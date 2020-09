Gisella Abarca

Este fin de semana, la región nuevamente presentó un alza en los casos diarios, volviendo a sobrepasar los cien casos nuevos diarios. Y es que según el informe durante este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, se reportaron 275 nuevos casos en la región de O’Higgins y 7 personas que perdieron la vida asociada al coronavirus.

En detalle, 150 nuevos contagios fueron reportados este sábado 12, informando además de 3 fallecidos; mientras que 125 casos nuevos de Covid 19 fueron informados este domingo 13 de septiembre y 4 decesos de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS).

Por comunas, los 275 nuevos casos, se desglosan en 99 casos nuevos en Rancagua, 29 San Fernando, 16 Pichidegua, 15 Machalí, 11 Santa Cruz, 10 Doñihue, 8 Las Cabras, 9 Peumo, 9 Coltauco, 7 Placilla, 7 Graneros, 7 Nancagua, 6 Chimbarongo, 5 Pichidegua, 5 Peralillo, 4 Codegua, 4 Mostazal, 4 San Vicente, 3 Malloa, 3 Rengo, 3 Requínoa, 3 Quinta de Tilcoco, 2 Palmilla, un caso en Navidad, Chépica, Coinco, Marchigue y dos casos sin notificar.

Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia, la región de O’Higgins acumula 14.723 contagios de Covid 19, de ellos 13.417 son casos confirmados recuperados. En la región, el número total de fallecidos asciende a 366 personas fallecidas. Mientras que en el país, los contagios acumulados ascienden a 434.748 casos. En las últimas 24 horas, se informó de 2.082 nuevos casos y 54 nuevas muertes.

RANCAGUA CON TARJETA AMARILLA ANTE UNA CUARENTENA

Las cifras son especialmente preocupantes para Rancagua, ya que este domingo la capital regional anotó 53 nuevos contagios, a los que se suman 47 casos informados este sábado duplicando la cantidad de casos nuevos que en las últimas semanas se habían informado en la capital regional.

A través de su cuenta de twitter (@alcaldesoto) señaló haberse contactado con el Ministro de Salud Enrique Paris, en el que le habría señalado la preocupación ministerial especialmente por las aglomeraciones que se mantienen en el centro de Rancagua.

“El Ministro me envió un WhatsApp indicándome que el problema de la gente, el incumplimiento, el distanciamiento estaba generando el aumento de casos. Le dije que sería importante tener Seremi de Salud. Hace dos domingos también me llamó el Ministro (Paris) y el Presidente (Piñera) porque no estaba bajando el número de contagios activos en la ciudad. Los números están malos, viene una semana compleja, esta es la etapa más difícil porque es imposible fiscalizar 250 mil personas, pero el problema hay que trasladarlo también a la responsabilidad de las personas. Si uno mantiene la distancia, usa mascarilla siempre y el lavado de manos, esas cosas serían la medicina más barata, pero la gente no lo entiende”, argumenta el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Respecto a los llamados de atención y a no ser nombrados en el balance de Covid entregado por el Minsal este domingo, el edil rancagüino expuso “pienso que fue la segunda tarjeta amarilla de advertencia, en el sentido de que hay que redoblar los mensajes, los esfuerzos, porque esta semana va a ser complicada, respecto al relajo”, sostuvo Soto.

Si bien el jefe comunal reconoce que bajar el número de contagios depende de todos, insiste que no se ha podido llevar una estrategia eficaz por la ausencia de una autoridad sanitaria titular en la cartera de salud “creo que la seremi de salud de la cual fui crítico de su gestión, no puede en un momento tan difícil renunciar y aparecer el día siguiente trabajando en el mismo ministerio, al menos debió esperar a un titular, porque los subrogantes van tomando las medidas que puede tomar un subrogante. Es una muy mala señal, llevamos mucho tiempo y aun no hay un reemplazante y sería importante tenerlo como señal hacia la comunidad”.

SOTO CRITICÓ LA FALTA DE FISCALIZACIÓN EN LA CAPITAL REGIONAL

En esta misma línea, el edil Eduardo Soto criticó la falta de fiscalización en la capital regional, donde cada día que pasa aumentan los contagios “Hay que redoblar los esfuerzos, las fiscalizaciones desde la Seremi de Salud. Nosotros hemos puesto 20 funcionarios a disposición y si tuvieran que ser más estamos dispuestos, pero que vaya en una focalización y un control. Si uno va de Rancagua a Santiago, en Estación Central hay un control estricto, pero tomar el mismo metrotren de Santiago a Rancagua, no hay ni siquiera un control selectivo. Eso le hemos pedido a la autoridad sanitaria de la región que se focalicen en lugares estratégicos, en el rodoviario, en el terminal O’Higgins, donde está entrando y saliendo personas desde y hacia otras regiones, y esta semana debería reforzarse, incluso en el mismo centro”, subrayó preocupado el edil.

Agregó que como medida “esta semana si o si, nosotros vamos a estar ahí con nuestros equipos municipales, con los que hemos puesto a disposición tanto para el jefe de la Defensa, como para la Seremi de Salud en materia de colaborar, pero disponer nosotros para una ciudad tan grande obviamente que es insuficiente”.

Consultado si por los malos números que anota Rancagua cree que podríamos volver a una cuarentena, expuso “si el Ministro (Paris) me llama dos veces, si el Presidente (Piñera) me llama una vez, es porque son advertencias y eso quisiera uno transmitirlo a la comunidad. Así como fui un fuerte partidario de la cuarentena, hoy advierto que hay un gran temor de volver a una cuarentena por lo que implica no poder trabajar, de esa forma es importante hacer responsable a todos los que quieren que no se termine la etapa 2 y volvamos al 1, cada uno debiera ser un fiscalizador y ayudar al trabajo y hacer conciencia, si eso lo logramos vamos a salir rápido del paso dos para pasar al paso siguiente”, finalizó.