Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Detienen a dos hombres por receptación tras robo en Lolol

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada de este domingo en Santa Cruz cuando se realizaban labores preventivas y de fiscalización.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo por Carabineros de la 2ª Comisaría de Santa Cruz, acusados del delito de receptación, luego de ser fiscalizados mientras se desplazaban en un vehículo por la comuna.

El referido procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3:40 horas, en la intersección de calle 21 de Mayo con avenida O’Higgins, donde funcionarios policiales realizaban labores preventivas y de fiscalización.

De acuerdo con los antecedentes del operativo, los ocupantes del automóvil hicieron caso omiso a las instrucciones de Carabineros e intentaron evadir el control; sin embargo, fueron rápidamente interceptados por el personal policial.

Durante la revisión del vehículo, los funcionarios encontraron dos televisores, una maleta y diversas especies, cuya procedencia no pudo ser acreditada en ese momento.

A partir de las diligencias desarrolladas posteriormente, Carabineros logró establecer que los objetos habían sido sustraídos desde un domicilio ubicado en la comuna de Lolol, situación que derivó en la detención de M.A.C.O., de 35 años, y J.E.V.V., de 20 años. Ambos mantienen antecedentes policiales.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar el respectivo control de detención.

En tanto, funcionarios especializados del OS-9 de Carabineros continuarán con las diligencias investigativas para determinar las circunstancias en que se produjo el ilícito y establecer eventuales responsabilidades.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Flamengo pasó por encima a Corinthians, al vencerlo 2 a 1 en el Clásico del Pueblo con gol agónico
3 minutos hace
A Macará le alcanzó con un gol para derrotar a Emelec en el estadio Bellavista
4 minutos hace
Argentinos Juniors y Gimnasia empataron 1 a 1
36 minutos hace
Flamengo pasó por encima a Corinthians, al vencerlo 2 a 1 en el Clásico del Pueblo con gol agónico
3 minutos hace
A Macará le alcanzó con un gol para derrotar a Emelec en el estadio Bellavista
4 minutos hace
Anuncios
797166_2
Colo Colo alcanzó el empate por medio de un autogol de Fernando Martínez
Tribunal condena a dos hombres por homicidio ocurrido en San Fernando
Importante condena de cárcel por el delito de tráfico de drogas, usurpación violenta y tenencia de arma de fuego en San Fernando
Anuncios
encuentro jovenes 1
Más de 60 jóvenes se reunieron en Mostazal para proyectar el futuro del mundo rural en O’Higgins
CUARTA SALA 1
Corte de Apelaciones extenderá funcionamiento de Cuarta Sala Extraordinaria Civil durante noviembre
MESA MATERNIDAD
O’Higgins crea Mesa Regional de Maternidad para fortalecer apoyo a mujeres
detenidos requinoa
Cuatro detenidos tras robo en San Fernando
Anuncios
793872_0
Corinthians vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
797866_0
Atlético Mineiro vs Santos: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
BICIS 1
Bicicletas se suman a la flota de scooters que circulan por Rancagua
793874_0
Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
798292_0
Deportes Temuco visita a Unión Española por la fecha 26
AAAJ_VS_FLUMINENSE_31
Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4
Anuncios