18 puntos (4 PG – 6 PE – 14 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG – 10 PE – 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Manuel Vergara Rodríguez.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 Magallanes 40 25 11 7 7 3
13 Deportes Iquique 25 24 5 10 9 2
16 Rangers 18 24 4 6 14 -16

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Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Antofagasta: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs U. San Felipe: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Unión Española: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario Rangers y Deportes Iquique, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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