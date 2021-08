Por: Fernando Ávila F.

Lamentablemente la búsqueda oficial del pescador desaparecido en la localidad de Bucalemu finalizó sin novedades positivas, sin embargo, son los pescadores y los lugareños quienes hasta el este domingo mantendrán el trabajo, con la esperanza de poder dar el eterno descanso a su familiar, compañero y amigo conocido en el sector como “Lula”

El alcalde de Paredones, Antonio Carvacho, aseguró que si bien los equipos de emergencia abandonaron la localidad, la búsqueda de los lugareños se concentra en el sector de La Lancha, zona norte de Bucalemu, playa que ya prácticamente pertenece a la comuna de Pichilemu, sector donde los voluntarios instalaron una especie de campamento para seguir atendiendo a quienes aún participan de la búsqueda, El alcalde destacó el trabajo que han realizado las vecinas, por lo que propondrá que sean reconocidas, quienes desde el primer día han preparado alimentación para los voluntarios, gesto solidario que a juicio del alcalde debe ser destacado y reconocido.

La autoridad comunal indicó que la búsqueda oficial con todos los protocolos de la Armada terminó el lunes último, la que se extendió por 10 días, lapso en que logró encontrar uno de los cuerpos, búsqueda que si bien se mantiene, el contingente de organismos como la Armada y Carabineros bajó de manera considerable.

El alcalde Carvacho agrega que si bien la Armada está presente en el lugar, por protocolos ya no son responsables de la búsqueda, creyendo la autoridad que se hizo todo lo posible para que esto terminara de manera exitosa por parte de todos los organismos de emergencia que llegaron al lugar. El único reparo, a juicio del alcalde, es que se pudo haber contado con un mayor apoyo aéreo, ya que la costa requiere algún servicio que tenga aeronaves disponibles. Lo demás fueron temas que no eran posibles de manejar, como el aspecto climático que produjo que no se pudiera bucear. Días nublados que impedían sobrevuelos. Incluso recordó que a la zona llegaron cerca de 20 buzos de San Antonio para apoyar la búsqueda, pero las condiciones climáticas y del mar impidieron que pudieran realizar su trabajo.

BOMBEROS

También conversamos con el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Paredones, Mauricio Ortiz, quien sostuvo que ellos trabajaron hasta el domingo en la búsqueda, agregado que las labores que se realizan son a menor escala, concentrándose el rescate en los trabajos que realizan los pescadores quienes estarán hasta el domingo buscando noticias positivas, sumado al trabajo que pueda realizar la Armada, pero en zonas específicas.

El Comandante de Bomberos indicó que hubo mucha gente que de manera espontánea, principalmente de la caleta de pescadores, la que se unió a la búsqueda, con quienes compartieron en el lugar. Sobre las labores de rescate, cree que lamentablemente las condiciones del mar no acompañaron, ya que la persona que apareció fue por algo fortuito, cuyo cuerpo estaba en las rocas existentes en el lugar. Es por ello que se esperaba que tras siete u ocho días de búsqueda el cuerpo del segundo pescador saliera a flote, situación que no ha ocurrido. Se esperan condiciones favorables del mar para los próximos días, por lo que trabajo apuntará a bucear la zona de La Lancha.

SE TRASLADA EL CAMPAMENTO

Desde este miércoles la especie de campamento que existía en Bucalemu se trasladó hasta la playa del sector La Lancha, donde se espera puedan haber noticias positivas. Es un lugar cercano donde apareció la primera persona, por lo que la búsqueda, creen los lugareños, debe centrarse a unos 7 kilómetros al norte de Bucalemu. El alcalde de la comuna de Paredones, indicó que como municipio seguirán apoyando a estas personas en todo lo que necesiten, ya que están pendiente de lo sucede hasta el último día.

Una de las voluntarias que permanece en el sector de la Playa La Lancha es Carmen Solar, quien se ha encargado de la alimentación de los voluntarios y los equipos de emergencia. En el lugar permanece con todos los voluntarios que mantienen la esperanza de encontrar al “Lula”. Su labor es tener el desayuno, almuerzo y once para los voluntarios rescatistas, sobre todo en estos días cuando la búsqueda oficial ya culminó.

Dijo que el trabajo seguirá hasta este domingo, y en el momento peak de la búsqueda, atendieron hasta 250 personas, sólo con colaboraciones, agradeciendo la ayuda desinteresada que han recibido. Este miércoles se mantenían en el lugar cerca de 60 personas, quienes llegan a eso de las 7:30 de la mañana y se retiran cuando la luz del día ya desaparece. “Se ha hecho todo lo que humanamente se podía, y creo que nadie dejó de hacer lo que creía conveniente para aportar a la búsqueda, ya sea en el mar, en el aire y en tierra. No podemos desconocer eso de las autoridades, los buzos y todo lo que estuvo en mano de las personas”, dijo la voluntaria.

Carmen recalcó el trabajo de la comunidad, especialmente de quienes la ayudan en la cocina, las y los que se levantan muy temprano, debiendo atender a mucha gente, no ocultando el agradecimiento hacia todos. Es por ello que espera que esta búsqueda finalice con éxito para la tranquilidad de la familia del “Lula”, y en especial, para sus hijos quienes preguntan por él, sin poder darles una respuesta como corresponde. “Tenemos toda la fe que el Señor nos va a devolver el cuerpo para la tranquilidad de todos, y tener un lugar donde ir a llorarlo o recordarlo”, dijo Carmen Solar.

También conversamos con el alcalde Pichilemu, Cristian Pozo, quien desde el principio de la búsqueda estuvo en el lugar, así como también personal municipal que él dispuso. La autoridad indicó que los equipos que se desplegaron fueron bastante grandes, pese a que lo ideal hubiese sido que siguieran trabajando en el área. Agregó que los equipos del municipio de Pichilemu siguen trabajando en el sector con el encargado de emergencia. Es así como han aportado con drones, motos de agua, un todo terreno, material disponible para los pescadores que en su mayoría son pichileminos.

Sobre plazos, indicó que este apoyo se extenderá hasta el domingo próximo, ya que se espera que las condiciones del mar mejoren a partir de este jueves, lo que permitirá realizar acciones de buceo en diferentes pozones donde podría haber indicios del pescador desaparecido. “Tenemos el compromiso de poder apoyar a la familia hasta este fin de semana con las acciones municipales”, dijo el alcalde.

La autoridad destacó como la comunidad se unió en una situación de desgracia como esta, lo que dejó una marca importante, con gente que ni siquiera conocía a las personas desaparecidas, y quienes por ejemplo, cocinaron para los voluntarios y pescadores, lo que evidenció como la ciudadanía se une en condiciones difíciles de manera desinteresada con personas que no conocían, lo que a su juicio es un ejemplo a destacar por el tremendo compromiso que tuvieron con esta causa.

Por último, el alcalde espera que este accidente se trasparente teniendo en cuenta que los lugareños aducen que el responsable de ello es el muelle que se construyó en el lugar. Tras la construcción, han ocurrido al menos cuatro accidentes, por lo que si este tuviera alguna responsabilidad, cree que se debe transparentar el tema, con el fin de evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir.