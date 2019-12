Core pide explicaciones a seremi de Transportes

Si bien ante el Consejo Regional se señaló que el seremi de Transportes se encontraba con días administrativo por lo que no asistió a la sesión de la comisión de Transportes del Core, cuando la aprobación de la propuesta parecía en peligro igualmente Hans González se apersona ante los consejeros. Antes estaba en una actividad conjunta entre Transportes y Senda en el salón Prat de la Intendencia.



Según explicó Johana Olivares, presidenta de la comisión de Infraestructura del Consejo Regional, la propuesta del intendente sobre la iniciativa de inversión “Programa de Modernización de Transporte Público de Pasajeros Mayor y Menor” si bien no fue aprobada durante la sesión de este lunes, tampoco fue rechazada. Fue pospuesta su votación por la entrega incompleta de información por parte de la Seremi de Transporte.



La consejera resaltó que ya en la edición anterior de este programa que permite renovar micros y colectivos, quedaron una serie de dudas que en casi 6 meses no ha sido respondidas por la respectiva secretaria ministerial. Además, Olivares argumentó que a los consejeros les pareció grave algunas frases emitidas por el propio expositor de la seremi, quien según Olivares habría señalado que “han hecho entrega sin justificación, sin orden, sin planificación general del transporte público”.



La presidenta de la comisión además recordó que entre las facultades que serán transferidas a los gobiernos regionales con la elección de los futuros Gobernadores está precisamente la de Transporte, por lo que se hace muy importante generar un orden en esta materia, en este sentido el consejero Mauricio Valderrama señaló que, en solo 1 hoja, sin bases, forma de entrega del beneficio se pretendía que se aprobaron más de 2 mil 500 millones de pesos.



Tanto Olivares como Valderrama señalan que el problema no esta en los beneficiarios del programa, los gremios del transporte, sino en temas administrativos de la secretaria ministerial.

El problema es que estos montos deben ser aprobados antes del 31 de diciembre para poder ser utilizados, estos fondos provienen de la llamada “ley Espejo del Transantiago”.



Por este motivo Johana Olivares señaló que este jueves se realizará una mesa de trabajo donde el protagonismo lo tendrán los gremios del transporte. “Interesa el contacto directo con los usuarios, saber en que están”. Tras esta mesa para lunes o martes de la próxima semana se citaría a un pleno extraordinario del CORE donde se votaría este proyecto.



Finalmente, la idea según Olivares es -ya pensando en 2020- en revaluar, re mirar este programa, más aún cuando se está postulando a que Rancagua y las comunas aledañas se conviertan en una Macrozona donde la ley espejo permite también invertir en tecnología, disminución de la contaminación y en beneficios directos a quienes utilizan el transporte publico como por ejemplo gratuidad para los adultos mayores, o que se cumplan frecuencias.



Consultado sobre esta situación, el seremi de Transportes Hans González señaló que se tomaba con sorpresa esta no aprobación del programa, “siendo que es de los pocos programas que tienen por objeto entregar calidad de vida a los usuarios. Ello, considerando además que el Transporte en todo lo que ha sido la contingencia se ha portado muy a la altura y no dejó de funcionar ningún día. Eso creo que hoy no se consideró y claramente no habla de lo que el programa persigue”