Por: Gisella Abarca.

La noche del jueves recién pasado, cuatro de los cinco sindicatos de División El Teniente de Codelco rechazaron la última oferta que suma beneficios por $ 24.716.000. Se trata de los sindicatos de Caletones, El Teniente, N°7, Sewell y Mina Unificado. Solo aceptó la propuesta el Sindicato N°5, que agrupa a cerca de 300 trabajadores de los. 3.216 trabajadores que se encuentran en negociación.

La propuesta entregada este martes, estarían compuestos por un bono de 21 millones 700 mil pesos y un préstamo blando de 3 millones, en un acuerdo pactado por 36 meses con sueldo base reajustable al 2%, entre otros puntos que este viernes analizaron los dirigentes de los sindicatos que rechazaron la propuesta de Codelco en una reunión zonal donde evaluaron los pasos a seguir.

Amador Pantoja, el presidente del Sindicato de Trabajadores Sewell y Mina Unificado de más de 650 socios, dijo que la negativa “no es un tema de plata, esto va más allá”. Explicó que “El 90% rechazamos la propuesta, solo uno aprobó. Esto no es un tema de plata, hay que entender la propuesta que se compone de mucho préstamo, mucho anticipo y no se asemeja a la realidad”.

Pantoja agregó que “El rechazo nuestro es por temas relevantes donde los trabajadores no están convencidos de lo que significa el nuevo transporte, de la fórmula que tenemos por concepto de higiene, y otros temas pendientes que no nos quieren escuchar. Hoy quedaron las cosas claras, la gente quiere cambios; y si no nos escuchan, tendremos que llegar al 15 de septiembre para iniciar un proceso de negociación reglada, y todos sabemos lo que eso significa. Sentimos que todavía hay espacio de poder tratar de escucharnos”.

El dirigente dio a conocer que como Sindicato Unificado Sewell y Mina “hasta esta mañana ningún socio se ha cambiado al sindicato que aprobó; al contrario, ya tengo incorporados 20 socios del Sindicato Nº 5”.

Teniendo en cuenta que el contrato colectivo vigente dura hasta el próximo 30 de octubre, la cuprífera tiene un mes para evaluar si insiste con una nueva propuesta en el marco de un proceso anticipado, plazo que vence el 15 de septiembre. Luego de esa fecha, debe comenzar la negociación reglada, con el riesgo de un eventual escenario de huelga.

Cabe destacar que el monto que fue votado por los trabajadores, es más alto que los $24 millones que sumaron los beneficios del nuevo contrato colectivo de Minera Escondida y el Sindicato Nº1 de Trabajadores de la faena.

Recordar que la negociación anticipada anterior (en 2018), consideró un reajuste de 1,5% en el sueldo base, un Bono de Término de Negociación (BTN) de 9,5 millones, un préstamo blando de 2,9 millones.