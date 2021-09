Una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile advierte de vientos de intensidad moderada a fuerte en la zona costera de cinco regiones del país, entre ellas la de O’Higgins.

En el detalle, se aprecia que para este sábado y domingo los vientos fluctuarían entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 km/h.

Pero esa no es la única información que se desprende de los pronósticos. El mismo servicio emitió varios avisos, entre ellos la ocurrencia de posibles tormentas eléctricas en la cordillera de la Zona Central y vientos de intensidad normal a moderada en el área precordillerana y cordillerana que también involucran a la región de O’Higgins.

Por otra parte, desde esta noche se espera que comiencen las precipitaciones. “Las mayores intensidades serán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo”, puntualiza Gianfranco Marcone, de Chile Weather, quien adelanta que esto se repetirá “la noche del domingo y la madrugada de lunes, por la entrada del segundo sistema frontal”.

Así, Marcone asegura que la cantidad estimada de agua caída “puede ser entre 25 a 35 milímetros” en los valles.

Respecto del viento, el meteorólogo señala que las rachas podrían incluso ser superiores a lo pronosticado por la Dirección Meteorológica, pudiendo llegar a los 80 km/h en sectores costeros.

La nieve, en tanto, llegaría a lugares sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar.

Días despejados y mañanas heladas en la semana

Según la Dirección Meteorológica, a partir del martes los cielos volverían a estar despejados y, con ello, la amplitud térmica aumenta otra vez.

El jueves, por ejemplo, se espera una máxima de 21° C en Rancagua y para martes y miércoles los termómetros alcanzarían a marcar 13° C y 17° C, respectivamente.

El contraste lo muestran las mínimas: 0°C el martes y el miércoles y solo 1°C el jueves.