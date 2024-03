O’Higgins vs Everton EN VIVO, Campeonato Chileno 2024 fecha 3: relato MINUTO A MINUTO

Más de 70 buses escolares fueron inspeccionados este jueves por el equipo de fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), en conjunto con la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile y el Instituto de Seguridad Laboral, con el fin de velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que hacen uso de este servicio de transporte escolar.

A pocos días de iniciarse el nuevo año escolar, las autoridades regionales se abocaron para hacer la fiscalización, pero además, más temprano se hizo la capacitación del Seguro Escolar y se le entregó toda la información a los transportistas, encargados del traslado de los niños y niñas a sus centros educativos respectivos.

El delegado presidencial, Fabio López resaltó esta actividad y explicó que la idea de entrega de este sello voluntario a 75 vehículos, pertenecen a asociaciones de la ciudad de Rancagua y recomendó a los padres y apoderados que puedan elegir estos vehículos que cuenten con este sello, lo que indica que han sido revisados y certificados por Carabineros.

Ante la proximidad del regreso a clases, el delegado indicó que, se han estado tomando medidas junto a la Seremi del MTT y el gobierno regional e hizo el llamado a las personas a que planifiquen sus viajes, para luego ir flexibilizando algunas horas de ingreso y no genere congestión vehicular.

Flavia González: “Revisar a quienes contratan”

En ese mismo orden, la Seremi del MTT, Flavia González, indicó que esta primera fiscalización es voluntaria y que los padres a la hora de contratar un transporte escolar, pueden consultar a través de la página del ministerio, colocando la patente del transporte escolar que está contratando, para conocer si está inscrito.

Resalto González, que en la consulta a la página del MTT podrá saber también sobre las personas que transportan al niño y su asistente, que éstos estén habilitados para trabajar con menores.

Anunció la Seremi, que esto lo van a realizar también en Pichilemu, Rengo y otras comunas que están pidiendo que se haga esta fiscalización.

Hizo el llamado a “revisar a quienes estamos contratando, a tener este contacto directo y los padres educar a sus niños, porque éstos son el reflejo del hogar.

Sobre los transportes que no estén registrados, Flavia González, aclaró que no podrán realizar el traslado y si son fiscalizados por personal del MTT y Carabineros, su conductor será multado y el vehículo no podrán circular a partir de ese momento.

Max Jiménez: “Importante que lleven el sello”

El General Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, Max Jiménez, al ser consultado sobre el trabajo de fiscalización de ese cuerpo policial, indicó que, una vez realizada la revisión, todos cumplen con la normativa y están en óptimas condiciones.

“Es importante que lleven el sello, porque ya es un vehículo revisado, fiscalizado y controlado por Carabineros, para poder ser utilizado en el transporte escolar”, expresó Jiménez.

María José Díaz: ISL hizo la capacitación

La directora del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), María José Díaz, indicó que se hizo la capacitación del Seguro Escolar, pero también se le dio toda la información a los transportistas en relación a su seguro, quienes son acogidos por la Ley 16.744, ya que son los más expuestos, junto a los niños, niñas y adolescentes a los accidentes en trayecto.

Explicó Díaz, que los sellos instalados en los transportes tienen un código QR, donde pueden capturar con los teléfonos y los llevará automáticamente a la página del ISL, donde se especifica, lo que deben hacer en caso de algún accidente escolar de trayecto o dentro de la jornada escolar.

Elcira Vásquez: Fiscalización masiva

Elcira Vásquez Carvajal, presidenta de la Asociación Gremial de Transporte Escolar de Rancagua (AGTER), dijo sentirse satisfecha porque la capacitación y fiscalización se ha hecho de forma masiva, donde se efectuó la revisión de documentos, para que el conductor tenga la licencia correspondiente, y que a través del RUT se pueda verificar en el Registro Civil si están habilitados o no para trabajar con niños.

“Uno como transportista, es nuestro trabajo, al igual que los papás tienen esa responsabilidad de ocuparse de quién les lleva sus hijos”, expresó Vásquez Carvajal.

Marcella Riffo: Chicos y padres confiados

Marcella Riffo, Asistente de Transporte Escolar Tía Carolina, se mostró satisfecha por la fiscalización, la cual confirma la seguridad de los buses para los niños y la capacitación que han recibido para la activación de seguro, así como también, la forma adecuada para la revisión técnica, las leyes que cumplir y la confianza de viajar en vehículos seguros.

“Los chicos y los padres pueden tener la seguridad que van a andar bien y en vehículos en buen estado y con personal que somos todos profesionales”, expresó.