Concurso Internacional de Ópera se realizará el 5 y 6 de septiembre en Rancagua

Su tema ‘Ahora me voy’ llegará a todas las plataformas digitales el 30 de agosto. En entrevista con El Rancagüino se refiere a la recepción de dicho tema, como también a su proyecto en el mundo del stand up, entre otras cosas.

Marcela Catalán

Tras su participación como coach en el programa ‘Rojo’, la cantante Carolina Soto no para de trabajar. Sí, pues la intérprete rancagüina por estos días alista un nuevo EP y en ese contexto es que hace unas semanas presentó el video de su último single, ‘Ahora me voy’, a través de YouTube. El tema se encontrará disponible en todas las plataformas digitales el 30 de agosto, para que pueda ser disfrutado por cada uno de sus fanáticos. De esto y mucho más conversó en exclusiva con El Rancagüino.

Acerca de la mencionada canción, explica que la escribió “con Max Donoso y Nicolás Prieto, dos jóvenes chilenos. Habla de cuando alguien decide abandonar una relación de largo tiempo. En este caso la mujer resuelve partir, dice ‘estoy aburrida de tu hipocresía, de tus mentiras’, mientras que en las teleseries y en las películas románticas ese papel siempre es asumido por el hombre”. Cabe señalar que el viernes 30 de agosto la artista actúa en el Bar Living, ubicado en el kilómetro 5 de Carretera del Cobre, por lo que sus seguidores podrán escucharla en vivo.

Sobre si el tema está basado en una vivencia personal o de alguna cercana, Soto reconoce que “es la historia de uno de los compositores, pero él la hizo pensando en su pareja, imaginando que ella se adelantaba a él”.

En tal sentido, respecto de si considera gravitante que su carrera dé cuenta del sentir femenino, la intérprete responde que “el mensaje no es dirigido a un género (…) El sentimiento es universal, es el amor, aunque me gusta que la mujer esté cada día más adelante. Hoy tiene un poder distinto. Yo y mi hija somos mujeres, tengo una madre, entonces, sin tener un título de feminista o de empoderada, debo defender eso. Es algo que me toca. Si mediante mi música me puedo destacar eso, lo haré. Tengo la fortuna de hacer muchas cosas de este modo”.

En cuanto a la recepción de ‘Ahora me voy’, la otrora participante y coach de ‘Rojo’ relata que “la gente se identifica mucho, porque se trata de vivencias muy cotidianas. De repente por miedo, por los niños o por asuntos económicos, la mujer no quiere irse de la casa. Por redes sociales me han llegado varias respuestas; las personas quieren decir muchas cosas, pero no se atreven a dar el paso”, reflexiona.

A propósito de este single, Carolina Soto ha afirmado que aunque las tendencias señalen lo contrario, seguirá haciendo baladas. Sobre si le han sugerido que tome el camino del reggaetón, revela que efectivamente ha sido así. “Mi tema anterior, ‘Vitamina’, contiene elementos más ligados a lo urbano, sin embargo mis entrañas me indicaban que debía continuar por la balada, porque es mi centro, mi punto de encuentro. Me apasiona demasiado escribirlas y componerlas”, revela.

Su siguiente lanzamiento la tiene entusiasmada, por lo que adelanta algunas primicias para sus fanáticos. “Es una canción inédita, regalada por una artista que todo el mundo ama y respeta mucho, con quien tengo una bonita amistad. Dará de qué hablar, porque es distinta. No se trata de un reggaetón ni de una balada, sino que está más vinculada con la pasión y el drama”. En sus palabras, en estos momentos se encuentra en proceso de maqueteo. “Creo que la lanzaremos en octubre, y aunque pertenece a un género más antiguo, fue actualizada con un sonido muy moderno”, asegura.

La intérprete declara que ella y su equipo ya preparan el guión para el video respectivo, el cual sería grabado “a fines de septiembre o en octubre”. Según afirma, la cantante que le obsequió esta obra participará en dicho producto audiovisual. “Fue un parto convencerla de que estuviera presente, pero nos juntamos, le dije ‘ayúdame, te gustará la propuesta’, y le encantó’”.

La artista también alista un espectáculo de stand up con música, junto a dos comediantes. “Nos reiremos un poco de las historias de amor, aunque con respeto, tomando canciones icónicas del repertorio chileno e internacional”. Respecto a los nombres de con quiénes trabaja, prefiere mantener el hermetismo en este punto: “Eso es sorpresa”. No obstante, garantiza que “habrán muchas mujeres en escena, con un diálogo muy irreverente y cotidiano”.

“Hace tiempo que vengo haciendo comedia musical”, recuerda, “también hice el musical ‘Corazón Rojo’. De ahí nació mi bichito. Yo convoqué a las chiquillas, porque las dos son súper secas. Llevamos un mes trabajando y estamos armando algo muy bonito. Si Dios quiere, saldrá en noviembre. Estrenaremos en Santiago y después saldremos de gira por el país”. Sobre la posibilidad de ver la propuesta en el Teatro Regional Lucho Gatica, responde que “sería un sueño, porque lo amo. Me sentí honrada cuando hice un show allí, porque comencé mi carrera cerca”.

La rancagüina igualmente encabeza talleres de música en diferentes ciudades. “Partiremos en septiembre en La Pintana, junto a otra gente dedicada a la música. El equipo es integrado fonoaudiólogos, profesores de canto y yo. Este workshop interactivo, de técnica vocal e interpretación, dura dos o tres meses. Ya tenemos fecha en algunos lugares de Chile y me gustaría hacerlo en Rancagua, donde tuve una academia. Me encanta enseñar, porque cuando partí, tomé muchas clases de canto y muchas veces estuve becada, entonces aprendí mucho y me gusta devolver la mano. Estar en escenarios y hacer carrera afuera te da un carrete especial”, argumenta.

En cuanto a la posibilidad de sacar un nuevo disco, la artista comenta que por el momento está enfocada en un EP. “Como financio mi carrera, no es para nada fácil (editar un larga duración), porque nosotros hacemos videoclips de muy buena factura. Hacer uno es muy caro. Se debe generar mucho dinero para hacer esas cosas, por lo que por ahora haré un EP. Tengo seis temas más o menos masticados”, remata.