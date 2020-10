El proceso para la elección del nuevo “Gobernador o Gobernadora” ya está en marcha con las elecciones primarias que realizan en la Región los partidos de la oposición.

No es fácil levantar una candidatura para un cargo que hasta hoy no existe y que cuando exista no se saben aún cuales serán exactamente sus atribuciones. Por el momento lo que se necesita es demostrar un verdadero interés por la región y sus habitantes. Que tenga claro todo los negativo que significa el centralísmo para todos nuestro habitantes en forma transversal sin importar la ideología o colores políticos y filosóficos de cada uno.

Tenemos que crear una verdadera identidad regional. Las regiones no son más que un invento geo político creado para administrar de la mejor forma al país en un momento de la historia en que era muy posible una confrontación con nuestros vecinos del otro lado de la cordillera.

Con esta visión se dividió al país en zonas geográficas más o menos cercanas y uniformes.

Hay regiones como la de Magallanes que claramente tienen una identidad definida, La de Arica y Pertinacita también , pero la nuestra reúne muchas características diversas que no nos definen claramente, tenemos minería, pero mucha más agricultura y dentro de esta somos frutícolas y también producimos vinos y tenemos una cordillera y una costa maravillosa .

Lo único cierto es que las comunas si tienen su propia identidad bastante definida. Estas son las que debemos cuidar y fomentar y en base a esta diversidad construir el “Quienes somos”

El Gobernador Regional aunque no tenga grandes atribuciones legales tendrá una gran autoridad moral y política al ser electo en contraposición al Delegado Presidencial designado.

El Gobernador permanecerá en su cargo un período completo. En la actualidad los Intendentes no duran más que un par de años por lo que no tenemos ninguna continuidad en la gobernanza regional.

Es importante que nuestros ciudadanos se informen y voten por quien realmente nos va a representar como región en el futuro. Este es un primer paso a la verdadera descentralización del país para que las decisiones importantes se dejen de tomar entre cuatro paredes en la capital y podamos optimizar nuestros recursos por el bien común regional.

Alejandro González Pino

Director