Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Universidad de Chile vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Chile

Universidad de Chile y D. Antofagasta se enfrentan. El duelo se jugará el miércoles 21 de octubre desde las 19:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Antofagasta busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa este miércoles 21 de octubre, desde las 19:00 horas.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de octubre, en Cuartos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y D. Antofagasta lo ganó por 2 a 0.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: Everton 0 vs Universidad de Chile 1 (27 de septiembre)
  • Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Everton 1 (27 de septiembre)
  • Cuartos de Final: D. Antofagasta 2 vs Universidad de Chile 0 (7 de octubre)
Los resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 4 vs D. La Serena 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 0 vs D. Antofagasta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs D. Antofagasta 4 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 1 vs Cobresal 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Deportes Iquique 1 vs D. Antofagasta 1 (23 de septiembre)
  • Octavos de Final: D. Antofagasta 4 vs Deportes Iquique 1 (27 de septiembre)
  • Cuartos de Final: D. Antofagasta 2 vs Universidad de Chile 0 (7 de octubre)
Horario Universidad de Chile y D. Antofagasta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Segundo tiempo en juego: Lazio sigue arriba 1-0 sobre Juventus
1 minuto hace
EN VIVO: Grêmio se va al descanso con ventaja parcial 2-1 ante Cruzeiro
13 minutos hace
EN VIVO: Al descanso: Fluminense gana 1-0 a Santos
13 minutos hace
EN VIVO: Segundo tiempo en juego: Lazio sigue arriba 1-0 sobre Juventus
1 minuto hace
EN VIVO: Grêmio se va al descanso con ventaja parcial 2-1 ante Cruzeiro
13 minutos hace
Anuncios
798303_0
EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Dep. Santa Cruz y D. Antofagasta por la fecha 28 del campeonato 2026
Productores de maíz de la Región de O’Higgins recibirán apoyo para fertilización
Las diferencias por el recorte del presupuesto regional llegan al CORE
Anuncios
798302_2
Doblete de Agustín Venezia en el empate a 2 entre Deportes Iquique y Curicó Unido
798308_2
Vibrante 2-2 entre U. San Felipe y Deportes Temuco
AAAJ_VS_FLUMINENSE_55
Palmeiras vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
797869_0
MC Torque vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana
Anuncios
olimpo rugby coltauco 1
Olimpo Experience acercó el rugby de alto nivel a la comunidad de Coltauco
Las plataformas que encumbraron a los grandes creadores de contenido se han convertido en el escenario de una rebelión silenciosa mediante desuscripciones masivas y llamadas al boicot. Foto: Magnus Mueller (Pexels).
¿Por qué los influencers están perdiendo la confianza de sus seguidores?
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE
rancagua malleco 1
Deportes Rancagua aguó la fiesta de Malleco Unido y aseguró el tercer lugar de cara a los Play-Offs
ROTARIA 4
Con 31 alumnos inauguran la Escuela Rotaria en Santo Tomás
1 referencial pdi
Detienen en Rancagua a ciudadano boliviano por portar documentos migratorios falsificados
Anuncios
798305_2
Magallanes cayó frente a San Luis 1-0 con un gol agónico de Gonzalo Bustos
agustin briceno ohiggins 1
Agustín Briceño da un nuevo paso en su camino hacia el fútbol profesional
cuentas luz 1
Proyectan una baja de 2,7% en las cuentas de la luz de O’Higgins
region 1
Menos recursos para la región de O’Higgins: ¿qué proyectos podrían verse afectados?
Anuncios
ciclismo matanzas 6
Gobierno Regional de O’Higgins impulsa el Gran Fondo Matanzas y apuesta por el turismo deportivo en Cardenal Caro
El adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho del papa León XIV fue detectado en una revisión rutinaria. EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI
Cáncer pulmonar: la importancia del diagnóstico precoz
798307_2
Goleada 4-1 de Santiago Wanderers a Rangers con doblete de Ignacio Flores incluído
Panel Esto es Chile 16 octubre 2026.jpg
Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Agrosuper: «O’Higgins busca aportar desde la región al crecimiento de Chile»
Ilustración editorial de Gabriela Mistral, la bandera chilena y libros como símbolos de la educación nacional.
¿Debe Chile revisar la fecha del Día del Profesor?
BOMBEROS 6
Bomberos rindieron homenaje a los héroes de Rancagua
clausura san fernando
San Fernando: Clausuran discoteca ilegal tras reiteradas fiscalizaciones
santacruz palestino 2
Santa Cruz juega una final este domingo contra Antofagasta