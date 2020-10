Gisella Abarca

Este jueves, el Ministerio de Salud anunció el levantamiento de la cuarentena en Santa Cruz informando que desde este sábado 3 de octubre, a partir de las 5:00 de la mañana, se levantará la cuarentena de la comuna para caminar a Fase 2 de Transición del plan Paso a Paso del Gobierno.

No obstante, según indica el plan en este paso, en las comunas que avanzan a Transición, sus habitantes no pueden salir de sus domicilios durante los días sábados, domingos y festivos, a no ser que circule con los permisos correspondientes (ver recuadro).

Una noticia muy esperada por los habitantes de la comuna de Colchagua, informó el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo “para nosotros es relevante porque hemos tenido una muy buena coordinación tanto con el Presidente como con el Ministro de Salud donde lo mantuvimos informado sobre la contingencia Covid en la comuna. Agradecemos el apoyo cuando pedimos la cuarentena y el mismo apoyo cuando tuvimos los antecedentes para pedir que se levante ésta. Esto significa que se ha hecho como corresponde”, subrayó.

El edil agradeció a los habitantes de la comuna por su comportamiento en epoca de confinamiento “Agradecer a nuestros habitantes que tuvieron un muy buen comportamiento especialmente en la época del 18 de septiembre, que fue una de las preocupaciones y uno de los motivos para solicitar la cuarentena, porque si no hubiesemos estado en cuarentena, habriamos tenido tasa de indices mucho más elevadas que las de hoy dia. Esta cuarentena fue desde la prevención y no de la reacción, por esto para nosotros fue cómodo cumplir con las normas y estadísticas para poder levantarla”.

El jefe comunal de Santa Cruz reiteró seguir apoyando las medidas que permitan disminuir los contagios para poder avanzar a las próximas etapas del programa Paso a Paso “el llamado a la comunida a mantener las precauciones, a no confundir las cosas, porque el rebrote se puede dar, esperamos poder conllevar lo que significa la fase 2 a la que estamos pasando”, finalizó Arévalo.

Presidente Cámara de Comercio Minorista de Santa Cruz, Alejandro Quezada:

“La noticia la tomamos con bastante alegría y esperanza”

Contento con la noticia se encontraba el Presidente Cámara de Comercio Minorista de Santa Cruz, Alejandro Quezada quien declaró “La noticia la tomamos con bastante alegría y esperanza. El comercio minorista cumple un mes en cuarentena, un mes para los comerciantes más chicos es muy decisivo, porque un mes sin recibir ingreso es complicado, hay que pagar arriendo, personal y todos los gastos que significan”.

El gremialista que representa a la Cámara de Comercio Minorista de Santa Cruz tambièn se refirió a la realidad del sector turismo en la zona “hablando en representanción del sector turismo en general, están bastante contentos, porque ahora podemos seguir avanzando a la siguiente etapa y si todo anda bien, a la fase tres donde podrían abrir los restaurantes, los hoteles y hostales en forma controlada y ellos son los que están más complicados de todo el rubro económico del Valle de Colchagua que vienen golpeados del estallido social”, finalizó.

PASO 2: TRANSICIÓN

¿QUÉ PUEDO HACER?

Puedes salir de lunes a viernes, pero no puedes ir a un lugar en cuarentena.

Debes quedarte en casa los fines de semana y los feriados, días en que solo podrás salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual que puedes obtener en comisariavirtual.cl (un permiso a la semana).

Respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 23:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo.

Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

Participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 20 personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados (adicionales a las de la residencia).

Las actividades deportivas están permitidas sólo de lunes a viernes, y sólo en lugares abiertos públicos o privados. Los deportes colectivos pueden realizarse con máximo 10 personas. Sin público.

Cada vez que salgas, con la autorización correspondiente, debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EN FASE 2?