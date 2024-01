Investigan conexión internacional de organización criminal que secuestró a empresario rancagüino

Fue una formalización donde se conocieron detalles importantes de lo que fue el secuestro del empresario rancagüino, Rudy Basualdo Cubillos el pasado mes de noviembre en el sector de La Gonzalina. Durante la mañana del sábado, quedó en prisión preventiva el sexto implicado en el hecho, venezolano que se encuentra de forma irregular en el país.

La Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins lo formalizó por delitos de secuestro extorsivo y asociación criminal, imputado que ya había sido detenido y formalizado en la comuna de Santa Cruz por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. En esa oportunidad fue sindicado como sujeto de interés de la investigación, ya que en su domicilio mantenía un arma de fuego sin la autorización para aquello.

Se logró establecer que el imputado realizó labores de custodia del empresario mientras estuvo secuestrado, perteneciente a una organización criminal de al menos nueve sujetos, seis de ellos ya detenidos. La organización se indicó en la formalización, operaría desde el extranjero, ya que se indicó que «La Gerencia», como se hace llamar a los cabecillas, está integrada por colombianos y venezolanos quienes desde el extranjero dieron el visto bueno para la comisión del delito.

Durante la formalización, el Fiscal, Carlos Fuentes, fue detallando cronológicamente los hechos, sosteniendo que los ya formalizados junto a los que falta por detener, se organizaron para secuestrar desde la empresa a la víctima, trasladándolo hasta el sector de Isla del Guindo, Santa Cruz y, extorsionar a su familia con la amenaza de matarlo.

El día 8 de noviembre del año 2023, el punto de reunión de los secuestradores fue la comuna de Estación Central para trasladarse a Rancagua a concretar el secuestro, donde sustraen celulares de trabajadores, amenazan con armas de fuego a la víctima y, se lo llevan. Poco más tarde ese mismo día carabineros logra detener a tres sujetos, quienes se movilizaban en un vehículo con patentes falsas y, en su huida, arrojan una pistola con su serie borrada.

De manera paralela, un cuarto integrante de la banda llama a la cónyuge de la víctima pidiendo la suma de 200 millones. D.S.C.D, formalizado el día sábado, era uno de los que lo cuidaba en Isla del Guindo. Finalmente se pagan 40 millones de pesos en la Región Metropolitana liberándolo en las cercanías de Isla del Guindo.

Se estableció que en el dormitorio del imputado se encontró un revólver, siendo formalizado en su momento por tenencia ilegal de arma de fuego. Pero, también se dio por establecido que el 2 de noviembre, ya se había intentado el secuestro de la víctima, pero no se concreta, ya que no llegó al lugar. También existe un trabajador de la empresa que fue reclutado por la banda que tiene orden de detención y que no ha podido ser ubicado. Este aportaba detalles desde el interior.

Entre los seis detenidos, destaca una mujer a quien se le entregó dinero proveniente del rescate, el que había sido marcado por personal policial de una forma que no fuera visible a la vista. Finalmente la familia entregó 40 millones de pesos de los 200 que se solicitaban, esto en Santiago, entregado en un bolso. Sobre los vehículos en los que se movilizaban, son cuatro, pero dos fueron arrendados mediante engaño. Tras ello cambiaron las patentes, pero mediante GPS lograron ser encontrados. Sobre el dinero entregado, sólo se ha logrado recuperar 340 mil pesos. En cuanto a la familia afectada, actualmente están con protección especial.

La víctima estuvo retenida siempre por tres sujetos, entre ellos el último imputado. Además se estableció que la casa donde permaneció, ya había sido utilizada previamente para mantener cautivo a una persona de nacionalidad peruana, el que había sido secuestrado en la Región Metropolitana.

Personal de carabineros en el lugar donde permaneció el empresario rancagüino, levantó botellas y vasos para muestras de ADN y tazones que muestran huellas dactilares, las que arrojan coincidencia con el último imputado.

“LA GERENCIA”

Dato relevante, es que se conoció que existe “La Gerencia”, cabecillas de la organización que operarían desde el extranjero y que son quienes finalmente autorizaron la comisión del delito. Se investiga quienes la integran, pero se trataría de colombianos y venezolanos.

El Fiscal, Carlos Fuentes, sostuvo que tras los análisis que han realizado junto al OS9 de carabineros se ha podido analizar los celulares de los imputados, especialmente de quienes fueron detenidos el 8 de noviembre. Ese día tres imputados fueron capturados en San Fernando y, se verifica que hay más implicados en la extracción de la víctima, otros destinados a extorsionar, otros al cautiverio y, otros son los que dan la orden para llevar a cabo el delito.

En uno de los celulares aparece el tema de “La Gerencia”, añadiendo el persecutor que todo indica que esta opera desde el extranjero. Es así como se investiga a qué tipo de organización criminal está vinculada.

Pero no solo el dos de noviembre se habría intentado secuestrar al empresario rancagüino, dos intentos fallidos anteriores, motivan que la organización reclute a un trabajador de la empresa, también venezolano, quien se encarga de entregar información. Este sujeto tiene orden de detención, pero no ha sido encontrado. El Fiscal añadió que la causa no está cerrada y el objetivo es lograr detener hasta el último implicado, pese a que hasta el momento todos los imputados han guardado silencio.

La Defensa del imputado, abogado, Raúl Barahona, adujo que en la carpeta investigativa no está acreditada la participación de su representado, sosteniendo que en el inmueble donde se le detuvo en primera instancia, pertenece a su hermana y concurre de forma frecuente, ya que realizan trabajos agrícolas, añadiendo que no existe prueba directa.

Sobre la muestra de ADN y huella encontrada en una botella y un vaso, el abogado recalca que se trata del domicilio de su hermana donde acudía de manera frecuente, pretendiendo acreditar que no tuvo participación en el delito de secuestro. Confirmó que está en condición migratoria irregular y que tiene una Rut provisorio.

Finalmente se dieron 180 días de investigación, causa agrupada con el resto de los detenidos, siendo trasladado hacia la cárcel de alta seguridad de Santiago.