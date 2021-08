La jefa comunal pone el foco en rescatar los temas que dan identidad a la comuna, de la mano de la educación y el fomento a los productores. “Siempre he pensado que uno no puede amar lo que no conoce y cuando algo no se ama, no se puede defender”, dice.

Por: Patricio Miranda Humeres / Foto: Héctor Vargas

El año 2021 se perfiló como histórico para la comuna de Doñihue. Por primera vez, una mujer se convirtió en alcaldesa electa de la tierra de los chamantos, el chacolí y el aguardiente.

A poco más de un mes de su asunción, Pabla Ponce no para. Asegura que hay mucho trabajo por hacer y que tiene con todas las ganas para potenciar a la comuna.

Eso sí, advierte que uno de los grandes flancos es la recuperación de las tradiciones, que, a su juicio, se han ido perdiendo con el tiempo.

“Doñihue ha sido conocido a nivel internacional por el tema de los chamantos, el aguardiente y el chacolí. Tenemos importantes fiestas tradicionales, religiosas, tenemos una identidad bien importante también en Lo Miranda, uno de los pueblos más antiguos”, recalca. Aunque lamenta que la comunidad “ha perdido un poco ese sentimiento y cercanía con la pertenencia”.

Por ello, Ponce sostiene que la educación es un factor clave para generar el arraigo y cariño a las tradiciones.

“Siempre he pensado que uno no puede amar lo que no conoce y cuando algo no se ama, no se puede defender”, dice. “Yo soy una mujer nacida y criada en esta comuna y creo que es importante legar esa cultura, identidad y tradiciones a nuestros hijos y a los más pequeños”.

“Y ahí el proceso educativo tiene mucho que decir, porque es importante que en las escuelas se imparta esto, para que conozcan sus propias tradiciones, sus fiestas típicas y desde ahí empiecen a generar cariño por su tierra y su gente”, señala la alcaldesa.

Pero Ponce también tiene claro que no solo basta con educar. “Es importante abrir espacios a las chamanteras, para que puedan comercializar sus productos y por qué no exportarlos, darles esa oportunidad”, asevera.

“También con el chacolí, que tenemos una fiesta típica año a año y, más allá de la pandemia, hemos visto que hay que seguir trabajando con los pequeños productores, junto con darle un mayor énfasis a la celebración, fomentar e invitar a las personas a que nos visiten y el país entero conozca y reconozca a nuestra comunidad y tradiciones”, comenta la jefa comunal.

De ahí que la alcaldesa sienta también una conexión con el escudo de la ciudad, la frase que lo acompaña y plantee que es algo que hay que defender con fuerza. “Hay que mantener y arraigar el quehacer artesanal y nuestras tradiciones”, concluye.