Audax Italiano vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 23: relato MINUTO A MINUTO

Audax Italiano y O’Higgins se enfrentarán a las 20 horas de hoy en el estadio Bicentenario de La Florida, en un duelo que corresponde a la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

El Capo llega con 27 puntos y sabe que una victoria puede devolverlo a la carrera por un cupo a la Copa Sudamericana 2027. Audax suma 25 unidades, por lo que el resultado tendrá efecto directo en una zona media muy apretada.

🔵 O’Higgins llega con un triunfo que dio aire

El equipo de Lucas Bovaglio volvió a celebrar en El Teniente durante la fecha anterior. Derrotó 2-1 a Unión La Calera, con goles de Arnaldo Castillo y Luis Pavez.

La victoria cortó una larga espera como local y dejó al cuadro rancagüino en el undécimo puesto con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y once derrotas.

Ahora el desafío será sostener ese repunte fuera de casa, en una cancha que históricamente le ha resultado incómoda.

⚔️ “Son finales de acá para adelante”

El capitán Alan Robledo fue claro al momento de proyectar el cierre del campeonato.

“Tratamos de enfocarnos en el domingo, en sumar de a tres, los que necesitamos. Para nosotros son finales de acá para adelante”, señaló.

El defensor también advirtió que el presente de Audax no reduce la dificultad del compromiso.

“Seguramente será difícil, pero confiamos en lo que venimos haciendo”, agregó.

Robledo recordó además que O’Higgins viene de enfrentar a un rival de la zona baja, Unión La Calera, que igualmente exigió al equipo hasta el final.

🟢 Audax también llega después de ganar

Audax Italiano viene de derrotar 1-0 a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El resultado permitió a los itálicos cortar una racha sin victorias y alcanzar los 25 puntos, que los ubican en el duodécimo lugar.

La diferencia con O’Higgins es de apenas dos unidades. Un triunfo permitiría al cuadro de La Florida superar a los celestes en la clasificación.

🏟️ La Florida, una cancha esquiva para el Capo

El césped sintético vuelve a aparecer como un factor importante.

O’Higgins no gana en el estadio Bicentenario de La Florida desde 2018, un antecedente que refleja las dificultades que ha tenido el equipo en ese recinto durante las últimas temporadas.

Robledo también puso el foco en esa superficie, distinta a la que el plantel utiliza habitualmente.

El Capo deberá adaptarse rápido al bote y a la velocidad de la cancha para evitar que Audax consiga imponer su ritmo.

🔄 Miguel Brizuela podría volver a la convocatoria

O’Higgins debería mantener buena parte del equipo que venció a Unión La Calera.

Una de las novedades podría ser el regreso de Miguel Brizuela, quien aparece con opciones de volver a la citación tras superar sus molestias físicas.

Su presencia ampliaría las alternativas defensivas de Bovaglio para una recta final donde cada punto será determinante.

📋 Probable formación de O’Higgins

El posible once celeste estaría compuesto por Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Santiago Toloza; Walter Bou, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez.

El equipo mantendría así buena parte de la estructura utilizada en el triunfo de la jornada anterior.

📊 Audax domina el historial reciente, pero el último fue celeste

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos por el Campeonato Nacional muestran una leve ventaja para Audax Italiano.

El conjunto itálico registra tres victorias, mientras que O’Higgins suma dos triunfos. Ninguno de esos cinco partidos terminó empatado.

El antecedente más reciente se disputó el 3 de abril de 2026, cuando los celestes vencieron 2-1 a Audax Italiano en el estadio Codelco El Teniente.

Martín Maturana abrió la cuenta para el Capo, Giovani Chiaverano igualó para los itálicos y Francisco González marcó el gol definitivo.

📈 Dos puntos separan a ambos equipos

La tabla agrega otro elemento al duelo.

O’Higgins comienza la fecha en el undécimo lugar con 27 puntos, mientras que Audax Italiano aparece inmediatamente detrás, en la duodécima posición con 25.

Con el campeonato entrando en su tramo final, un triunfo puede significar mucho más que avanzar un puesto: ambos equipos necesitan acercarse a la zona de clasificación internacional y evitar quedar atrapados en la parte baja.

⚖️ Nicolás Millas dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Nicolás Millas López.

Sus asistentes serán Eric Pizarro Riquelme y Jean Araya Carvajal, mientras que Mario Salvo Sepúlveda ejercerá como cuarto árbitro.

En el VAR estarán Gastón Philippe Noriega y Miguel Rocha Svigilsky.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Audax Italiano vs O’Higgins?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports Premium.

Por streaming, podrá seguirse mediante HBO Max para los usuarios suscritos a la plataforma.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Liga de Primera 2026 – Fecha 23

🏟️ Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago

🕗 Hora: 20:00 en Chile / 20:00 en Argentina

🌎 Otros horarios: 18:00 en Colombia y Perú / 17:00 en México y Centroamérica / 19:00 en Venezuela

⚖️ Árbitro: Nicolás Millas López

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

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👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de Audax Italiano vs O’Higgins, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Bicentenario de La Florida.