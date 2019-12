INACAP Rancagua entrega títulos profesionales y técnicos a más de 1.200 egresados que aportarán al desarrollo productivo de la región y el país

Más de tres semanas llevaría caída de la red la página web del Gobierno Regional www.gore6.cl, y la pagina www.dellibertador.cl situación que verificamos semana a semana al ingresar al sitio web e informarnos de los antecedentes que allí se publican.



La situación se complica toda vez que ese sitio es un espacio digital para postular a concursos públicos, realizar rendiciones de cuentas de dineros adjudicados por proyectos, información del Gobierno Regional, entre otras importantes diligencias que se tramitan por esa plataforma.

A lo que se agrega que llevan cerca de un mes sin correos institucionales, por lo que el Consejo Regional informó a la Intendencia Regional por la situación, según informó la Presidenta del Consejo Regional de O’Higgins, Carla Morales “los correos institucionales no están funcionando, hay un problema con el servidor de la página del Libertador, por ende, con todos los correos institucionales y la información no está llegando, hay un tema muy complejo en términos administrativos, porque ese servicio se externalizó, entiendo que hay una empresa contratada para el servicio”.



Morales agregó “Hace un par de semanas preguntamos qué sucedía, porque además hay temas administrativos a los cuales tenemos que dar respuesta, entonces me preocupa mucho; de hecho en el pleno del Consejo Regional de manera formal le preguntó al Intendente por el tema y aún no tenemos respuesta, no sabemos qué va a pasar en definitiva”, subrayó.



La presidenta del Consejo Regional de O’Higgins finalizó diciendo “La página lleva cerca de 20 días caída, es mucho tiempo y nosotros estamos muy complicados en términos administrativos, porque finalmente a nosotros complica el trabajo, porque toda la información llega a través de correos electrónicos y no tenemos respaldos como organismo público”.



Consultado a la Intendencia Regional, hasta el cierre de la presente edición, no se refirieron al tema; no obstante, fuentes internas luego de afirmar la situación, dieron a conocer que la página web estaría activa a fines de mes, explicando que las personas que necesitan realizar algún trámite se conectaran a la página web www.dellibertador.cl