El Minsal anunció el paso del país a la fase de «apertura» a partir de este 1 de octubre, esto implica que el uso de mascarillas ya no será obligatorio en espacios cerrados (hoy no lo es en espacios abiertos). El uso de tapabocas solo será «recomendado» -no obligatorio- al interior de transporte publico y espacios similares de aglomeración. Además el Minsal anunció que también desde este 1 de octubre se eliminará la obligatoriedad del pase de movilidad. «En la nueva fase de ‘apertura’ habrá una adecuación del uso de mascarillas. Se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable para las personas en situaciones en las que pueda haber aglomeración, como es por ejemplo, los eventos de muchas personas como es el transporte colectivo». «Es un cambio cultural que nosotros queremos que permanezca en el sentido de que las personas que tienen síntomas respiratorios deben utilizar la mascarilla, porque eso ayuda a proteger al resto de la población y que en situaciones que uno esté en condiciones de aglomeración use la mascarilla», explicó la Ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Además el uso de mascarillas al interior de sala de clases será decisión de cada comunidad educativa.

La ministra también señaló que también se contará «con una nueva vacuna que se incorporará al programa Nacional de Vacunación. La vacuna ambivalente de covid-19, y esta será una estrategia de vacunación anual en la población vulnerable de forma similar a lo que se hace con la vacuna de influenza». En relación al pase de movilidad, como parte de esta vacunación anual y ante los altos niveles de inmunización contra el covid-19, la autoridad sanitaria precisó que «se descontinuará la exigencia del pase de movilidad (…) el pase se dejará de utilizar, pero vamos a dejar la posibilidad de volver a exigirlo en el futuro si es necesario, dependiendo de cómo evolucione la situación epidemiológica».

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=external&v=1285878158638414