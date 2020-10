Luis Fernando González- Gisella Abarca

Finalmente habrá primarias en O’Higgins, al menos para Gobernador Regional, tanto en el pacto conformado por Ciudadanos, el Partido Radical (PR), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS) y Democracia Cristiana (DC), como el pacto oficialista en las urnas determinarán a sus candidatos a ser la primera autoridad regional electa.

Por el Partido Radical, el candidato es su actual presidente regional y actual Consejero Regional, Fernando Verdugo, quien irá en la papeleta de las primarias que se llevarán a cabo el 29 de noviembre quien ya trabaja en su tarea por ser el candidato de la oposición en la zona para el puesto.

El ex presidente del Consejo Regional, asegura que tiene para ofrecer “no sólo el conocimiento de esto que es el Gobierno Regional; sino que también mucho empeño, mucha fuerza y alegría para enfrentar esta campaña”.

Es por esto que el activo participante y miembro del Consejo Regional llama a todos los ciudadanos a ser parte del acto cívico, llamándolos a votar “Les invito a enterarse de las propuestas de los candidatos a gobernador regional para que participen de estas primarias amplias que son para toda la gente de la región”.

Cabe destacar que en las próximas primarias pueden votar todos los mayores de 18 años de edad pudiendo elegir en qué primaria participar, mientras que los militantes de partidos políticos sólo pueden votar en la primaria de su sector.

Aquí le dejamos la entrevista en extenso al candidato a Gobernador Regional en primarias, Fernando Verdugo:

Este 30 de septiembre se logró acuerdo de la oposición para realizar primarias donde Fernando Verdugo es uno de los candidatos para definir quién representará por así decirlo a la nueva, Nueva Mayoría en la zona para ser Gobernador Regional. Cuentenos de eso.

R.- Se logró esta primaria que era muy importante para nosotros, ya habíamos trabajado durante mucho tiempo como partido, y habíamos trabajado mucho por que en primer lugar se realizaran las elecciones de Gobernador, que avanzara este proceso de descentralización que tanto ha costado a Chile y que también pudiésemos conversar entre los partidos para lograr que la gente participara. En esto quiero recordar a harta gente que ha estado involucrada en imponer la cordura y que sea la gente la que pueda escoger al representante del sector.

Más allá de esta elección, ¿este Gobernador Regional no tendría todas las atribuciones que necesita para gobernar?

R.- Es cosa sabida que la ley no es la mejor de las leyes. Nosotros trabajamos en mi condición de dirigente nacional de los Consejeros Regionales y sabemos que no es todo lo buena que uno esperaría que fuera. Faltan un montón de atribuciones, falta ponerle mucho más empeño a que sean las regiones las que puedan definir su camino de desarrollo en concordancia con el plan nacional, pero es muy interesante todo lo que se puede hacer desde el Gobierno Regional para favorecer a la gente.

En palabras simples, ¿Qué es lo que va a tener en sus manos el nuevo Gobernador Regional y que faltaría para su gestión?

R.- Es fundamental de todas las nuevas divisiones que se han construido para los gobiernos regionales de cara a una gobernación popular es la División de Fomento. Esa división es fundamental, tú a partir de esa división puedes construir una vía de desarrollo para la gente con trabajo, con desarrollo económico, con propuestas concretas para mejorar las condiciones de accesibilidad y empleo de mejor calidad para nuestra gente y para los emprendedores de O’Higgins. Esa división es fundamental y vamos a tener allí un trabajo colaborativo con Sercotec, Corfo, con las agencias que están instaladas en la región y allí hay que tener la capacidad de gestionar, de conversar, de convencer y hacer realidad lo que la gente está pidiendo.

¿Qué atribución atribuciones debería tener un Gobernador Regional?

R.- Creo que deberíamos tener mucho más atribuciones en materia de fortalecimiento de las competencias, fortalecer mucho más lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, pero lo que más me importa y me preocupa, es que nosotros no tenemos tuición lo la tuición que se quisiera sobre el Desarrollo Social. Y porqué es tan importante, porque cuando tú vas a promover el proyecto de una comuna, necesitas que Desarrollo Social te dé la Resolución Satisfactoria (RS) de un proyecto. Entonces si ese seremi sólo depende del Delegado Presidencial y si tú como gobernador no tienes la posibilidad de ‘apretaralo’, el cómo corra la lista de los proyectos no está completamente en manos del Gobernador y allí va a haber que negociar arto y poner harto empeño. Eso es algo concreto que me interesaría que se avanzara y creo que va a ser de las primeras materias de discusión con el gobierno central.

¿Quiénes podrían votar para elegir al candidato del sector a Gobernador Regional?

R.- Vamos a participar la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Partido Radical (PR) pueden votar todas las personas de la región militantes de estos partidos e independientes. Los únicos que no pueden votar, son los miembros de otros partidos políticos en especial de la Alianza.

Les invito a enterarse de las propuestas de los candidatos a gobernador regional para que participen de estas primarias amplias que son para toda la gente de la región.