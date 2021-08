La abanderada de la DC y ahora candidata presidencial del bloque Unidad Constituyente se suma a la papeleta en la que ya están confirmados Sebastián Sichel (Chile Vamos) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). Con todo, desde su misma tienda advierten los retos que tendrá la exministra los próximos meses.

Por: Patricio Miranda Humeres

Este lunes vence el plazo para que los candidatos que aspiran a la presidencia se inscriban ante el Servel y puedan aparecer en la papeleta en noviembre.

Y a las cartas de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, Gabriel Boric y Sebastián Sichel, respectivamente, se sumó el sábado recién pasado la abanderada de la DC Yasna Provoste, quien venció en la Consulta Ciudadana del bloque Unidad Constituyente a sus rivales Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR).

Y pese a que fue un holgado triunfo (de acuerdo al último cómputo oficial entregado por el conglomerado, correspondiente al 70,2% de las mesas escrutadas, con Provoste acaparando 61% de las preferencias y Narváez un 27%), la convocatoria lograda abre un panorama que complica en la centroizquierda.

Ello, porque los cerca de 150 mil votantes que llegaron a las urnas a nivel nacional corresponden prácticamente solo a los militantes de los partidos del bloque. En la región, en tanto, fueron poco más de 7 mil.

“Si uno mira el contexto en el que se da la consulta, la participación en O’Higgins no fue mala”, sostiene Bernardo Cornejo, presidente regional de la DC. “Cuando se habla de una consulta donde no está presente el Servel, la gente lo entiende como un proceso de los partidos más que de la ciudadanía y cuesta convocar cuando no hay campaña ni franja electoral en la televisión”.

Cornejo también aduce que la realización del evento eleccionario un día sábado pudo haber sido otro factor que influyera en que no llegaran más personas a las urnas: “Ese día sigue siendo laboral para muchas personas, tienen que trabajar. Además, hubo frío y lluvia”.

Pero ya con el triunfo de Provoste asegurado y con la seguridad de que la exministra de Educación aparecerá en la papeleta en noviembre, los desafíos ahora son otros.

¿Hacia qué sector centrar los esfuerzos para encantar votantes? ¿Hacia la izquierda con quienes se puedan sentir identificados con Boric o hacia la derecha, con quienes apoyan a Sichel?

“La centroizquierda tiene una amplia matriz de movimiento”, cree Cornejo. “Por ello la unidad de los partidos va a ser fundamental. La Democracia Cristiana va a tener que buscar la forma de unirlos a todos, al Partido Socialista, al Partido Radical, Nuevo Trato y otros”.

En esa línea, el presidente regional de la DC reconoce que la tienda, en los últimos años, no ha ganado mayor respaldo ciudadano.

“La Democracia Cristiana viene perdiendo un millón de votos en el centro político que tenemos que recuperarlos. Tenemos que evitar que la votación más del centro tenga la tentación de irse con Sebastián Sichel y, por otro lado, el PS, el PPD, Liberales, Nuevo Trato y otros, tendrán que evitar que gente que vota tradicionalmente por ellos, se vea entusiasmado por la candidatura de Gabriel Boric u otra candidatura”, puntualiza Cornejo.

Los otros nombres que aparecerán en la papeleta

Este domingo, el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó su candidatura presidencial en La Araucanía, con abiertas críticas al gobierno de Sebastián Piñera.

El jueves pasado, en tanto, el Partido de la Gente proclamó a Franco Parisi como su carta para las presidenciales, luego de una primaria online donde el economista se impuso a sus dos rivales, Katherine Alarcón y Marisol Morales.

El resto de los nombres terminará por definirse este lunes, cuando vence el plazo para que se presenten las candidaturas, si es que logran conseguir las 33 mil firmas que exige el Servel.

Entre ellos, están Cristián Contreras (Centro Unido), conocido también como “Dr. File” y Diego Ancalao, representante de la Lista del Pueblo, cuya nominación no estuvo exenta de polémicas ni dificultades, luego de que el bloque proclamara, en primera instancia a Cristián Cuevas, patrocinio que luego fue retirado. Otro de los que manifestó su intención de ir por la banda presidencial fue Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados.