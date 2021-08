Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: PIZZA MATEMÁTICA

Con esta actividad ayudaremos a nuestros hijos que están en primero y segundo básico, a reconocer los conceptos “mayor que” y “menor que”. Es un gran aporte para adquirir nociones de cantidad y desarrollar el pensamiento matemático

Con las manos en la masa:

Para finalizar el ciclo de actividades propuestas vamos a cocinar aprendiendo:

Utilizaremos una pizza redonda y dispondremos de los ingredientes que les gusten a sus hijos.

Usted debe partir la pizza y repartir un trozo a cada uno para que lo armen, entonces los ingredientes deben estar en diferentes platos.

Comience a dar instrucciones para armar la pizza, por ejemplo, coloca una cucharada de salsa de tomate a tu trozo, ahora agrega tres rebanadas de tomate, dos de palmitos, tres aceitunas, etc. La idea es trabajar la noción de cantidad y número.

Luego: ¡al horno y a disfrutar!

ACTIVIDAD 2: FELIZ “NO” CUMPLEAÑOS

La idea es compartir en familia y preparar una rica torta y celebrar el “no” cumpleaños de todos, como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas.