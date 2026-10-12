Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Biministro instruye a organismos fiscalizadores a colaborar en investigación por alud en El Teniente

Daniel Mas llamó a reforzar las medidas de seguridad y los protocolos preventivos en las faenas mineras. Entre las entidades convocadas a colaborar en las indagatorias se encuentra Sernageomin.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, informó que instruyó a los organismos fiscalizadores correspondientes, incluido el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a colaborar activamente en la investigación por la muerte de dos trabajadores contratistas tras el alud registrado en la División El Teniente, en la Región de O’Higgins.

A través de una declaración difundida tras conocerse el fallecimiento de los trabajadores, la autoridad expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las víctimas, y planteó la necesidad de reforzar las medidas preventivas en las operaciones mineras del país.

“Este trágico accidente nos impone redoblar de manera urgente y estricta todas las medidas de seguridad y protocolos preventivos en las faenas mineras a lo largo del país”, señaló Mas.

El biministro también enfatizó que la protección de los trabajadores debe estar por encima de las metas productivas y de la continuidad operacional.

“La vida y la integridad física de nuestros trabajadores son un valor intransable que debe anteponerse a cualquier meta productiva o continuidad operacional”, sostuvo.

Instrucción a organismos fiscalizadores

En su declaración, Mas precisó que desde el Ministerio de Minería ya se instruyó a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, entre ellas Sernageomin, para colaborar en la investigación y asegurar que se implementen las correcciones necesarias.

“Desde el Ministerio de Minería, ya hemos instruido a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, incluyendo al Sernageomin, colaborar activamente en la investigación y asegurar que se implementen todas las correcciones necesarias”, afirmó.

El accidente ocurrió en la División El Teniente de Codelco, donde dos trabajadores contratistas fallecieron luego de quedar atrapados por un desprendimiento de material. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realiza diligencias por instrucción del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho.

Anuncios

La investigación deberá establecer cómo se produjo la emergencia y determinar si existen responsabilidades

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Sin goles, Talleres e Independiente igualaron el partido
3 horas hace
Bahia venció a Mirassol 1 a 0 en el Fonte Nova con un gol de penal
5 horas hace
Con dos tantos, Belgrano derrotó a Racing Club en su casa
6 horas hace
Sin goles, Talleres e Independiente igualaron el partido
3 horas hace
Bahia venció a Mirassol 1 a 0 en el Fonte Nova con un gol de penal
5 horas hace
Anuncios
presidente kast
Presidente lamentó muerte de dos trabajadores tras alud en El Teniente
Camioneta volcada y parcialmente cubierta por nieve tras el alud en la División El Teniente.
PDI entregó detalles de alud que dejó a dos trabajadores fallecidos en El Teniente
Anuncios
797181_2
U. La Calera empata sobre el final con gol de Christopher Díaz
avalancha el teniente 1
Fatal avalancha en rajo de División El Teniente
797177_2
Goleada 5-2 de Coquimbo Unido a Colo Colo con doblete de Nicolás Johansen incluído
798295_2
Tras gol agónico, Cobreloa fue relegado por D. Copiapó en una derrota por 2-1
Anuncios
797178_2
D. La Serena terminó cayendo derrotado con Everton con un 3-2
deportivo pumanque
Tercera B: Pumanque mantiene la categoría gracias a un gol en el último suspiro
desafio los leones 1
Requínoa rugirá con el “Desafío de Los Leones”
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
Fluminense vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
rescate placilla 1
Trabajo de instituciones y comunidad permitió salvar a halcón peregrino encontrado por vecino  de Placilla
BOCA_VS_PLATENSE_162
Boca Juniors y Vasco da Gama avanzan por la primera semifinal
Anuncios