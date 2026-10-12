Biministro instruye a organismos fiscalizadores a colaborar en investigación por alud en El Teniente

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, informó que instruyó a los organismos fiscalizadores correspondientes, incluido el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a colaborar activamente en la investigación por la muerte de dos trabajadores contratistas tras el alud registrado en la División El Teniente, en la Región de O’Higgins.

A través de una declaración difundida tras conocerse el fallecimiento de los trabajadores, la autoridad expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de las víctimas, y planteó la necesidad de reforzar las medidas preventivas en las operaciones mineras del país.

“Este trágico accidente nos impone redoblar de manera urgente y estricta todas las medidas de seguridad y protocolos preventivos en las faenas mineras a lo largo del país”, señaló Mas.

El biministro también enfatizó que la protección de los trabajadores debe estar por encima de las metas productivas y de la continuidad operacional.

“La vida y la integridad física de nuestros trabajadores son un valor intransable que debe anteponerse a cualquier meta productiva o continuidad operacional”, sostuvo.

Instrucción a organismos fiscalizadores

En su declaración, Mas precisó que desde el Ministerio de Minería ya se instruyó a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, entre ellas Sernageomin, para colaborar en la investigación y asegurar que se implementen las correcciones necesarias.

“Desde el Ministerio de Minería, ya hemos instruido a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, incluyendo al Sernageomin, colaborar activamente en la investigación y asegurar que se implementen todas las correcciones necesarias”, afirmó.

El accidente ocurrió en la División El Teniente de Codelco, donde dos trabajadores contratistas fallecieron luego de quedar atrapados por un desprendimiento de material. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realiza diligencias por instrucción del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho.

Anuncios

La investigación deberá establecer cómo se produjo la emergencia y determinar si existen responsabilidades