Paola Moreno Pérez

¿Es peligroso el traslado de áridos en camiones en Chile? ¿Son suficientes las medidas de seguridad que adoptan los transportistas? Son algunas de las interrogantes que expertos en seguridad analizan ante el accidente ocurrido recientemente en Chimbarongo, donde una piedra salió proyectada –según la investigación de Carabineros– desde los neumáticos de un camión y luego traspasó el parabrisas de un jeep, que viajaba en sentido contrario y mató al copiloto.

El gerente de Movilidad y experto en seguridad vial de Automóvil Club, Alberto Escobar, planteó que en nuestro país se debiera legislar para que el traslado de áridos sea “profesional” y con los “elementos adecuados” de manera de asegurar la carga, como ocurre en Europa.

“Lo más habitual que ocurre es que en Chile todavía se permite trasladar áridos sin un cobertor adecuado, es decir, le ponen una lona para cumplir. Por ejemplo, en Europa no pasa nunca esto y no es que ellos no trasladan áridos, simplemente hay una norma que obliga que los camiones lleven un cobertor, que va muy tenso, de caucho y evidentemente nunca van a saltar las piedras”, explicó.

FACTORES DE RIESGO

Pero ¿cuáles son los factores de riesgo de trasladar áridos? “En Chile es súper peligroso porque se trasladan casi sueltos”, aseguró Alberto Escobar. Por ello, recomendó a los conductores evitar circular siempre detrás de este tipo de vehículos mayores, tratar de adelantarlo o mantener una distancia prudente.

“Tenemos muy malos hábitos conductivos, cinco de cada diez conductores declaran que van a exceso de velocidad en la carretera, además no tenemos la costumbre de un carguío de buena factura, bien seguro, siempre es como el famoso dicho ‘a la chilena’. Por otro lado, los conductores de vehículos menores, tienen la mala costumbre de circular muy pegado al vehículo que lo antecedente, cuando uno siempre debiera tener una distancia prudente y razonable”, comentó.

Sin embargo, en este caso el jeep iba en sentido contrario y se dirigía en dirección al oriente cuando ocurrió el fatal accidente en una ruta pavimentada.

Para el gerente de Movilidad de Automóvil Club, este hecho es “casi tan inusual como que te caiga un rayo en la cabeza, pero caen rayos sobre las personas”.

A su juicio, en este hecho se da “la ‘tormenta perfecta’ que el camión venía rápido, la piedra, que el neumático del camión hizo como una mascada y la aprieta y salta con la presión y la velocidad, que se convierte en un proyectil que es imparable con un parabrisas normal, ni siquiera un parabrisas con láminas es capaz de detenerlo”.

PROYECTIL DE ALTO CALIBRE

El experto en seguridad vial reiteró que en Chile es peligro trasladar áridos porque son piedras sueltas y los parabrisas son delicados. Tanto así que una piedra se convierte en un proyectil de alto calibre.

“El tamaño de la piedra del parte que describe Carabineros es de una pelota de tenis, de una naranja y eso a una velocidad multiplicada por el peso, no hay nada que lo detenga.

Ni siquiera una lámina de seguridad –que además está prohibido colocar láminas de seguridad en estos autos– no hubiera sido capaz de detener esto. Multiplica el peso, la distancia y la velocidad, es un proyectil de alto calibre, es más que una bala”, sostuvo.

LLAMADO A DENUNCIAR TRASLADO DE CARGA EN FORMA IRREGULAR

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) efectuó los peritajes en el sector San Fermín de Tinguiririca, en la comuna de Chimbarongo, para determinar las causas del accidente y la responsabilidad que le cabe al conductor del camión.

Ante este tipo de hechos, el jefe subrogante de la SIAT, teniente Claudio Vera, llamó a los conductores de camiones a verificar bien la zona de carga para evitar que se registren accidentes, protagonizadas por vehículos mayores.

“A estibarla para que cualquier elemento que ellos transportan no genere algún accidente, o golpee algún transeúnte o a otro vehículo, verificar específicamente el rodado, si es que existen elementos que se han quedado alojados en el rodado de estos camiones que puedan generar un accidente”, recomendó.

También instó a la comunidad y en especial a los conductores de vehículos menores, a denunciar cuando detecten que los camiones circulen sin las medidas de seguridad adecuadas.

“A los conductores de vehículos menores si conducen cerca de estos vehículos, mantener una debida distancia y denunciar cualquier hecho que ellos presencien, ya sea, el ver elementos que estén saliendo de la carga”, recomendó.

En el mismo contexto, el oficial insistió en el “llamado a denunciar a Carabineros para que sea rápidamente fiscalizado, o ellos mismo pueden alertar a estos conductores de que desde la zona de carga están saliendo elementos, así podemos evitar lamentable hechos como el ocurrido en Chimbarongo y dar mayor seguridad en nuestras carreteras”.

SE DESCARTA CAÍDA DESDE CARGA DE CAMIÓN

El comisario de la Primera Comisaría de San Fernando, capitán Eduardo del Río, descartó que la piedra haya salido desde la carga del camión.

“De acuerdo a las primeras diligencias, estaría descartada la hipótesis de que esta iría como parte de la carga, toda que vez que de acuerdo a las pericias que se han realizado y a los peritajes técnico mecánico, estas invalidarían esa hipótesis”, manifestó.

Según el oficial, “las hipótesis que se manejan son lamentables, pero también circunstanciales toda vez que –aparentemente– una piedra que se desplazaba dentro de los ejes de tracción del vehículo mayor, se habría desprendido dentro de los neumáticos y habría sido proyectada hacia la cabina del vehículo menor”.

Los ocupantes del jeep provenían desde la región de Valparaíso e iban a Chimbarongo a efectuar un levantamiento topográfico en la zona.

El conductor del camión no se habría dado cuenta del accidente. Fue ubicado después por Carabineros, quedó en libertad y apercibido de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de la citación de la fiscalía.

En tanto, el Ministerio Público se encuentra a la espera del informe de la SIAT, para el análisis de las eventuales responsabilidades del chofer del camión.

A raíz del fuerte impacto del accidente, los vecinos trataron de ayudar, pero el copiloto, identificado como Eduardo Aracena Aracena, de 36 años, murió en el lugar.

Uno de los testigos, Simón Ríos, se acercó rápidamente para tratar de ayudar, pero “el chofer estaba en shock, intentando llamar a emergencia, le pregunté que había pasado y dijo que ‘a mi compañero le cayó una piedra de un camión’, el caballero no tenía salvación, estaba muy mal”.

Susana Fernández contó que “escuché un ruido fuerte, veo que el camión va súper fuerte y el jeep comenzó a andar como en zig zag, después paró y se bajó un joven, que era el chofer y gritaba desesperado”.