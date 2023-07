Gobernador Regional ante paralización de obras en Carretera del Cobre: “Esto no es responsabilidad del gobierno regional, sino que del Ministerio”

Por Mariel Fernández Moris

Aún paralizada se encuentra la esperada ampliación de la Ruta H-27 “Carretera El Cobre”, proyecto que tuvo su génesis a fines del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera en el año 2020. Obra que contempla 2,1 kilómetros de doble vía, el cual comienza en Avenida Bomberos Villalobos en la capital regional hasta el cruce San Joaquín de los Mayos en Machalí que espera unir por el costado sur ambas comunas con el fin de descongestionar el complejo tráfico de la zona.

Pero esto ha tomado un nuevo giro, puesto que si hace algunas semanas mencionábamos que la empresa contratista -ante el alza de sus insumos- exigía más presupuesto para poder continuar con los trabajos, ante lo cual finalmente se llegó a un acuerdo, accediendo el gobierno regional a suplementar el presupuesto con poco más de 2 mil millones de pesos. Por lo mismo, se esperaba que continuaran con las obras a partir del pasado martes 11 de julio, pero dicha fecha no se cumplió y actualmente los trabajos se encuentran totalmente paralizados.

Por lo mismo, es que el gobernador Pablo Silva, señaló “cuando se aprobaron estos recursos la empresa debía partir el 11 de julio, después nos señalaron que el día lunes 17 de julio”.

Con respecto si ha tenido comunicación directa con la empresa destaca que “ se supone que tenía una reunión hoy (martes) con la empresa para que nos cuenten si van a iniciar las obras o sino para que aprobamos una cantidad de recursos si no se van a continuar”.

Además, mencionó que “vamos a esperar hasta este miércoles (ayer) para saber si iniciaron o no sino para tomar nuevas determinaciones con respecto a si asignamos o revertimos este acuerdo porque nos parece indignante que una obra que estaba financiada por el gobierno regional donde ahora colocamos recursos adicionales donde no nos han llegado facturas para pagar, creemos que debemos empatizar con la molestia de los usuarios, de los emprendedores y alumnos que hay en esos colegios de alrededor. Vamos a esperar la respuesta del Ministerio de Obras Públicas para ver qué decisión tomamos con respecto a esto.

Esto no es responsabilidad del gobierno regional, sino que del ministerio pero vamos en ayuda del financiamiento para que esto funcione más rápida pero aún así no sucede por eso nuestra molestia”.

Agregar que el día de ayer (martes) se llevó a cabo una reunión en la Seremia del MOP O’Higgins, entre la empresa a cargo y el Director regional de Vialidad, Maurice Dintrans.

Por su parte desde la empresa, Marcial González, Gerente Técnico de IMACO señaló que «esta reunión básicamente consistió en la no reactivación de las obras que se habían solicitadas en su momento, porque no se cumplió el objetivo, que fue el pago de este reajuste que se viene tramitando desde el mes de noviembre del 2022 a la fecha. Productos de este mismo desfinanciamiento que se ha producido en la obra, hemos tenido atrasos en nuestros proveedores, atrasos importantes, que esperamos ya con estos recursos que ingresen, empezar a ponernos el día. Así que una vez llegando los recursos, la obra se reinicia».

Mientras que el director regional de Vialidad, Maurice Dintrans, refuerza que como unidad técnica que han realizado todas las acciones en el marco de las facultades y responsabilidades para dar la continuidad del contrato. «Esperamos que el Gobierno Regional, que ya cuenta con la autorización de los consejeros, desde el 14 de junio 2023, logre acelerar el proceso de pago del reajuste, que es la condición de la empresa para retomar las obras. Dicho proceso administrativo, que se encuentra en contraloría demorará aproximadamente 20 días hábiles y una vez llegado el documento se podrá realizar el pago para que así, se retomen las obras”.

Respecto a la empresa IMACO, el Director de Vialidad indicó que «tuvimos una reunión franca y honesta con el gerente, me quedo con la voluntad que la empresa quiere terminar las obras de la Carretera El Cobre, pero la voluntad no basta cuando hay problemas concretos de financiamiento. Esperamos que el pago se realice, para que se retomen las obras, y si vemos alguno problema de no cumplimiento de la empresa, la Dirección de Vialidad tomará otras acciones para dar continuidad a las obras”.

Cabe recordar que la ampliación y mejoramiento de la Ruta H-27, Tramo I, contempla además de la doble vía, caleteras, iluminación, señalética, paraderos, ciclovía, cruces e intersecciones, semáforos, obras de paisajismo y drenaje, entre otros, que permitirá mejorar las condiciones actuales de conectividad, seguridad vial y acceso entre ambas comunas para conductores, ciclistas y peatones.