Por: Paola Moreno Pérez

En Requínoa desde agosto del año pasado en algunas calles de la comuna se han vuelto “algo inseguras para las mujeres, ya se han denunciado tres acusaciones de agresiones sexuales en plena vía pública y con una forma similar de actuar.

Se trataría de un hombre, de entre 20 a 30 años de edad, quien presuntamente sería el abusador sexual en la comuna y que está en la mira de la Policía de Investigaciones.

Hasta el momento tres mujeres denunciaron ser víctimas de abuso sexual y con similar “modus operandi”: atacar por la espalda cuando se encuentran solas para cometer el delito, utilizando el sujeto una mascarilla a propósito de la pandemia, pero que le ayuda a ocultar su rostro.

El primer caso se remonta al pasado 15 de agosto y afectó a una joven de 18 años, cuando caminaba por la calle Pablo Rubio. Días después, específicamente el pasado 22 de agosto y a la misma hora, ocurrió el segundo caso, pero a continuación de la misma calle. Y una tercera mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual el pasado 22 de octubre, pero esta vez en otra población.

Un delito que durante más de tres meses aproximadamente se ha mantenido impune. De ahí que las mujeres decidieron hacer público los vejámenes de que fueron víctimas, como un llamado de atención a las autoridades locales, que “no nos apoyaron y para que se haga justicia”, según Carola Ruiz, madre de una de las jóvenes afectadas y que lideró recientemente una manifestación pacífica frente al municipio local.

“Nos sentíamos solas, sin apoyo del municipio y de nadie. Le pasó a mi hija y a otras chicas, sufriendo por ellas y tomé la decisión que ya !basta! No puede ser que la municipalidad esté haciendo oídos sordos con respecto a lo que está pasando en la comuna”, aseguró a “El Rancagüino”.

INDAGAN A SOSPECHOSOS

Vicente Correa, de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Rengo señaló respecto a la investigación que “estamos analizando algunas posibilidades de quién puede ser, pero todo momentáneamente, no se puede proporcionar antecedentes”.

El caso del abusador sexual se ha convertido en una “prioridad” para el alto mando de la institución a nivel regional. Por ello, funcionarios con “dedicación exclusiva” están abocados a resolver el caso y de paso dar tranquilidad a las víctimas de que la policía trabaja arduamente para dar con el paradero del sujeto.

La investigación se ha basado en el análisis de videos de las cámaras de seguridad y “estamos justamente en la parte investigativa de las pericias, de recepción de relatos, de empadronar testigos y de recopilar imágenes de seguridad y las que ya tenemos analizarla, para ver aspectos morfológicos de esta persona”.

Tanto las víctimas como la policía tienen claro que sería el mismo sujeto, “pero estamos tratando de obtener la mayor cantidad de antecedentes al respecto –precisó el funcionario policial– para establecer su identidad y específicamente obtener la mayor cantidad de pruebas para atribuirles el delito”. Detalló el policía.

NO DESCARTAN MÁS VÍCTIMAS

A pesar de que hay cámaras de seguridad que captaron al abusador sexual, la indagación es compleja. Según el comisario Vicente Correa, “no es simple porque este sujeto actúa por la espalda, las personas no visualizan su rostro, está el tema del uso de la mascarilla, que dificulta un poco la labor en este caso de poder practicar un reconocimiento por parte de las víctimas”.

De acuerdo al oficial, a las tres víctimas las abordó en situaciones similares: “Se encuentran solas, las toca y arranca. No les habla, no intenta nada más con ellas, sino que de cometer el delito y salir huyendo, pero no sabemos si esto puede pasar a mayores o se pueden generar otras víctimas más”. Ante este eventual escenario, no descartó que haya más víctimas y por ello llamó a las mujeres a denunciar este tipo de hechos.

En la misma línea, llamó a la comunidad a denunciar y colaborar con la investigación. “El llamado es a denunciar y al que tenga algún antecedente de quién pueda ser, si ha visto algo, si tiene algún antecedente, nosotros estamos aquí dispuestos a escuchar a quien sea, queremos sacar a este tipo de circulación”.

“Fue violento y andaba con mascarilla negra”

Era un día sábado y cerca de las 19:00 horas del pasado 15 de agosto, sufrió el ataque cobarde por la espalda. Es una joven, de 18 años, quien relató a “El Rancagüino” las circunstancias en que fue acosada sexualmente, después de dejar unos productos a una amiga.

“Me vine caminando, pasé a comprar a la farmacia y en eso me llama mi mamá. Después que salí de la farmacia, empecé a hablar por teléfono con mi mamá y sin percatarme, donde venía hablando, el tipo me empezó a seguir y me atacó por la espalda”, contó.

“Me agarró el trasero con ambas manos, violento y con una mano me agarraba la cintura –continúo su relato– Me trataba de dar vuelta y como que el tipo forzaba, no me dejaba darme vuelta. Lo único que alcancé a ver fue el polerón y que andaba con mascarilla negra”.

La joven comentó que pudo escapar de esa situación debido a que “como tres metros más allá, había un local y cuando vio que gente estaba saliendo, me soltó y salió corriendo…Debe haber sido joven por la forma en que corrió…era delgado y alto”.

La joven se encuentra con ayuda psicológica por parte de la fiscalía y ha recibido el apoyo de su familia, amigas más cercanas y de vecinos.

Su vida ha cambiado y también la de sus amigas, pues no las dejan salir solas como antes. Ya no caminan tarde por las calles de la comuna y sí lo hacen, es acompañada de un amigo.

“Quedé en shock y llorando”

La tercera víctima fue atacada el pasado 24 de octubre cuando estaba trotando por la avenida El Abra. Vivió hasta los 18 años en esta comuna y regresó hace cinco meses aproximadamente.

“Volver y que me pase esto, para mí es complicado, porque no pensé que podía pasar algo así y menos que esté (el caso) tan en silencio”, dijo a “El Rancagüino.

Es una joven de 30 años y fue atacada a eso de las 21:30 horas aproximadamente. “Le di permiso para que pasara y de forma muy violenta y agresiva, me toma del trasero con las dos manos y después me toma de la cintura. Me separé de él, me di vuelta y vi que se devolvió de inmediato. No le vi el rostro, yo creo que es joven, andaba con un polerón azul con la capucha puesta. En ese momento no reaccioné, quedé en shock, cuando reaccioné me puso al medio de la calle y un caballero llamó a Carabineros”.

Ya en su casa aún “estaba en shock, llorando, quedé mal, después me dio rabia conmigo por no haber reaccionado” y publicó en las redes sociales su caso: “Me han atacado de las cosas que he publicado, diciendo que estoy mintiendo, que tengo que tener fotos del hombre o sino no puedo funar a nadie. Es fome que los hombres se sienten atacados por algo que ellos no han hecho…es como que entre ellos se defienden”.

Confesó que siente miedo, pero que participó en la protesta pacífica porque “quiero que las personas que han sido agredidas por este hombre o por otros que no se sientan solas, que sepan que hay más víctimas y que se atrevan a denunciar, hacerlo público, porque es la única forma que las personas estén informadas en la comuna. No sabemos si va a pasar algo con la investigación, es muy difícil que pillen al hombre y si lo hacen, es muy probable que salga pronto”.