Detienen a dos hombres por receptación tras robo en Lolol

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo por Carabineros de la 2ª Comisaría de Santa Cruz, acusados del delito de receptación, luego de ser fiscalizados mientras se desplazaban en un vehículo por la comuna.

El referido procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3:40 horas, en la intersección de calle 21 de Mayo con avenida O’Higgins, donde funcionarios policiales realizaban labores preventivas y de fiscalización.

De acuerdo con los antecedentes del operativo, los ocupantes del automóvil hicieron caso omiso a las instrucciones de Carabineros e intentaron evadir el control; sin embargo, fueron rápidamente interceptados por el personal policial.

Durante la revisión del vehículo, los funcionarios encontraron dos televisores, una maleta y diversas especies, cuya procedencia no pudo ser acreditada en ese momento.

A partir de las diligencias desarrolladas posteriormente, Carabineros logró establecer que los objetos habían sido sustraídos desde un domicilio ubicado en la comuna de Lolol, situación que derivó en la detención de M.A.C.O., de 35 años, y J.E.V.V., de 20 años. Ambos mantienen antecedentes policiales.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar el respectivo control de detención.

En tanto, funcionarios especializados del OS-9 de Carabineros continuarán con las diligencias investigativas para determinar las circunstancias en que se produjo el ilícito y establecer eventuales responsabilidades.