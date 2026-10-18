Las diferencias por el recorte del presupuesto regional llegan al CORE

La reducción de recursos para la Región de O’Higgins en el Proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de discusión política entre los integrantes del Consejo Regional (CORE).

Las distintas posturas de los consejeros Deisy Navarro, Mauricio Valderrama y Juan Carlos Macaya reflejan las diferencias existentes en torno a las causas del ajuste, la gestión de los fondos públicos y la autonomía financiera de los gobiernos regionales.

El debate se produce en medio de las declaraciones del gobernador regional, Pablo Silva Maya, respecto de la propuesta presupuestaria del Gobierno central, una discusión que mantiene en alerta a las autoridades regionales por sus posibles efectos en la inversión pública, los municipios y las iniciativas que buscan responder a las necesidades de las 33 comunas de O’Higgins.

Deisy Navarro: Los atrasos en los proyectos también influyen

La consejera regional, Deisy Navarro sostuvo que, la eventual rebaja presupuestaria debe analizarse considerando las dificultades que enfrenta la ejecución de los proyectos financiados con recursos regionales, especialmente aquellos cuya materialización depende de las municipalidades.

A su juicio, los retrasos en el desarrollo de las iniciativas y las dificultades que obligan a suspender o volver a licitar determinadas obras, inciden en los porcentajes de ejecución presupuestaria.

Como ejemplo, mencionó proyectos de infraestructura como avenida Sanchina, cuya ejecución se ha visto afectada por problemas, que obligan a replantear su continuidad, dejando recursos comprometidos mientras se resuelve su situación.

Navarro también puso el foco en los proyectos financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Según explicó, durante los últimos dos años se asignaron seis iniciativas a las municipalidades, considerando tres por año, pero en el caso de Doñihue, comuna que mencionó como ejemplo, solamente dos se habrían concretado durante ese período.

Anuncios

“¿Cómo entendemos que ese presupuesto que está asignado para las municipalidades se gasta cuándo?”, cuestionó la consejera, al advertir sobre los atrasos que, a su juicio, afectan el desarrollo de los proyectos.

En esa línea, planteó que, el cumplimiento de los compromisos municipales debe ser parte de la evaluación sobre el uso de los recursos públicos y la asignación de nuevos fondos.

La consejera agregó que, de acuerdo con los antecedentes que maneja, durante el próximo año podrían existir nuevas reasignaciones presupuestarias, dependiendo de la evolución de la ejecución. Sin embargo, subrayó que los retrasos en las iniciativas constituyen un factor que debe ser abordado, para evitar que los recursos permanezcan sin traducirse oportunamente en obras.

Una mirada diferente expresó el consejero regional, Mauricio Valderrama, quien centró sus críticas en la concentración de las decisiones presupuestarias en el nivel central y en las consecuencias que una eventual reducción de recursos podría tener para la descentralización.

El representante sostuvo que, el proceso de formulación del Presupuesto 2027 todavía debía avanzar, pero advirtió que las regiones necesitan mayores atribuciones para decidir sobre sus prioridades y contar con una autonomía financiera que les permita responder a sus propias necesidades.

Valderrama cuestionó que O’Higgins pueda terminar absorbiendo las consecuencias de las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno central. En ese contexto, criticó las modificaciones tributarias que, según su análisis, afectan los ingresos fiscales y sostuvo que las regiones no deben convertirse en la variable de ajuste de las finanzas nacionales.

Anuncios

“Yo siento que ahí se está recentralizando el país”, afirmó, al plantear que las decisiones presupuestarias continúan concentrándose en el Ministerio de Hacienda, en desmedro de las capacidades técnicas y profesionales existentes en los gobiernos regionales.

El consejero advirtió que una rebaja de entre un 10% y un 20% de los recursos, dependiendo de su magnitud definitiva, podría afectar, tanto los compromisos presupuestarios vigentes, como las nuevas iniciativas que la región necesita impulsar.

Por ello, llamó a senadores, diputados y demás autoridades políticas a intervenir en la discusión para evitar una disminución de los fondos destinados a las regiones.

“Que no seamos nosotros los responsables de cuadrarle la caja a una mala ejecución presupuestaria del Gobierno central”, manifestó, insistiendo en que O’Higgins no debe asumir las consecuencias de los problemas financieros del nivel nacional.

Valderrama también planteó la necesidad de revisar los criterios utilizados para medir la ejecución presupuestaria, considerando que existen diferencias entre la entrega de recursos y el momento en que las obras se contabilizan como gasto ejecutado.

A su juicio, fortalecer la descentralización requiere no solamente ampliar las competencias y responsabilidades regionales, sino también asegurar los recursos necesarios para ejercerlas.

Juan Carlos Macaya: Primero hay que ejecutar los recursos disponibles

Una postura crítica respecto de la gestión presupuestaria regional, manifestó el consejero Juan Carlos Macaya, representante electo por Rancagua, quien señaló que la discusión sobre una eventual rebaja para 2027, no debería dejar en segundo plano el uso de los fondos que ya fueron asignados.

Macaya aclaró que no maneja en detalle la propuesta presupuestaria para el próximo año, pero expresó su preocupación por el nivel de ejecución que, según los antecedentes que conoce, presenta el Gobierno Regional.

Anuncios

El consejero indicó que, a esta altura del año, esperaba que la ejecución se encontrara por sobre el 75%. Sin embargo, afirmó que, de acuerdo con su información, la región estaría en torno a un tercio de los recursos ejecutados.

“Me parece preocupante que las platas que ya llegaron no se hayan ejecutado”, sostuvo, al plantear que el retraso en los proyectos pendientes, debe recibir atención prioritaria.

Si bien manifestó comprender las críticas formuladas por el gobernador regional frente a la eventual disminución presupuestaria, consideró necesario que también se examine la capacidad del Gobierno Regional, para concretar iniciativas que vienen de años anteriores.

Para Macaya, antes de centrar todos los esfuerzos en determinar cuánto menos dinero podría recibir O’Higgins durante 2027, corresponde acelerar los proyectos atrasados y mejorar la gestión de los recursos disponibles.