San Luis se enfrentará ante D. Antofagasta por la fecha 26

Mañana desde las 18:00 horas, San Luis jugará con D. Antofagasta en el estadio Bicentenario Lucio Fariña, por la fecha 26 del campeonato 2026.
Así llegan San Luis y D. Antofagasta
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026
San Luis ganó el encuentro previo ante Cobreloa por 4-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.
Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre D. Antofagasta y Cobreloa, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Antofagasta se impuso por 3 a 1.
El local se ubica en el quinto puesto con 38 puntos (10 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (10 PG – 8 PE – 6 PP).
Franco Jimenez Lazo es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|24
|12
|8
|4
|15
|2
|Cobreloa
|42
|24
|11
|9
|4
|15
|3
|Magallanes
|40
|25
|11
|7
|7
|3
|4
|D. Antofagasta
|38
|24
|10
|8
|6
|17
|5
|San Luis
|38
|23
|10
|8
|5
|8
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 25: vs U. San Felipe: 30 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
Horario San Luis y D. Antofagasta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
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