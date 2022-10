Bastante costó encontrar las palabras exactas para describir lo sucedido en el desfile del 2 de octubre, lo obvio y lo más rápido haciendo link con lo acontecido hace 208 años en nuestra plaza era hablar de “un desastre de Rancagua”, pero en realidad este titulo no sería justo. Quienes dieron lo mejor de si desfilando, desde los soldados a todas aquellas instituciones sociales que quisieron ser parte de esta celebración ninguna culpa tienen, y ellos cumplieron y con honores. Los que quedaron en una tremenda deuda e incluso se podría suponer una falta de respeto a la ciudad fueron los organizadores, donde quien debiese asumir la responsabilidad política del desastre es la Delegación Presidencial. Entonces mejor dicho esta el señalar “DESASTRE EN RANCAGUA”, porque la ciudad no tiene la culpa de las malas decisiones de las autoridades políticas representantes del poder central en nuestra región.

Hagamos una lista entonces de los problemas que observamos en este desfile, que partió mal desde su génesis. Recién en Agosto comenzaron las primeras reuniones de coordinación, si bien se ha argumentado que no se invitó a los colegios por temas de pandemia igual esa fecha es tardía para considerar a los escolares el 2 de octubre, quienes por años hemos reporteado esta fiesta y hemos participado en numerosos desfiles sabemos de la preparación y del empeño que ponen las diversas instituciones escolares para su presentación, son meses de preparación; generalmente es en marzo cuando ocurren las primeras reuniones de organización y de invitación a participar.

Sea, aceptemos que no era prudente aún invitar a participar a los colegios, ¿pero cual es la explicación para el cambio de fecha?.

En primera instancia se dijo que el desfile sería el 1 de octubre y no el tradicional 2, olvidando que en 1814 la batalla se combatió precisamente un sábado 1 y un domingo 2 de octubre, coincidencia calendaria que demorará muchos años más en volver a suceder.

Explicación sobre este cambio de fecha, ninguna. Entonces no cabe más que tratar de suponerla entrando al siempre incierto mundo de los rumores. Voces de Palacio indican que se esperaba la presencia en el desfile del presidente Boric, pero por razones no conocidas el mandatario no habría podido venir en domingo, por lo que se habría intentado organizar el desfile el sábado. Sin embargo, suponemos por las criticas al cambio de fecha, también sin explicación se informa que el desfile volvería a ser el 2 y con solo un aforo de 5 mil personas, esto al mismo tiempo que el Ministerio de Salud anunciaba el fin de los aforos y el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas y se veía multitudinarios conciertos en estadios en Santiago. Al menos una descoordinación y evidente falta de flexibilidad de la organización.

Tampoco entendemos porque solo desfilaron “delegaciones” de las Escuelas Matrices, y sin bandas, cuando tradicionalmente, eran Las Escuelas completas las que se presentaban en Rancagua, al mismo tiempo que no se explica porque el regimiento Colchagua no desfiló completo. No entendemos el porque de estas decisiones. Insistimos, la pandemia no puede ser la escusa, menos después de los aforos multitudinarios que se observan en otras ciudades.

El presidente Boric en unas controvertidas declaraciones terminando la parada militar señaló que precisamente el desfile por las Glorias del Ejercito era una muestra de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, declaraciones que por lo obvias parecieron a lo mejor un poco fuera de lugar. Entonces no se entiende que este domingo 2 de octubre no se realizara precisamente uno de los símbolos de esta subordinación. La ministra de Defensa solo saludo a las tropas y no les paso revista. El himno de Yungay, marcha tradicional con que los ministros de Defensa revistan a los militares, debió quedar guardado entre las partituras de la banda y la autorización de la ministra al inicio del desfile quedo muda por falta de micrófono. No entendemos el porque de esta falta al protocolo.

Al mismo tiempo si algún extranjero, o simplemente alguien que no vive en nuestra zona, hubiese asistido al desfile poco habría entendido de porque se realizaba el acto. Poco o nada se dijo en la locución de que un tal Bernardo O´Higgins, junto a un grupo de patriotas, resistió heroicamente el ataque del ejercito español en la plaza de Rancagua, ni menos de como una destruida ciudad pudo renacer de sus cenizas y hoy recuerda no solo a los militares que pelearon en nuestra plaza sino también a los cientos de vecinos que perdieron la vida producto de la batalla.

Y también casi nada se dijo sobre quienes desfilaron, no sabemos si fue una falla en el audio u otra razón, pero lo cierto es que mal estuvo la locución en el estadio. No se escuchó y cuando estaba al aire a destiempo iba informando sobre quienes pasaban frente a la tribuna de las autoridades.

He aquí otro de los groseros hierros de la organización, el desfile pensado solo para quienes estaban en marquesina, olvidando que había algo más de publico en Andes no dando las fuerzas la tradicional vuelta al estadio. El desfile como tal ocurrió en solo pocos metros y no fue culpa de la gente que decidió irse de una asolada galería Rengo en busca de sombra a Andes, es impresentable de que alguna u otra manera desde el gobierno se tratase de culpar a la gente de este grosero error, sino simplemente es una muestra de la falta de experiencia. ¿Acaso era muy difícil suponer que el sol caería con fuerza a mediodía?

Con todo, la responsabilidad política es y debe ser asumida por el Delegado Presidencial y ante el tamaño del desastre al menos debe dar un paso al costado, no necesariamente de su cargo -ya que aquello finalmente es una decisión presidencial – sino de volver a organizar un nuevo desfile del 2 de octubre y entregar la posta a quienes siempre debieron tenerla, el municipio local y el Gobierno Regional. Poco se entiende de un gobierno de izquierda luche por mantener la organización de un desfile que pasa a manos de la intendencia por orden superior en 1973.

En resumen, el desfile de este 2 de octubre pasará tristemente a la historia. Fue un desfile por el pueblo, pero sin el pueblo que solo a la distancia fue invitado a observar.

Con todo solo la presentación de las instituciones sociales, de las 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Rancagua y la gallarda presentación del escalafón Ejercito que con voz fuerte y marcialidad cantaron los Viejos Estandartes hicieron ver que ¡aún tenemos patria ciudadanos!.

Luis Fernando González V

Sub Director