Más de 1.500 personas participaron en simulacro de aviso de bomba en Santo Tomás  Rancagua

Un simulacro de aviso de bomba se realizó en dependencias de la Universidad Santo Tomás de Rancagua, en calle O’Carrol, operativo que contó con la participación de funcionarios de Carabineros y especialistas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

El ejercicio tuvo como objetivo, poner a prueba los protocolos de respuesta frente a una eventual amenaza de artefacto explosivo, además de evaluar la coordinación entre la comunidad universitaria y los organismos encargados de la seguridad y la emergencia.

Durante el procedimiento, se simuló un escenario que requirió la intervención de personal especializado, activándose las medidas correspondientes para resguardar a estudiantes, docentes, funcionarios y otras personas presentes en el recinto.

La participación del GOPE permitió desarrollar las acciones propias de este tipo de procedimientos, considerando la revisión del lugar y la aplicación de los protocolos establecidos frente a la eventual presencia de un elemento sospechoso.

Mayor Nicolás Calderón, Comisario 1° Comisaría Rancagua, explicó que este simulacro es lo más cercano posible a lo real, en conjunto con Tomás, ya que es muy relevante atacar estas emergencias y trabajar todas las materias que tienen relación con las psicologías de emergencias y los tiempos de respuestas de las instituciones en estos tipos de procedimientos.

“Debemos tener consideración que el centro de la comuna tiene un aproximado de población flotante de 100 mil habitantes, para así llegar oportunamente y trabajar de la mejor manera y así nosotros atender este tipo de emergencias”, expresó el Mayor Calderón.

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El rector de la Universidad Santo Tomás, Manuel Olmos Muñoz, calificó como “muy positivo” el balance de este ejercicio, que movilizó más de 1.500 personas, mayoritariamente estudiantes, en condiciones más reales para poder evaluar bien los tiempos de respuestas, tanto interno como de Carabineros y Bomberos.

“Este es un trabajo que se viene haciendo hace un par de semanas y logramos hacer un ejercicio, que creo nos entrega como enseñanza, el estar preparados para contingencias como las que hoy día simulamos”, subrayó Olmos Muñoz.

El operativo también permitió reforzar el llamado a mantener la calma y seguir las instrucciones entregadas por los organismos de emergencia cuando se presenta una amenaza de estas características.

El simulacro forma parte de las acciones preventivas destinadas a fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales y preparar a sus comunidades para responder de manera adecuada ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.