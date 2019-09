Alcaldesa se siente amenazada luego que delincuentes robaran su casa y dejaran un cuchillo en su cama

Una hija en común no fue suficiente para que el agresor no matara a su ex pareja en plena vía pública cuando esta conversaba con una persona que realizaría trabajos en su vivienda. La formalización se amplió para el mediodía del viernes.

Fernando Ávila Figueroa



“Justicia Para Cristina”, era la consigna que gritaban una veintena de mujeres que llegaron desde Coltauco hasta San Vicente portando globos negros, y una pancarta alusiva al femicidio que tiene consternada a toda esta comuna, donde aseguran pocas veces se había vivido una situación de estas características.



Los celos serían la causa que provocó que la Región de O’Higgins tenga un nuevo femicidio, el que esta vez le costó la vida a María Cristina Jiménez de 47 años de edad, a manos de su ex pareja, Emilio Cabezas Peña, quien sin ninguna compasión y al ver que victima conversaba con un vecino del sector de Idahue, decidió tomar una escopeta y percutar cuatro tiros, dos de ellos fatales para la mujer, ya que impactaron en su tórax y en su cráneo, investigándose si esta última herida la realizó cuando su víctima ya permanecía indefensa en el suelo.



Una hija en común de tan sólo 3 años de edad no fue suficiente para que el agresor tomara tan drástica determinación, espiral de violencia que no era nuevo, ya que el sujeto incluso tenía la prohibición de acercarse a su ex pareja, precisamente por haberla amenazado en reiteradas oportunidades, lo que lo hacía cumplir reclusión nocturna.



Según señaló el comisario de la Brigada de Homicidios Juan Reyes, se estableció que la mujer presentaba dos impactos de bala en la parte posterior del tórax, y la parte posterior del cráneo. El responsable fue detenido, verificándose que el imputado a eso de la 17:30 horas del lunes en el sector de Idahue, frente a un inmueble en construcción, ve a su ex pareja con un vecino conversando, lo que habría motivado los enfermos celos del victimario, ir hasta su domicilio ubicado a unos 200 metros del lugar, extraer un arma de fuego tipo escopeta, y efectuar cuatro disparos, dos de ellos impactaron a la mujer. El agresor fue detenido posteriormente en su domicilio.



El Fiscal, Mauricio Maturana, indicó que la escopeta fue recuperada y que estaríamos en presencia del delito de femicidio consumado, agregando el fiscal que habían denuncias, incluso causas vigentes por el delito de amenazas y desacato, siendo formalizado en el mes de julio quedando con medidas cautelares vigentes de prohibición de acercarse a la víctima, con arresto domiciliario nocturno desde las 22:00 horas hasta las 06:00 de la mañana siguiente, con firma quincenal, y arraigo nacional.

PROTESTA EN EL TRIBUNAL



Ya este día martes, hasta la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, donde se realizaría la formalización del imputado, un grupo de personas llegó a las afueras del tribunal a protestar. Una de ellas fue Evelyn Cavieres, quien aseguró que este hecho los tiene consternados, pese que a nivel municipal se ha trabajado el tema de violencia hacia la mujer. Aseguraba no tener palabras para lo sucedido, pidiendo sólo justicia, ya que la víctima tenía todos los protocolos, denuncias, y orden de alejamiento. “Las leyes son muy blandas, no puede ser que haya leyes que duermen, se necesitan más recursos para estas mujeres que hacen las denuncias. Pedimos justicia y mano dura para esta situación. No queremos más víctimas de femicidios”, dijo Evelyn, quien agregó que la víctima era apoderada de un jardín municipal de Coltauco y que participó de algunos programas municipales.

Por su parte, la seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma, indicó que este hecho la tiene consternada, indicando que la víctima si bien tenía medidas de protección, el agresor se acerca a la víctima en un momento en que no lo podían saber, incluso su círculo cercano. “A nosotros nos duele como Gobierno, como mujer, como sociedad, es una responsabilidad de todos y todas, donde cualquier tipo de agresión, por reiterativo que sea, esas denuncias se tienen que seguir haciendo para tener mayores antecedentes”, dijo la seremi.



Palma añadió que condenan este hecho que los tiene consternados, creyendo que en este caso las policías no pueden estar las 24 horas del día cuidando a una víctima, sosteniendo que todos debemos estar atentos a que esto no ocurra, como en este caso, donde se acerca en en algún momento su ex pareja ocurriendo el fatal desenlace.

Los hermanos de Cristina se reunieron con el Intendente, Juan Masferrer.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

Los hermanos de Cristina llegaron hasta el Tribunal de Garantía con el fin de conocer antecedentes del control de detención. Uno de ellos fue Leopoldo Medina, quien aún con la consternación del hecho espera que no quede en impunidad, y ojalá que el responsable se quede en la cárcel para siempre. “El sistema no está funcionando, lo vemos todos los días. Cuantos femicidios ya ha habido este año. Ella tenía sus medidas cautelares y los protocolos no se cumplieron”, dijo su hermano, quien agregó que no tenía conocimientos que la situación que vivía su hermana fuera tan extrema, pese a que sabía que estuvo amenazada de muerte.



Quien también llegó al lugar fue el Intendente, Manuel Masferrer, el que a nombre del Gobierno Regional interpuso una querella en contra de quien resulte responsable de este hecho delictual. Agregó que en el sistema actual existe un problema del que se deben hacer cargo, por lo que se debe trabajar en temas, por ejemplo, culturales respecto al derecho de la vida de las personas, esto teniendo en cuenta que en la región se trata del tercer femicidio, buscando fórmulas como círculos de confianza donde puedan estar unidos Carabineros, Municipios, Autoridades, entre otros, con el fin de que quienes sufren de violencia puedan estar más protegidas.



“Nadie es dueño de la vida de otras personas, los hombres no son dueños de la vida de las mujeres y tenemos que erradicar todo tipo de violencia. Vamos a buscar el máximo de sanción”, dijo el Intendente, quien hizo un llamado a las instituciones correspondientes que tienen que ver con el cumplimiento de las medidas cautelares, a que cumplan su rol para que esto funcione.



Otro de los hermanos de Cristina, Fernando Neicom, dice que lamentablemente en este caso falló el apoyo policial, ya que se trataba de un sujeto con otras causas, asegurando que como familia fueron agredidos por el imputado, y a la salida de tribunales en una ocasión agredió a su hermana. Fue más allá, ya que asegura que él fue víctima de su violencia, debido a que lo intentó atacar con armar blanca. En lo personal se oponía a esta relación al ver las lesiones que tenía su hermana, acercándose a Carabineros para exponer el problema, donde se les explicaba los protocolos a seguir. “En un comienzo había visitas de Carabineros, pero fueron desapareciendo. Luego empezaron a llamar, hasta que no llamaron, no se siguió el proceso. No podría estar juzgando el sistema, ya que los Carabineros no pueden estar las 24 horas del día encima de uno, tratando de cuidar a cualquier tipo de mujer que tenga estos problemas. Sería burdo decir que falló el sistema. Los hombres tienen que empezar a meterse en la cabeza que las mujeres no son objetos y no son dueños de las mujeres tampoco”, dijo el hermano de Cristina.

AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN

La formalización de Cabezas Peña estaba programada para este martes por la mañana, ocasión en la que se indicó la dinámica del homicidio.



La defensa del detenido sostuvo durante la audiencia que no se les informó del hecho, enterándose sólo por redes sociales de la grave situación que estaba ocurriendo. Tras la exposición de los antecedentes, el Ministerio Publico pidió la ampliación de la investigación, por tres días, ya que adujo que faltan peritajes de autopsia, declaraciones, y revisar la camioneta del testigo que huyó del lugar, debido a que esta habría sido impactada con un tiro, así como nuevas evidencias de donde ocurrieron los hechos.



Pese a que la defensa se opuso a la medida se determinó que la formalización se realizará este viernes a las 12 del día. Para la Fiscal, Teresa Valenzuela, los antecedentes expuestos fueron los que remitió Carabineros, para luego pasar el caso a la Brigada de Homicidios de Rancagua.



Agregó que el hecho se produjo en la vía pública cuando conversaba con un testigo, quien no tenía ninguna relación con ella, ya que se trataba de un maestro que realizaría trabajos en su domicilio, momento en que el imputado los sorprende en la vía pública, para luego retornar con el arma.

Según la Fiscal al sujeto se le va a imputar el delito de femicidio consumado, pero además se realizan indagatorias al arma, la que si bien estaba inscrita, estaba a nombre de su padre, sumado a los antecedentes que indican haber efectuado disparos al testigo que estaba en el lugar.